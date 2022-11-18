Японский буддизм (1): рождение Будды

Японский буддизм

Буддизм зародился в Индии 2500 лет назад и через Китай в VI веке проник в Японию. Однако в Японии ранний буддизм, который проповедовал его основатель, Гаутама Будда, не получил широкого распространения. Как трансформировался буддизм? В первой части серии статей о японском буддизме я расскажу об истоках учения Будды.

Освобождение от страданий через медитацию

Буддизм был основан реальной исторической личностью – его основателем был Гаутама, живший около 2500 лет назад. Он родился как принц царства Капилавасту, расположенного на границе между нынешними Индией и Непалом. Он рос в благодатной среде и при обычном ходе событий мог стать правителем этого царства. Однако, достигнув подросткового возраста, он ощутил страдания, сопровождающие жизнь, отказался от своего статуса принца, ушёл в лес, где в одиночестве вёл жизнь религиозного подвижника. Там он размышлял и пришёл к таким выводам.

В этом обществе есть счастливые и несчастные люди. Люди живут по-разному, но всем приходится жить в ожидании прихода старости, болезней и смерти, и в этом они равно несчастливы. Сама человеческая жизнь есть страдание. Это фундаментальное страдание не может устранить ни богатство, ни общественное положение, ни рождение в привилегированной семье. Для осознавшего этот факт статус наследного принца ничего не значит. Единственный путь, которым он должен идти, заключается в поисках выхода из страданий жизни и обретения состояния покоя.

Поэтому, уйдя в лес, Гаутама изучал там лучшие техники сосредоточения у мастеров медитации, а затем стал заниматься самосовершенствованием в одиночестве. Вначале он пытался подвергать своё тело страданиям, чтобы через их преодоление обрести сверхчеловеческие силы и изгнать страдания из своей жизни. Однако даже после шести лет аскезы ему не удалось добиться поставленной цели. Поэтому Гаутама прекратил аскетическую практику и в своей практике сосредоточился только на медитации. Благодаря этому методу он наконец достиг просветления под «деревом Просветления», Бодхи. С этого времени его стали называть «Буддой», то есть «Пробуждённым». Поскольку он принадлежал к древнеиндийскому роду Шакья, его также называют «Шакьямуни» («из рода Шакья», яп. Сякамуни, Сяка).

Наставления для избавления от страданий

Что из себя представляло просветление Будды? Поскольку человек не может во всей полноте представить драматическую духовную трансформацию другого человека, это невозможно точно описать. Тем не менее, мы можем получить общее представление о просветлении из многих писаний, передающих содержание учения Будды.

Будда считал, что устранить страдания жизни, которые он ощущал, способен только он сам. Он был убеждён, что во внешнем мире нет никакого сверхчеловеческого существа, которое могло бы устранить его страдания. Будда использовал возможности медитации, чтобы заглянуть внутрь своего разума и найти источник своих страданий. Он понял, что коренной причиной страданий является эгоцентричное мировоззрение, исходящее из представлений о на самом деле не существующем «я», из-за чего люди стараются видеть мир удобным для себя образом. Такое изначально нам присущее ошибочное самосознание и порождает различные негативные последствия ума, которые в совокупности называют «мирскими желаниями» (санскр. , яп. бонно).

Увидев посредством самонаблюдения источник страданий, Будда разработал практический метод, чтобы избавиться от «мирских желаний» и спасти себя от моря страданий. Этот характерный для буддизма метод духовного обучения называют «буддийской практикой». Она состоит из двух элементов. Один из них – изучение и правильное понимание сутр, которые являются учебными пособиями о проповедях Будды. Другой – применение на практике методов, изученных через сутры, с помощью советов старших практикующих.

Буддизм, который был совершенно новым для своего времени учением, завладел умами живших тогда людей, и вокруг Будды собиралось множество учеников. Он обучал их методам практики, которым он научился на собственном опыте, не делая между учениками различия. После того, как Будда умер в возрасте 80 лет, этот метод был унаследован его учениками и практикуется во многих буддийских странах в наши дни, 2500 лет спустя. Руководимые Буддой ученики собрались и практиковали в соответствии с его учением, и эта группа практикующих стала оплотом буддизма.

