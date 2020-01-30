Иккю Содзюн: японский дзэнский монах, ставший героем сказок и аниме

Биографии знаменитых японцев

Иккю-сан, персонаж телевизионных аниме, известен не только в Японии, но и во всём мире. Там он изображён смекалистым буддийским послушником, но в действительности за этим образом стоит знаменитый монах, известный своей культурной ролью и критикой монастырских нравов своего времени.

Иккю Содзюн (1394-1481) был дзэнским монахом направления Токудайдзи школы Риндзай. Пожалуй, нет в Японии человека, который бы не слышал рассказы о нарисованном тигре и табличке «Проход по мосту запрещён»(*1), повествующие о смекалке Иккю; он был одним из наиболее знаменитых монахов во всей истории Японии. С периода Эдо (1603-1868) стали популярными «Рассказы об Иккю» (Иккю-банаси), в которых Иккю легко справляется с самыми сложными проблемами.

Среди поколения пятидесятилетних многие в детстве смотрели аниме компании «Тоэй дога» (сейчас – «Тоэй анимэсён»), транслировавшуюся с октября 1975 до июня 1982 года. Всего в эфир вышло 296 серий, и многие запомнили послушника, занимающегося буддийской практикой в храме, как он трёт пальцем голову, призывая свою смекалку, и звуковые эффекты – стук, напоминающий храмовую «деревянную рыбу», или звон, похожий на удар в буддийский колокольчик. В аниме показан впечатляющий образ маленького послушника, благодаря своему уму на равных разговаривающего даже с самим сёгуном и от души занимающегося своими делами, но при этом скучающего по разлучённой с ним матери…

Аниме потом несколько раз показывали снова, и число поклонников Иккю увеличилось за счёт новых поколений. После показа его в Китае он тут же завоевал сердца китайских детей. Говорили, что немало из них старались разучивать японскую песню из мультфильма, звучавшую по телевизору. Он стал популярен и в Таиланде, и в Иране. Это аниме в основном и сформировало тот образ, в котором мы воспринимаем Иккю.



Статуя, изображающая Иккю в бытность послушником в храме Сюонъан – в аниме изображён именно в этот период (PIXTA)

О том, как Иккю отказался от свидетельства о просветлении

Иккю-сан, завоевавший симпатии детей Японии и Китая, в действительности был весьма другим. Он дожил до 88 лет – для XV века это невообразимо долгая жизнь. Описать её полностью здесь мы не можем, приведём лишь несколько эпизодов, показывающих, каким был настоящий Иккю Содзюн.

Иккю родился в 1394 году, вскоре после того, как утихла смута, разделившая императорский дом на Южную и Северную династии. Женщина из Южного двора родила в Киото мальчика. Он был отпрыском императора того времени, Го-Комацу, а назвали его Сэнгикумару – он впоследствии станет Иккю. Сёгун Асикага Ёсимицу стоял на стороне Северного двора, и мальчик, рождённый женщиной из Южного, для его политики был бесполезен, поэтому ещё в шестилетнем возрасте его разлучили с матерью и отдали послушником в дзэнский храм Анкокудзи, где он вёл отличную от мирской жизнь. Аниме о нём повествует как раз об этом периоде.

Впоследствии он занимался буддийской практикой, сочинял сложные китайские стихи и раскрыл в себе много удивительных талантов. При этом он гневался на слова других монахов, кичащихся происхождением, вплоть до того, что зажимал себе уши и уходил от них, проявляя серьёзность, граничащую с мизантропией. В 17 лет он стал учеником монаха Кэнъо Сои, от него же и получил имя Содзюн. Суровая аскетическая жизнь дзэнского монаха закалила его, укрепив в серьёзном отношении к себе.

В 21 год Кэнъо умер, и Иккю, потерявший волю к жизни, собирался броситься в озеро Бива и покончить с собой, но слуги матери его удержали. После этого он стал учиться у монаха Касо Содона в храме Сёдзуйан в Катата, недалеко от Киото. Имя Иккю он получил от него. Как-то во время медитации, обдуваемый свежим ветром с озера Бива Иккю услышал крик ворона, и наконец достиг просветления – сатори.

Однако и после обретения сатори он не пренебрегал практикой. Он отказался от документа инка, подтверждающего обретение просветления. Когда Касо Содон, его наставник, слёг с больной спиной, он не брезговал убирать его испражнения руками, хотя другие ученики использовали бамбуковые дощечки. Хотя Иккю был непростым человеком, наследником учения Касо назначил именно его. После смерти Касо Иккю покидает храм и отправляется в странствие по всей стране.

