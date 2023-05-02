集视觉美和功能性于一体的“锦带桥”

Guideto Japan

锦带桥是日本最大规模的木桥。历史上，这座五拱木桥承担着连接长州藩岩国（今山口县岩国市——译注）藩厅与城下町的重要作用。它与锦川、岩国城堡共同构成了一道无与伦比的美景，成为日本中国地区（包括鸟取县、岛根县、冈山县、广岛县、山口县5县——译注）极具代表性的人气旅游名胜。

位于山口县最东部岩国市的锦带桥，是一座由5座拱桥相连而成的木桥，架设在以鸬鹚捕鱼而闻名的锦川之上，全长达193.3米。其木构架结构中没有使用一钉一铆，中间3座拱桥仅由石头垒成的桥台支撑，拱下没有桥墩。木桥与远处横山（海拔200米）山顶的岩国城堡、锦川相映成趣，这一带风景已入选日本的国家指定名胜。



从锦川东岸拍摄的锦带桥。岩国城堡伫立在远方的横山山顶上



站在河滩上，可以从桥下细细观赏精巧的木结构接合技法

被锦川分隔的岩国城与城下町

锦带桥姿态优美，由此往往会被认为建造者极其重视外观设计，而实际上，这样的外形结构，是从追求“不被冲垮”的目的中诞生的。

江户时代，周防国岩国领由长州藩毛利家的家老(*1)吉川家族统治。初代的吉川广家将锦川当作外护城河，在西岸山顶建造岩国城（1608年完工），山麓的横山地区则被当作公务之地，并建造了自己的居所和重臣们的住宅。

这里是易守难攻的要地，却也因此给中下级武士带来了麻烦。因为他们生活的城下町(*2)位于锦川东岸，出勤路上必须要渡过宽达200米的锦川。由于河流流速快，每次发大水桥梁会被冲垮，武士们不得不坐船渡河，为生活造成极大不便。



从锦带桥上眺望岩国城。现在的天守是1962年重建的



从天守最高层俯瞰锦带桥。图片下方就是政府各部门所在的横山地区，锦川对岸的城下町，曾是中下级官吏和百姓居住地

“冲不垮的桥”诞生

建造锦带桥的是吉川家族的第三代吉川广嘉，长年来，他一直想修建一座“冲不垮的桥”。尽管人们很早便想到了建造不需要桥墩的拱桥这一方案，但当时的技术尚只能在河幅较窄处建桥，所以吉川广嘉一直苦于找不到好方案。



位于锦带桥西岸横山的“吉川广嘉公铜像”

后来，明代的归化僧（指定居日本的中国僧人——译注）展示的一张杭州西湖画为修桥提供了很大启发。画中，排成一条直线的4个小岛由5座没有桥墩的拱桥连接在一起。吉川广嘉从这里获得灵感，想到一个新主意：用石头垒起坚固的桥台代替小岛，将拱桥连成一体。

第一座锦带桥建成于1673年。次年被洪水冲毁，但很快便进行重建，加固了桥台。此后还经历了数次改良，定期翻新。因此，锦带桥从江户时代起屹立276年未倒，直至二战后的1950年被台风Kezia摧毁。



五拱木桥，从连接数个小岛的拱桥中获得灵感而建成

梦中美景终成真

现在的锦带桥建成于1957年末。当时曾经有人提议改建为混凝土桥，但在当地居民的反对下，五拱木桥得以重生。重建时，桥台加高了1米，并用混凝土和钢材进行了加固。



现在的桥台高6.6米，桥台基础深入河床10米。横梁则保持了江户时代的基本构造



桥宽5米，2004年对木制部分进行了全面翻新

从岩国市区渡过锦带桥，便来到了横山地区。这里以吉香公园为中心，散布着许多藩政时期的建筑物。展示吉川家族收藏的史料及美术工艺品的吉川史料馆、岩国征古馆、吉川家族宅邸遗址上的吉香神社、寺院神社遗址上的红叶谷公园等等，景点众多，不一而足。



吉香公园是远近闻名的赏樱胜地



吉川史料馆正门，是建于1793年的“昌明馆附属屋长屋门”，现被列入该市的文化遗产

从“岩国城索道”山顶站出发，步行约10分钟，便能到达岩国城堡。现在的天守是1962年重建的。

江户时代，岩国获准自治，被幕府以藩的标准对待，尽管如此，吉川家族仍作为毛利家家臣，自称“领主”。因此，岩国城堡建成仅7年后（1615年），便依据江户初期的一国一城令（规定只能保留大名所在的一座城堡——译注）被拆除。也就是说，锦带桥建成时，岩国城堡天守已经不存在了。

锦带桥与岩国城堡遥相呼应的风景，是到了现代才得以实现的。在这里，春来樱花烂漫，夏有鸬鹚捕鱼、烟花缤纷，秋时红叶满山，冬日白雪皑皑，四季美景各不同。古时岩国武士们梦寐以求的景色，今日终于成真，何不来此一游呢？！



岩国城堡重建时，十分重视从山麓仰望时的景观。进入明治时代后，岩国被正式认定为“藩”



从锦川西岸眺望锦带桥

锦带桥

地址： 山口县岩国市岩国

山口县岩国市岩国 营业时间： 收费站 早8:00-晚5:00（旅游旺季营业至晚6:00，夏季营业至晚7:00）※设有夜间购票箱，因此24小时均可登桥

收费站 早8:00-晚5:00（旅游旺季营业至晚6:00，夏季营业至晚7:00）※设有夜间购票箱，因此24小时均可登桥 登桥门票： 成人310日元，小学生150日元 ※亦可购买包含岩国城索道和岩国城堡门票在内的套票

成人310日元，小学生150日元 ※亦可购买包含岩国城索道和岩国城堡门票在内的套票 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。