Сохранение общины последователей учения за счёт умелой организации сообщества

Основной причиной, по которой учение Будды сохранялось непрерывно в течение 2500 лет, было то, что Будда разработал организационную основу буддизма как религии. Он собрал учеников, увлечённых его учением, и объединил их в одну организацию, называемую «собранием» (санскр. сангха), которая управлялась строгими правилами «Корзины дисциплины» (санскр. Виная-питака, яп. Рицудзо). Ученики продолжали тщательно соблюдать правила и после смерти Будды, благодаря чему сангха сохранялась как самоуправляющаяся организация, основанная на принципе полного верховенства законов.

То, что основой буддизма является сангха, дало ему ряд преимуществ.

1. Продолжение отношений учитель-ученик

Установив в сангхе чёткие отношения между учителем и учеником, основанные на «Виная-питаке», можно в точности передавать учение Будды, то есть сутры, от учителя к ученику из поколения в поколение. Это также позволяет надёжно передавать метод буддийской практики от мастера к ученику. Сангха – очень рационально построенная образовательная организация.

2. Обеспечение поддержки в жизни через взаимопомощь

Установив систему взаимопомощи, основанную на правилах внутри сангхи, отношения между учителем и учеником сами по себе становятся отношениями взаимопомощи в повседневной жизни. Благодаря этому практикующие, оставившие мирскую жизнь, уверены в получении помощи при болезнях, травмах и в старости. Таким образом, сангха – не только образовательная организация, но и заслуживающая доверия организация взаимопомощи.

3. Содержание организации за счёт пожертвований

Организовавшись в сангху, то есть основанную на правилах общину, практикующие демонстрируют миру, образ праведной жизни, подчиняющуюся «Виная-питаке», и могут завоевывать уважение к сангхе в светском обществе. У многих людей создаётся убеждение, что практикующие буддисты – прекрасные люди, живущие по правилам «Виная-питаки», благодаря чему появляется желание поддержать сангху, и за счёт таких пожертвований сангха может сохраняться.

4. Независимость от внешних сил

Сангха, действующая как организация со своими собственными правилами, может обретать определённую автономию. Это важный фактор, помогающий как противостоять влиянию внешних сил, так и обеспечить спокойную обстановку для практики. Сангха является самоуправляющейся организацией, независимой от внешних сил.

Эти четыре свойства сангхи, конечно же, не могли идеально сохраниться на протяжении 2500 лет. За всю долгую историю было немало случаев нарушения этих характеристик. Однако, несмотря на это, чрезвычайно важно, что эти четыре принципа были установлены с самого начала в качестве основных. Даже если сангха сбивается с пути из-за каких-то социальных обстоятельств, то при наличии должных принципов она легко может исправиться, вернув себе правильную форму.

Отличия японского буддизма от учения времён Будды

Суть раннего буддизма можно показать в виде двух характеристик. Первая – это цель деятельности и метод обучения. Цель буддизма – наблюдать, анализировать и самосовершенствоваться, не предполагая никакого внешнего спасителя. Метод заключается в ежедневной практике медитации.

Вторая характеристика – это наличие сангхи как места реализации пути к просветлению. Сангха, созданная для того, чтобы позволить полностью зависимым от светского общества практикующим посвятить себя буддийской практике, рационально управляется правилами «Виная-питаки».

Эти две характеристики отличают буддизм от других религий, но в японском буддизме они встречаются настолько редко, что их можно считать почти исчезнувшими. Данное обстоятельство является важным для понимания японского буддизма. Какие же новые характеристики обрёл японский буддизм взамен, отказавшись от элементов, характерных для раннего буддизма? В этой серии статей мы рассмотрим, как в Японии люди принимали буддизм, проникший в Японию через Китай, как он временами сливался с мирской властью, а временами подвергался гонениям, и каковы были особые пути его развития в Японии.

Фотография к заголовку: фреска, изображающая жизнь Будды, в храме Муруганда Кути в Сарнатхе в Индии (Aflo)

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