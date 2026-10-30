День культуры, национальный праздник Японии, отмечается 3 ноября каждого года. В рамках праздника людям, внёсшим выдающийся вклад в развитие культуры, вручают Орден Культуры.

Награды за культурный вклад

3 ноября отмечается День культуры, и примерно в это время по всей Японии проводятся разные культурные и художественные мероприятия.

Первоначально в этот день отмечали день рождения императора Мэйдзи, центральной фигуры в становлении современной Японии в эпоху Мэйдзи (1868-1912). После Второй мировой войны, 3 ноября 1946 года, была провозглашена новая Конституция Японии, подчёркивающая стремление к миру и культуре, и два года спустя праздник был переименован в День культуры.

Император Мэйдзи в том числе известен и своей культурной деятельностью. Глубоко ценя традиционную японскую поэзию, за свою жизнь он написал более 93 000 стихотворений в жанре вака.

В День культуры лицам, внёсшим выдающийся вклад в развитие культуры в таких областях, как искусство, наука и техника, вручается Орден Культуры. Церемония награждения проходит в императорском дворце, где император лично вручает награду лауреатам.

В числе предыдущих лауреатов – писатель Кавабата Ясунари (1961), кинорежиссёр Куросава Акира (1985) и исследователь стволовых клеток профессор Яманака Синъя (2012). Награждают не только японцев – в 1969 году награду получили также Нил Армстронг и другие астронавты «Аполлона-11», совершившие первую успешную высадку на Луну.

В преддверии Дня культуры правительство, местные власти и частные организации проводят по всей стране фестивали искусств, концерты и выставки. Многие музеи и художественные галереи устраивают специальные мероприятия или предлагают бесплатный вход.