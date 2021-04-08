Принц Сётоку-тайси и его роль в формировании государственного устройства и культуры Японии

Принц Сётоку, портрет которого раньше украшал японские банкноты, и сейчас известен всем как один из важнейших в истории Японии людей, о котором пишут в школьных учебниках. В 2021 году в храме Хорюдзи, основанном Сётоку-тайси, проводятся поминальные службы по умершему 1400 лет назад принцу, а в Национальных музеях Нара и Токио будет проходить специальная выставка «Принц Сётоку и храм Хорюдзи». Почему японцы почитают принца Сётоку уже более 1000 лет? В последнее время появляются необоснованные заявления о том, что принц Сётоку – вымышленный персонаж, о нём как будто бы знают, но это знание часто расплывчатое, и стоит подробнее рассмотреть его достижения, благодаря которым его образ и по сей день сохраняет притягательность.

Неизвестный принц Сётоку

Принц Сётоку – один из самых выдающихся политиков императорского рода и деятелей культуры в истории Японии. Он родился в 574 году, и умер в 622 году в возрасте 49 лет. История Японии развивалась на группе островов Дальнего Востока, её делали в основном те, кто говорили на японском языке, и мы знаем многих исторических персонажей, живших более 1000 лет назад. Однако нечасто бывает, чтобы мы знали конкретные подробности, в частности даты рождения и смерти, как в случае Сётоку-тайси. Это можно объяснить восхищением принцем, которое испытывали и после его смерти, создав множество связанных с ним материалов и биографий. В этом году исполняется 1400 лет со дня смерти принца, в следующем году в храмах, история которых связана с ним, запланированы заупокойные службы. Не только в Нара и Осаке, недалеко от мест, где он жил, но и в Токио планируют провести специальную выставку культурных ценностей, связанных с Сётоку-тайси. Давайте посмотрим, что нам известно о принце Сётоку.

Несмотря на то, что сохранились связанные с ним различные документы и культурные ценности, немного найдётся исторических личностей, истинную природу которых настолько непросто понять. Существуют свидетельства того, что он стал очень почитаемой фигурой не после смерти, а ещё при жизни, на склоне лет, а после его кончины почитание росло, и его биография обрастала различными легендарными элементами, доходя до того, что его почитали уже как земное воплощение бодхисаттвы Каннон.

Даже само имя Сётоку возникло в ходе такого обожествления, исторически правильно называть его «правитель Умаято». «Сётоку-тайси» означает «Наделённый добродетелями святых наследный принц» и является почётным титулом, присвоенным после его смерти. Тот факт, что это титулование появилось менее чем через 100 лет после смерти принца, показывает, что его личность уже тогда привлекала особое внимание.

Идеализированный образ принца

Многие японцы, вероятно, так представляют себе жизнь принца. В 593 году, когда императрица Суйко взошла на трон, её племянник-принц стал наследным принцем и регентом, занимавшимся политическими делами. В 601 году построил дворец в Икаруга северо-западнее Асука, где в то время находилась столица, а четыре года спустя переехал туда и построил Икаругадэра (Хорюдзи) с западной стороны от дворца.

Он ввёл 12 придворных рангов, чиновники которых отличались по цвету церемониальных головных уборов, поддерживал повышение в должностях в соответствии со способностями чиновников, учредил «Конституцию 17 статей» и последовательно разъяснял служащим при дворе политику, базировавшуюся на принципах гармонии и высшей власти императоров. Помимо того, он был глубоко верующим буддистом, читал лекции и писал комментарии к «Сутре львиного рыка царицы Шрималы» (Шрималадэви симханада сутра, яп. Сёмангё) и Сутре Лотоса (Саддхармапундарика-сутра, яп. Хоккэкё) и отправлял послов в китайскую империю Суй для импорта континентальной культуры.

В последние годы жизни он вместе с одним из главных императорских вассалов Сога-но Умако приступил к составлению истории Японии. Политика принца Сётоку заключалась в создании централизованного государства, какое действительно образовалось после середины VI века, но он умер в разгар этой деятельности в 621 году, как написано в «Анналах Японии» (Нихон сёки), «Жизнеописании принца Сётоку» (Сётоку-тайси дэнряку) и других источниках.

Такое представление о жизни принца можно назвать стандартным, оно основано на записях в «Анналах Японии», завершённых примерно через 100 лет после смерти принца, и на сравнительно старых биографиях Сётоку-тайси. Однако его жизнеописания уже тогда стали во многом идеализированными, и не стоит полностью им доверять. Об этом уже давно говорили многие исследователи, работавшие над тщательной проверкой того, что считалось достижениями принца.

В старых исторических материалах не находится ничего об участии принца в некоторых политических преобразованиях, которые ему приписывают – например, учреждение 12 придворных рангов и цветов головных уборов согласно рангу. То же можно сказать об отправке посольств в Суй. Даже «Конституция 17 статей», о которой говорится, будто бы она собственноручно написана принцем, содержит выражения и замыслы, не соответствующие реальной ситуации его времени. Говорится, что перед началом своей деятельности он стал наследным принцем, однако сам титул наследного принца окончательно утвердился в конце VII века, а должность регента (сэссё) учредили ещё позднее.

