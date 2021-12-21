Творчество Кавабаты Ясунари – симфония литературы и старинного искусства

Биографии знаменитых японцев

В 1968 году Кавабата Ясунари удостоился Нобелевской премии по литературе. Его произведения, воспевающие красоту Японии, пронизаны красотой и чувственностью. Академик Танигути Сатиё размышляет о связи между живописью и литературным миром Кавабаты.

Как и когда зарождаются идеи литературных произведений? Как эти идеи трансформируются в текст романа? Творческий процесс сугубо индивидуален, и иногда встреченная в путешествии картина может послужить писателю источником вдохновения.

В ноябре 1947 года Кавабата Ясунари поехал в Канадзаву для участия в открытии памятника писателю Токуда Сюсэй. Во время пребывания в Канадзаве ему довелось увидеть старинную шестистворчатую ширму. Кавабата коллекционировал предметы искусства, среди которых встречались такие шедевры, как полотно Урагами Гёкудо «Снег сквозь ледяные облака» (Тоун синсэцу дзу), а также картина «Десять приключений и десять наслаждений» (Дзюбэн дзюгидзу) – продукт совместного творчества Икэ-но Тайга и Ёса Бусон. После того, как Кавабата приобрёл эти картины, они получили статус национального достояния, и это ещё одно свидетельство его великолепного вкуса. Сейчас принадлежавшие писателю предметы искусства хранятся в коллекции Фонда Кавабаты Ясунари. Картины были для Кавабаты не просто хобби. Увиденная в Канадзаве ширма вдохновила его на создание нового произведения.



Кавабата Ясунари осматривает предмет из коллекции в своём доме в Дзуси, префектура Канагава (апрель 1972 года, © Aflo)

Чувственный мир романов Кавабаты

Во время поездки в Канадзаву Кавабата находился на пороге нового этапа своего литературного творчества. Начало этого этапа ознаменовалось публикацией романа «Снежная страна», впоследствии ставшего всемирно известным.

Кавабата родился в 1899 году в городе Ибараки префектуры Осака. Его литературный дебют состоялся в 1926 году. Новелла «Танцовщица из Идзу» рассказывала о встрече студента с труппой бродячих артистов. В 1929-30 годах Кавабата написал роман «Весёлые девушки из Асакуса», который публиковался отдельными выпусками. В 1931 году появился роман «Видения в хрустальном шаре», написанный в новомодном стиле «поток сознания». В 1933 году вышел рассказ «Птицы и звери» о мужчине-мизантропе, любителе птиц и животных. После публикации этого рассказа Кавабата приступает к созданию «Снежной страны».

Главный герой романа «Снежная страна» по имени Симамура отправляется в путешествие. Поезд проезжает через тоннель и Симамура попадает в «снежную страну» - городок на горячих источниках. Здесь он встречается с гейшей Комако, которая очаровывает его своей преданностью, но он остаётся к ней холоден. Для описания этих ни к чему не приводящих отношений Кавабата умело применяет словесные ассоциации, метафорические намёки и свободное повествование. Итасака Гэн, на протяжении многих лет исследовавший японскую литературу и культуру в Гарварде, отмечал инновационный стиль Кавабаты. Например, он использует кинематографические приёмы, намеренно фокусируясь на ресницах и губах Комако для невербального выражения чувственной атмосферы и расстояния, отделяющего Симамуру от Комако. Кавабата отлично владеет литературными приёмами для создания мира красоты и чувств, и в этом романе его мастерство достигает апогея.

«Снежная страна» публиковалась с 1935 года в нескольких журналах в виде коротких рассказов с продолжением. Даже после выхода книжной версии Кавабата писал продолжение романа и переписывал уже изданный текст. В 1947 году в октябрьском номере журнала «Сёсэцу синтё» вышла концовка продолжения «Снежной страны», а в 1948 году появилась обновлённая книжная версия. Впоследствии Кавабата вновь переписал роман перед включением его в полное собрание сочинений. В 1972 году, после смерти Кавабаты, была обнаружена рукопись «Снежной страны» в сокращённом варианте. Кавабата посвятил этому произведению всю свою жизнь, вложил в него свою душу.



Номер «Касуми-но ма» в рёкане «Такахан» (Юдзава, префектура Ниигата), где Кавабата писал «Снежную страну» (© Jiji)

«Снежная страна» создавалась на протяжении многих лет, однако 1947 год, когда вышла концовка романа, следует считать одним из значимых этапов литературного творчества Кавабаты. Через год после выхода книжной версии Кавабата занялся подготовкой полного собрания сочинений. Поэтому во время поездки в Канадзаву, где ему представилась возможность полюбоваться старинной ширмой, Кавабата находился на пороге следующего этапа литературного творчества.

