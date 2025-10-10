«Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю): самая известная поэтическая антология Японии

Жизнь Японии в фотографиях

Антология «Сто стихотворений ста поэтов» – самый известный сборник классической японской поэзии, стихи из которого используются в старинной карточной игре.

Влажные от росы рукава

«Сто стихотворений ста поэтов» (Хякунин иссю) – самая известная из множества антологий классической поэзии, созданных в Японии на протяжении веков. Сборник, в соответствии с названием, содержит 100 стихотворений в жанре вака, сложенных разными поэтами и поэтессами с VII по XIII века и расположенных в сборнике примерно в хронологическом порядке. Собрание, которое составил аристократ Фудзивара-но Тэйка, заняло прочное место среди канонических произведений японской классической литературы.

Первое стихотворение в сборнике написал император Тэндзи, но написано оно с точки зрения крестьянина – говорят, что на написание этого стихотворения его вдохновили тяготы жизни простых людей.

Аки-но та но

Карихо-но ио-но

Тома о арами

Вага коромодэ ва

Цую ни нурэцуцу Под циновками

Прячутся крестьяне

От осенних дождей.

Вот и мои рукава

От росы промокают. (перевод В. Соколова)

Популярность антологии в японской культуре была закреплена благодаря её использованию в игре карута. В этой игре два игрока соревнуются, кто первый схватит карточку со второй половиной стихотворения, которое начинает зачитывать декламатор. Игра была изобретена в период Эдо (1603-1868) и до сих пор пользуется популярностью.