Иккю с большим мечом идёт в Сакаи

Иккю, похоже, нравился город Сакаи, который процветал, ведя торговлю и внутри страны, и за её пределами, ы то время как в других регионах всё ещё было неспокойно из-за стихийных бедствий и смут. Он посещал этот город много раз. Иккю разгуливал по оживлённым улицам города с большим красным мечом и привлекал взоры публики – подобная вещь настолько не сочеталась с образом дзэнского монаха, что можно было усомниться в здравом рассудке Иккю. Само собой, люди спрашивали об истинном смысле его поведения, и он отвечал: «Это деревянный меч, человекам им не зарубишь. Так же и монахи – много их развелось в мире, но они – как мой деревянный меч, с виду только хороши, а как дойдёт до дела – оказываются пустышками, ни к чему не пригодными». Изображения Иккю с большим красным мечом рядом с ним восходят как раз к этому случаю. Иккю так издевался над современными ему монахами, но целью его критики были сами горожане, привечающие таких монахов. «Ва сами творите удивительные вещи, точно такие же странные, как мои выходки».





В этот самый процветающий город страны для проповеди пришёл Ёсо Сои, старший ученик Касо. Со своим свидетельством-инка он последовательно распространял учение среди торговцев, которые до того не были объектом проповеди. Социальный статус и уровень образованности у них был низким, но в их руках была экономическая сила. Для того, чтобы проповедовать им буддизм, нужно было менять подход к стилю проповеди. Иккю с его серьёзным отношением к учению такого не терпел, считая Ёсо, пускай и старшего ученика, «поддельным мечом», который не может ничего разрубить. Он сам всерьёз подходил к образованности и истинному духу Дзэн, и жителям города его эксцентричные поступки, направленные на критику того, что он считал неправильным, пришлись очень по душе – учитывая и то, что он был отпрыском самого Го-Комацу. К нему приходило немало богатых торговцев. Недавние исследования показывают, что среди учеников были также моряки, ходившие на грузовых кораблях, а также переводчик с китайского, родившийся от переводчика-китайца и японки.

Презрение к авторитету и славе

Иккю возмущало то, как дзэнские монахи жаждали получить свидетельство о просветлении (инка). Сам Иккю считал такие свидетельства не только бессмысленными, но и вредными. Когда его назначили настоятелем храма Нёиан в монастыре Дайтокудзи, главном монастыре его буддийского направления, он сразу же сбежал оттуда, считая, что не приспособлен для работы высокопоставленного монаха, связанной с многими формальностями. В этом его поведении также проявилось его упрямство и эксцентричность.

Избегая славы и почестей, он бежал из Дайтокудзи, однако когда монастырь сгорел в ходе смуты годов Онин-Буммэй (1467-1478), он в возрасте 85 лет всеми силами способствовал восстановлению монастыря, где жили монахи, которых он искренне уважал. В восстановлении монастыря ему помогали и многие торговцы Сакаи, испытывавшие почтение к Иккю.

У Иккю собиралось немало учеников и верующих, однако ни одному он не выдал свидетельство инка. Учение Иккю закончилось на нём самом. Направление Риндзай принёс в Японию монах из Южной Сун Кидо Тигу (1185-1269), учение, начиная с Кидо, через пять поколений монахов дошло до Иккю, то есть он представляет прямую линию наследования учения. В 1478 году, перед смертью Иккю, его школа оказалась на грани краха – ученики наседали на наставника, требуя назначить преемника. Было несколько претендентов на наследование, Иккю колебался, не желая называть кого-то из них, но в конце концов произнёс имя Моцурин Дзёто. Ученики в восторге собрались вокруг Дзёто. Сам же Моцурин считал, что либо у учителя помутилось в голове из-за болезни, либо же ум одряхлел от возраста. Он видел слова и дела наставника на протяжении долгого времени, а потому велел им не болтать глупости и ушёл от них.



Деревянная статуя Иккю (хранится в храме Сюонъан)

Итак, учение Иккю перешло к другим в 1481 году. Как оно передавалось после того? Ученики создали систему, при которой раз в год собирались у пагоды в Кётанабэ, где покоится прах Иккю, и сообща на собрании решали самые важные вопросы. Такие собрания воссоздавали систему, существовавшую на заре буддийского учения, когда после ухода Будды в нирвану ученики многократно собирались для обсуждений. Таким образом, проблему отказа назвать наследника ученики решили с присущей Иккю смекалкой, и его учение передаётся до наших дней не через свидетельства-инка и не посредством наследования со смертью предшественника, а через совместные решения общины.

Фотография к заголовку: Портрет Иккю (хранится в храме Сюонъан)