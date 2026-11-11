Статуя бодхисаттвы Каннон в монастыре Якусидзи напоминает благородного юного принца. Эта статуя, признанная национальным сокровищем, таит в своей красоте особое очарование.

Величественная осанка Каннон заставляет зрителя непроизвольно выпрямить спину.

Статуя является главным священным изображением Тоиндо – Восточного павильона (национальное достояние) монастыря Якусидзи в городе Нара.

Монастырь Якусидзи был построен по обету императора Тэмму с молитвой о выздоровлении императрицы в столице Фудзивара-кё (современный город Касихара) в конце VII века. Однако с переносом столицы в Хэйдзё-кё (совр. г. Нара) в 710 году Якусидзи перенесли на его нынешнее место. Восточный павильон Тоиндо был возведён для молитв об упокоении души императрицы Гэммэй, по повелению которой столица была перенесена в Хэйдзё-кё.

Согласно буддийским верованиям, бодхисаттва Каннон (Авалокитешвара), чтобы спасти страдающих людей, в зависимости от ситуации может принимать 33 различных формы, такие как Одиннадцатиликая Каннон и Тысячерукая Каннон. Образ Сё-Каннон – это изначальная форма Каннон до трансформации, имеющая одно лицо и две руки, как у обычных людей.

Статуя изображает бодхисаттву с опущенной правой рукой и приподнятой левой, обе ладони обращены вперед. Фигура стоит прямо на постаменте, слегка расставив ноги, и исполнена величавого спокойствия.

Считается, что скульптурный приём, выделяющий очертания ног под складками тонкой одежды, заимствован из древнеиндийской скульптуры.

Волосы Каннон собраны высоко на макушке в причёску хокэй, а боковые стороны пучка украшены растительным орнаментом. Узоры выглядят симметричными, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что с каждой стороны они разные.

Арабески на боках пучка волос

На передней части головы видны следы, указывающие на то, что к ней могла быть прикреплена небольшая статуэтка Будды. Переносица тянется прямой линией от лба, придавая лицу экзотический вид.

Вопрос о датировке вызывает многочисленные споры. Преобладающая теория гласит, что статуя была создана примерно в то же время, что и триада Якуси Нёрай (Национальное сокровище), главное изображение Кондо, Золотого павильона монастыря Якусидзи, созданное в конце VII века. Однако существует также теория, что Каннон создали в VIII веке, когда был основан Восточный павильон Тоиндо. Окончательного вывода пока нет, и статуя продолжает привлекать внимание исследователей как один из таинственных древних шедевров.

Фотограф Муда Томохиро говорит: «Эта статуя Каннон обладает чистым и изящным обликом, который созвучен японскому чувству прекрасного, и она меня очаровала. Это не просто красота совершенных форм. Когда я смотрел через телеобъектив на едва заметный красный оттенок вокруг зрачков, лёгкий румянец на губах и усы над ними, я понял, что эта статуя обладает проницательностью, словно позволяющей заглянуть во внутренний мир человека, стоящего перед ней».

Статуя бодхисаттвы Сё-Каннон