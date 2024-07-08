Очарование японской буддийской скульптуры
Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (6): статуя бодхисаттвы Васубандху (Сэсин)Культура История
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В тихом пространстве храма ощущается присутствие людей – изображения буддийских святых исполнены жизни.
Неправильная форма головы, левый и правый глаз слегка отличаются –возникает ощущение, что скульптор копировал лицо живого человека. Кто угодно подумает, что это шедевр портретной скульптуры.
Главная статуя храма – Васубандху (Сэсин), индийский учёный монах, живший в V-VI веках. Говорят, что вместе со своим старшим братом Асангой (Мудзяку) он систематизировал философию школы Йогачара. Васубандху практиковал буддизм Тхеравады, который строго следовал учению Будды, и первоначально критиковал буддизм Махаяны, проповедуемый его старшим братом Асангой. Однако в конце концов старший брат убедил его, и Васубандху обратился в буддизм Махаяны. Впоследствии он систематизировал учение о том, что сознание является абсолютной реальностью, и оставил после себя множество работ, оказавших большое влияние на будущие поколения.
Обе статуи выполнены методом ёсэги-дзукури, при котором голова и туловище изготавливаются по частям, а затем соединяются вместе, и имеют высоту почти 2 метра, но между ними есть некоторые структурные различия. У Асанги (справа) голова и туловище сделаны из одного куска дерева, тогда как у Васубандху – из двух кусков, составляющих переднюю и заднюю часть, соединённых вместе. Статую Асанги делал Ундзё, Васубандзу – Унга, оба мастера работали под руководством знаменитого скульптора Ункэя.
Отделка скульптур производилась одинаковым способом, на стыки дерева наклеивали для прочности ткань, и всю скульптуру покрывали смесью лака и каменной пыли то-но ко, потом наносили основу из гофун, смеси с измельчёнными раковинами, после чего раскрашивали. Основу делали белой, чтобы лучше проявить цвет раскраски.
У Асанги слегка выдвинута вперёд правая нога, у Васубандху – левая, и они выражают симметричное движение. Старший брат изображён пожилым, а младший, Васубандху, выглядит как мужчина в расцвете сил. В мастерстве выражения таких тонких различий в полной мере проявляются способности Ункэя и других буддийских скульпторов, работавших в период Камакура.
Статуя бодхисаттвы Васубандху (Сэсин)
- Высота: 190,9 см
- Время создания: период Камакура (1192-1333)
- Местонахождение: монастырь Кофукудзи, преф. Нара
Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Васубандху (Сэсин)
Фотографии: Муда Томохиро