Надпись на ореоле статуи Шакьямуни в Хорюдзи

Однако и помимо вопросов о титуле наследного принца и регента есть много проблем, обсуждение которых проблематично из-за отсутствия чётких доказательств. Чтобы избежать бесконечных дискуссий, нужны неоспоримые факты. Казалось бы, невозможно привести конкретные факты о случившемся 1400 лет назад. Однако я обнаружил, что, к счастью, это можно сделать благодаря некоторым из многочисленных источников о принце, например, надписи, выгравированной на ореоле статуи Шакьямуни, главного изображения трёхфигурной композиции Золотого павильона монастыря Хорюдзи.

Эта надпись расположена на обратной стороне выполненного из меди и позолоченного ореола статуи Будды и написана 196 китайскими иероглифами так, чтобы количество строк и количество символов в одной строке совпадали. Согласно надписи, статуя сделана по обету в связи со смертями матери принца, его самого и его жены в течение 621-622 годов. Особенно примечательно, что указана дата смерти принца, 22 день второго месяца года, соответствующего 622 году, и что принца называют «Царь Закона» (法皇, хоо). Конечно, эта буддийская статуя и надпись известны уже давно, и в течение долгого времени существуют противоречащие друг другу теории о том, что надпись аутентична, и о том, что она была выгравирована позднее.

В этом смысле это не новый материал, но стоит обратить внимание на исполнение надписи, и мы придём к новым заключениям. Надпись представляет собой квадрат из 14 строк с 14 символами в каждой строке; она окружена бордюром, размер которого чуть больше, чем сама надпись. Таким образом, уже при создании ореола там предполагалась надпись. Кроме того, там сохранились остатки позолоты того же времени. Это указывает на то, что надпись того же возраста, что и статуя Будды. Обсуждение текста надписи всё равно оставляет подозрения, что она была сделана позже, но в данном случае материальные факты становятся решающим фактором.

Важнейшим фактом, связанным с ореолом статуи Шакьямуни, является упоминание о принце как «Царе Закона» на момент его смерти. Это титулование (в других источниках обычно используется написание 法王) часто используется в отношении принца Сётоку. В VII веке и 皇, и 王 читались по-японски как кими, мико и т. п. и использовались одинаковым образом. Этот титул не может быть воспринят иначе, как почтительное именование принца, обладающего глубокими познаниями в буддизме. Несмотря на многие сообщения о том, что он читал лекции о сутрах, писал комментарии к буддийским текстам и построил множество храмов, оставалось место для сомнений в достоверности этих сведений.

Именование «Царём Закона» не является подтверждением связанных с ним легенд, но говорит по крайней мере о том, что принц был интеллектуалом с необычайными познаниями и пониманием буддизма. Этот факт вместе с содержанием «Толкования Сутры Лотоса» (Хоккэгисё) из императорской сокровищницы, считающегося в настоящее время произведением принца, и характеристиками этого культурного достояния позволяет увидеть реальный образ принца. В «Конституции 17 статей» (содержание которой вызывает много дискуссий) то, что статья о важности буддийской веры предшествует статье, предписывающей выполнять приказы императора, несомненно, является проявлением убеждений принца. Подробнее я пишу об этом в книге «В поисках истинного облика Сётоку-тайси» (изд-во «Иванами дзюниа синсё», 2017).

Сётоку-тайси и его усилия по построению цивилизованного общества

Мне бы хотелось здесь упомянуть и то большое влияние, которое принц оказал на формирование в древней Японии цивилизации периода Асука (538-710). Во времена принца буддизм имел большее влияние, чем принято считать. Одним из проявлений было то, что, пусть и ограниченное время, но всё же использовался «девиз правления» (гэнго) Хоко, «Процветание (буддийского) Учения». Сам принц был глубоко верующим буддистом, и хотя не ушёл в монахи, но в качестве политического деятеля императорского дома способствовал распространению буддизма в обществе.

Помимо Сутры Лотоса, одного из базовых буддийских писаний, он для проповедей и комментирования из всего обилия буддийских текстов выбрал сутру о мирянине-буддисте «Поучения Вималакирти» (Вималакирти нирдеша сутра, яп. Юймакё) и сутру о женщине из царского рода «Сутре львиного рыка царицы Шрималы» (Шрималадэви симханада сутра, яп. Сёмангё). Избрав из разнообразия континентальной культуры именно буддизм, принц хотел через поощрение буддизма объединить раздираемую межродовыми конфликтами страну и сделать цивилизованным общество. На основании сохранившихся источников трудно сказать, действительно ли принц играл активную роль в авангарде политической жизни, но в любом случае он представляется интеллектуалом, который с энтузиазмом относился к реализации такой политики, действуя при правлении императрицы Суйко и Сога-но Умако.

Как выглядел принц? Изображение на купюрах, хорошо знакомое японцам среднего и старшего возраста, не является портретом принца, это аристократ периода Нара (710-794). Возможно, стоит обратить внимание на упоминавшуюся статую Шакьямуни, центральную фигуру трёхфигурной композиции храма Хорюдзи. Эта статуя создавалась при жизни принца, и, хотя при изготовлении необходимо было следовать иконографическим канонам, черты лица, как говорят, напоминают принца. Кстати, судя по фигуре, рост принца составлял почти 165 см, это довольно высокий рост для того времени.

Фотография к заголовку: портрет, который раньше считался изображением принца Сётоку и использовался для дизайна банкнот; в настоящее время преобладает теория о том, что это аристократ периода Нара, а не принц (Jiji Press)

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