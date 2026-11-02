Известно, что в Японии призраками становятся духи людей, затаивших обиду. Эти привидения обычно изображаются в белых похоронных одеждах.

Разгневанные духи

Японские призраки юрэй, как говорят, обычно появляются в белых погребальных одеждах, у них длинные растрёпанные волосы, а тело книзу сужается и не имеет ног и ступней. Как и в случае с западными привидениями, они часто озабочены незавершёнными делами в этом мире – как правило, они затаили глубокую обиду и жаждут мести.

Некоторые из самых известных японских историй о привидениях относятся к периоду Эдо (1603–1868). В одном из вариантов одной из самых известных историй служанка по имени О-Кику бросается в колодец после того, как разбивает одну из десяти драгоценных тарелок; после смерти она появляется у колодца, бесконечно пересчитывая тарелки, и в итоге доходит только до девяти. В другой истории преданная жена по имени О-Ива возвращается из могилы, чтобы отомстить мужу, который её отравил.