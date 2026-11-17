近日，日本一份民间调查公司的调查显示，使用生成式AI（人工智能）的受访者比例首次超过半数。

五六十岁人群使用率也大幅提高

日本调查中心每年针对20到69岁民众实施四次“关于生成式AI”的调查，2026年6月的调查显示，“曾经使用过”生成式AI的受访者比例达到56.3%，自2023年开始此项调查以来首次超过半数。表示“现在正在使用”的受访者比例也超过半数，达到了50.4%，为2025年12月以来首次。

从年龄段来看，使用率最高的是20到29岁人群（68%），其次是30到39岁（61%）、40到49岁（58%）。50到59岁（55%）、60到69岁（45%）人群的使用率也较2025年3月的20%到23%前后有了大幅提高，可以看出生成式AI服务已经渗透到了各个年龄段人群的工作和日常生活之中。

从各种模型的现在使用率来看，ChatGPT（OpenAI）最高，达到30.3%，其次是Gemini（Google，29.0%）、Copilot（Microsoft，15%）。

用户需求逐渐发生变化？

关于使用目的和用途，列举“收集信息和调查”的受访者最多，占比达62.9%，其次是列举兴趣爱好、创作、日常思路等“提供灵感”（29.2%）、“书写和校订邮件或文章”（26.7%）的受访者占比位居前列。

与2025年9月的调查相比，列举“收集信息和调查”的受访者比例上升了7.8个百分点，而列举“提供灵感”的比例则下降了8个百分点，用户对生成式AI的需求可能正在逐渐发生变化。

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