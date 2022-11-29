Буддизм в Японии (2): появление буддизма Махаяны

Японский буддизм

Через 500 лет после смерти Будды одно за другим начали появляться новые буддийские учения, которые по Шёлковому пути попадали в Китай. Этот новый тип буддизма получил название Махаяна, «Великая колесница». Вторая часть серии статей «Японский буддизм» посвящена тому, как трансформировалось учение Будды, когда оно проникло в Китай.

Буддизм, основанный Буддой (Шакьямуни) в Индии около 2500 лет назад, постепенно расширял сферу своего влияния. В частности, он сильно распространился после того, как в III в до н. э. Ашока, третий царь династии Маурьев, стал верующим буддистом. В этот период буддизм, вероятно, распространился на всю Индию и попал на Шри-Ланку.

На Шри-Ланке буддизм, появившийся в то время, преодолел ряд препятствий и почти без изменений дошёл до наших дней. Через Шри-Ланку он попал в Юго-Восточную Азию. Таким образом, современный буддизм Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии, так называемый «буддизм тхеравады», всё ещё сохраняет форму, близкую к той, которую имел в период его зарождения.

Буддизм Махаяны: каждый может стать Буддой

Примерно через 500 лет после смерти Шакьямуни в континентальной Индии (вероятно, на северо-западе) возникло одно за другим несколько новых буддийских учений. Новый буддизм распространился с периферии Индии в Китай по Шёлковому пути. Буддизм Махаяны, «Великой колесницы» – собирательный термин для различных новых форм буддизма, которые отличаются от буддизма, проповедованного Шакьямуни.

Стоит вкратце объяснить характеристики буддизма Махаяны. Первоначальный буддизм Шакьямуни, учит, чтобы человек оставлял мир и становился членом сангхи, где вел бы жизнь в напряжённой практике, обретал просветление как ученик Будды и в конце концов смог достичь нирваны. Человек, достигший просветления в качестве ученика Будды, называется «архат» (санскр. «достойный», яп. аракан), ют араканом. Поскольку архат достиг просветления, в этом смысле он находится на том же уровне, что и Шакьямуни, хотя и не обладает состраданием и мудростью Будды. Он считается святым именно как ученик Будды. В первоначальном буддизме единственный и лучший путь для нас, простых людей, – это следовать учению Будды и стремиться стать архатом. Иначе говоря, никто не может стать Буддой.

Однако в буддизме Махаяны структура этого пути к просветлению была коренным образом пересмотрена – он утверждает, что каждый может практиковать таким образом, чтобы стать Буддой, и путь к состоянию будды широко открыт. Иначе говоря, каждый может стать величайшим в мире святым.

В сутрах начального учения Шакьямуни упоминается только о том, что ученики должны стремиться к состоянию архата. В них никогда не говорится: «Стань буддой, как я (Шакьямуни)», и не говорится, что есть пути достижения этого. Поэтому основой буддизма Махаяны, утверждавшего о возможности через буддийскую практику стать буддой, стали познее созданные сутры, которые отличались бы от предшествующих, записанных ранее. Такие сутры имеют сходную аргументацию, которая выглядит следующим образом.

«Я (Шакьямуни) в других сутрах говорил, что оставившие мир и практикующие могут стать архатами, но это только вводное учение. Существует истинная система, и те, кто понимает и практикует эту систему, смогут стать буддами, а не архатами. Итак, сейчас я объясню высшую истинную систему, так что слушайте внимательно».

Основой буддизма Махаяны стали сутры, которые использовали этот сюжет в качестве основополагающего формата и были записаны как услышанные представления о «высшей истинной системе» в виде слов Шакьямуни. Таковы сутры Махаяны – например, Праджняпарамита-сутра (яп. Ханнякё), Лотосовая сутра (яп. Хоккэкё), сутры Чистой земли (яп. Дзёдокё) и эзотерического буддизма. Составители «системы высшей истины», распространенной в виде сутр, работали по отдельности, поэтому множество сутр Махаяны вобрали в себя ряд самых разных идей.