Осень как источник вдохновения

Какую ширму увидел Кавабата? В письме к писателю Сига Наоми Кавабата упоминает о шестистворчатой ширме кисти Огаты Корин, которую он встретил в антикварном магазине Канадзавы. На золотом фоне ширмы были изображены хризантемы, нанесённые с помощью белого пигмента из размолотых морских раковин.

После встречи с ширмой Кавабата приступил к написанию следующего значимого произведения – «Стон горы». Подобно «Снежной стране», роман публиковался по частям в журналах с 1949 по 1954 год. Действие книги происходит в период послевоенной разрухи, главный герой романа – 62-летний бизнесмен Огата Синго. Роман поднимает проблему старения человека и вопросы семьи. Стон издаёт гора, расположенная за домом Огаты в Камакуре. Главный герой испытывает страх, считая этот звук предсказанием собственной смерти. Беспокойство о своём здоровье, разлад в супружеской жизни сына и дочери вызывают у Огаты душевную боль. В череде тоскливых дней Огате начинает казаться, что жена его сына Кикуко похожа на покойную сестру его жены, в которую он был влюблён в юности. Покойная возлюбленная ассоциируется у Огаты с яркой осенней листвой, а Кикуко – с хризантемами, название которых (кику) присутствует в её имени. Осенние ноты подчёркивают красоту обеих женщин.



Рукопись эссе Кавабаты «Моя родина» (Ватаси но фурусато), обнаруженная в 2017 году в городе Ибараки (префектура Осака), где он жил с 3 до 18 лет. На странице видны внесённые Кавабатой многочисленные исправления (© Jiji)

Возможно, образ Кикуко в романе «Стон горы» появился благодаря встрече с ширмой в Канадзаве, а образ покойной снохи – на основе традиционного сочетания хризантем и красных листьев клёна. В фамилии Кикуко (Огата) зашифрована связь с ширмой художника Огата Корин. Так встреча со старинным шедевром вдохновила Кавабату на создание нового романа.

В 1957 году, после завершения журнальной публикации «Стона горы», Кавабата посетил Вестминстерское аббатство в Лондоне. Впоследствии в «Десяти заметках» (Дзиман дзюва, 1962) писатель упоминает, что слушая хор в аббатстве, он вспомнил о картинах художника Огата Кэндзан, младшего брата Огаты Корин. Это свидетельствует об увлечении Кавабаты творчеством художников школы Римпа – от Таварая Сотацу и Хонъами Коэцу до Огаты Корин и Огаты Кэндзан. Кавабата пишет, что мысли об этих картинах во время пребывания на чужбине вызывали у него чувство тоски по родине. В «Заметках» Кавабата перечисляет «Птицы и цветы: 12 месяцев» (Тэйка эй дзюникагэцу вака катёдзу) Фудзивары-но Тэйка, «Восемь мостов» (Яцухасидзу) со сценой из «Исэ-моногатари», «Корзину с цветами» (Ханакагодзу) с осенними цветами и стихами вака средневекового поэта и учёного Сандзёниси Санэтака, а также ширму «Птицы и цветы: 4 сезона» (Сики катёдзу бёбу) с изображением белой цапли и растений. Ширма принадлежала Кавабате, а изображённые на ней алые клены и белые хризантемы послужили ассоциативной основой для образа женщин в «Стоне горы». Роман пронизан симфонией творчества художников школы Римпа.

В «Десяти заметках» Кавабата упоминает высказанную специалистом по истории искусств Кобаяси Тайтиро гипотезу, что птицы и цветы на «Корзине с цветами» и ширме «Птицы и цветы: 4 сезона» – это персонажи «Повести о Гэндзи». Это тоже говорит об интересе Кавабаты к взаимосвязи литературы и искусства, прослеживающемся в его произведениях.

Среди поздних произведений Кавабаты следует отметить рассказ «Озеро» (1954) о преследующем женщин сталкере среднего возраста, и рассказ «Спящая красавица» (1960-61) о тайном месте, где старики ложатся рядом с погружённой в медикаментозный сон красавицей. Эти работы, затрагивающие глубинные аспекты сексуальности человека, обогатили литературный мир Кавабаты. А в 1968 году Кавабата первым из японских писателей удостоился Нобелевской премии по литературе.

Фотография к заголовку: Кавабата Ясунари в 1957 году (© Jiji)