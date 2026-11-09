Эта статуя – одна известнейших, и признана одним из красивейших образцов искусства в истории японской скульптуры. Когда в 2009 году в Токийском национальном музее и Национальном музее Кюсю проходила выставка Ашуры, оба музея посетили более 1,65 миллиона человек.

Нахмурив брови, он выглядит так, словно чем-то обеспокоен или, возможно, решительно смотрит вперёд. Это статуя Ашуры в храме Кофуку-дзи (город Нара), шедевр, представляющий буддийские статуи периода Тэмпё.

Монастырь Кофукудзи происходит от монастыря Ямасинадэра, основанного в Киото в VII веке как семейный храм рода Фудзивара. Позже его перенесли в Асука, а после переноса столицы в Хэйдзё-кё (совр. Нара) Фудзивара-но Фухито переместил его в новую столицу, где он получил название Кофукудзи. В 6 году Тэмпё (734) императрица Комё, дочь Фухито и жена императора Сёму, построила Сайкондо – Западный Золотой Зал для молитв за упокой души своей покойной матери. Внутри зала, чтобы воссоздать сцену, где ученики слушают учение Будды Шакьямуни, вокруг Триады Шакьямуни размещены статуи Десяти Великих Учеников и Восьми классов божеств, защищающих буддийское учение.

Статуя Ашуры – одна из статуй Восьми классов божеств и изображает Ашуру, трёхликого шестирукого бога-воина, фигурирующего в древнеиндийской мифологии. Этот бог-демон неоднократно сражался с Индрой, и японское выражение сюраба ни нару, «превратиться в поле битвы ащуров», происходит именно от этого божества. Однако Ашура раскаялся, услышав учение Будды, прекратил сражаться и переродился в доброжелательного бога, став одним из защитников Будды.

Стройное, хорошо сложенное тело и изящно раскинутые руки выглядят элегантно, а мягкие черты лица передают человеческие страдания и одухотворённость. Эта статуя была создана с использованием техники полых статуй из высушенного лака даккацу кансицу дзукури, заимствованной из Китая в период Нара. Для таких статуй сначала изготавливали прототип из глины, затем на него наклеивали несколько слоёв ткани, пропитанной лаком, а после высыхания глиняный прототип выскабливали. Поверхность формировалась с помощью кокусо – смеси древесного порошка и лака уруси. Эта техника значительно улучшила возможность передачи деталей, позволив создавать движения и выражения, которые кажутся почти реалистичными.

Павильон Сайкондо несколько раз разрушался и его восстанавливали, но когда он полностью сгорел во 2 году Кёхо (1717), его не удалось восстановить из-за нехватки средств. Однако во время каждого пожара статуи Десяти Великих Учеников и Восьми классов божеств удавалось спасти, и теперь их можно увидеть в Музее национальных сокровищ. Статуи, выполненные в технике сухого лака, легче бронзовых или глиняных статуй, статуя Ашуры весит всего 15 килограммов. Вероятно, их малый вес и лёгкость транспортировки сыграли свою роль в том, что они пережили многочисленные пожары.

Самое левое из трёх лиц. Нижняя губа прикушена, что указывает на внутреннюю борьбу и конфликт

Сандалии – довольно необычная обувь для буддийской статуи, они как бы приближают образ Ашуры к человеческому.

Фотограф Муда Томохиро говорит, что, согласно распространённому мнению, анфас лицо Ашуры выражает задумчивость молодого человека, но ему во время фотосессии Ашура показался на удивление мудрым.

«Его взгляд выражал некую “решимость”, которая подавляла слабость и бурные эмоции, таившиеся в его сердце».

Статуя Ашуры

Высота: 1,53 метра

1,53 метра Время создания: годы Тэмпё (710-783)

годы Тэмпё (710-783) Местонахождение: монастырь Кофукудзи

монастырь Кофукудзи Характеристика: Национальное достояние (Статуи восьми божеств, покрытые лаком)

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