Опрос, проведенный частной исследовательской компанией, показал, что впервые процент людей, использующих генеративный ИИ, превысил 50%.

Высокий рост использования ИИ среди людей в возрасте 50-69 лет

Согласно ежеквартальному опросу компании Nippon Research Center по теме «Генеративный ИИ», проведенному в июне 2026 года среди мужчин и женщин в возрасте от 20 до 69 лет, процент людей, ответивших, что они использовали генеративный ИИ, достиг 56,3%, впервые превысив 50% с момента начала проведения опроса в 2023 году. Процент людей, ответивших, что они используют его в настоящее время, также впервые с декабря 2025 года превысил 50%.

По возрастным группам наибольший процент использующих наблюдался среди людей в возрасте 20-29 лет (68%), за ними следовали люди в возрасте 30-39 лет (61%) и 40-49 лет (58%). Однако среди людей в возрасте 50-59 лет (55%) и 60-65 лет (45%) также наблюдался значительный рост по сравнению с показателем в районе 20% в марте 2025 года, что свидетельствует об интеграции генеративных ИИ-сервисов в работу и повседневную жизнь всех возрастных групп.

По типам ИИ ChatGPT (OpenAI) лидирует с 30,3%, за ним следуют Gemini (Google) с 29,0% и Copilot (Microsoft) с 15%.

Меняются ли потребности пользователей?

Что касается цели и типов использования, то наиболее распространённым ответом был «сбор информации и исследования» (62,9%), за которым следовали «генерация идей» (29,2%) для хобби, творческой деятельности и повседневной жизни, а также «написание и редактирование электронных писем и документов» (26,7%).

По сравнению с результатами опроса, проведенного в сентябре 2025 года, доля ответов «сбор информации и исследования» увеличилась на 7,8 пункта, в то время как ответ «генерация идей» получил на 8 пунктов меньше, что свидетельствует о постепенном изменении потребностей пользователей в генеративном искусственном интеллекте.