Более привлекательная подача первоначального буддизма

В Китае разнообразные буддийские писания Махаяны и первоначальный буддизм, который проповедовал Шакьямуни, соединились в «учение Шакьямуни». Это произошло около I или II века нашей эры.

Сначала китайских мыслителей смущало то, что множество учений, проповедующих совершенно разные идеи, преподносились в качестве слов Шакьямуни. В конце концов они пришли к выводу, что он проповедовал исходя из ситуации, иногда поверхностно, иногда глубоко, из-за чего и возникли различия. Принимая,что во всех сутрах переданы слова Шакьямуни, они логически разъясняли различия в содержании сутр, выясняя их принадлежность к определённому уровню. Затем они определяли, какие сутры поясняют самый высокий уровень, то есть какие из сутр содержат высшую истину, чтобы принять их как истинный буддизм.

Однако, само собой разумеется,что выбор сутр, содержащих «высшую истину», зависел от суждения конкретного читателя. Люди, выносящие разные суждения, выбирали разные тексты, и когда им удавалось привлечь большое число доверяющих этим текстам, в конечном итоге появлялись разные религиозные группы, следующие разным сутрам. Так возникли разные направления буддизма.

Почти всех жителей Китая, исходящих из того, что и буддизм Шакьямуни, и сутры Махаяны являются словами самого Шакьямуни, привлекали сутры Махаяны. Так происходило потому, что сутры Махаяны были составлены как более воодушевляющий форма на фундаменте первоначального буддизма. Более того, содержащиеся в них мистические элементы соответствовали китайской мысли того времени.

Таким образом, китайский буддизм стал практически полностью буддизмом Махаяны. Появилось множество направлений, но все они основаны на сутрах Махаяны. В результате первоначальный буддизм, основанный Шакьямуни, был отодвинут на второй план и получил уничижительное название «буддизм Хинаяны», то есть «Малой колесницы».

Буддизм Шакьямуни был неизвестен в Японии до эпохи Мэйдзи (1868-1912)

В VI веке нашей эры буддизм из Китая пришёл в Японию. В результате Япония стала буддийской страной, где истинным учением Шакьямуни считался буддизм Махаяны. С тех пор Япония на протяжении примерно 1500 лет оставалась страной буддизма Махаяны.

В Японии узнали о существовании первоначального буддизма, который проповедовал Шакьямуни, только в конце XIX века, в период Мэйдзи. После завершения 300-летнего периода политики изоляции страны в Японию хлынул поток информации со всего мира, и только тогда здесь узнали о том, что на Шри-Ланке и Юго-Восточной Азии практиковалась другая форма буддизма, не использующая сутры Махаяны. Более того, тот факт, что используемые там сутры написаны на пали, чрезвычайно древнем индийском языке, заставил учёных-буддологов прийти к выводу, что именно буддизм Шри-Ланки и Юго-Восточной Азии, не использующий сутры Махаяны, является первоначальным буддизмом, а сутры Махаяны не являются прямой передачей слов Шакьямуни.

В настоящее время в научной среде принято считать, что буддизм Махаяны не является учением, проповедованным Шакьямуни. Однако среди буддистов утвердилось мнение, согласно которому буддизм Махаяны, пусть даже он не выражает учение Шакьямуни, всё же является настоящим буддизмом в том смысле, что он развился из его идей.

В первой и второй частях серии мы поговорили о том, как буддизм, созданный Шакьямуни в Индии, резко изменил свой облик с появлением буддизма Махаяны, и как разнообразные буддийские учения проникли в Японию через Китай. В следующей статье я расскажу, как буддизм в VI веке впервые проник в Японию, а затем объясню, почему японский буддизм приобрёл такие уникальные формы, какие мы не видим больше нигде в мире.

Фотография к заголовку: Каменные Будды рельефов Дацзу в Чунцине в Китае. Благодаря тому, что они расположены в отдалённом районе, они избежали разрушения во время Культурной революции, и каменные статуи Будды буддизма Махаяны, созданные в период с IX по XIII века остались нетронутыми. Зарегистрированы как объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1999 г. (Aflo)

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