Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

В 2021 году сразу два комплекса памятников были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – это «Острова Амами Осима, Токуносима, северная часть острова Окинава и остров Ириомотэ» и «Группа памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку». Таким образом, в Японии появились новые памятники природного и культурного наследия, и всего в стране теперь насчитывается 25 объектов Всемирного наследия.

Одновременная регистрация памятников на юге (Амами и Окинава) и на севере страны (Хоккайдо и северная часть Тохоку)

Учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провело онлайн-конференцию Комитета всемирного наследия в июле 2021 года и решило включить «Острова Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ», а также «Группу памятников периода Дзёмон на Хоккайдо и в северной части региона Тохоку» в список объектов Всемирного наследия. Амами Осима и Окинава должны были рассматривать в 2020 году, но заседание комитета было отложено на один год из-за пандемии нового коронавируса, поэтому два случая рассматривались одновременно.

Объекты Всемирного наследия «Острова Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ» расположены в самой южной и западной части страны. Архипелаг Рюкю, состоящий из четырёх островов, когда-то был частью Евразийского континента, а впоследствии отделился из-за древних движений земной коры. Здесь образовалась уникальная система с богатой природой, где можно видеть субтропические лавровые леса и мангровые леса. Здесь обитает 95 исчезающих видов, внесённых в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП), в том числе кролики Амами на островах Амами Осима и Токуносима, окинавский пастушок на севере Окинавы и леопардовый кот ириомотэ на острове Ириомотэ. Регион оценивается как чрезвычайно важный для сохранения биоразнообразия.



Мангровые леса в бассейне реки Накама, остров Ириомотэ (фотография OCVB)



Кролик Амами, окинавский пастушок (фото: OCVB_K.PVB), кот Ириомотэ (фото: OCVB)

В список Всемирного наследия вошёл также комплекс из 17 памятников на Хоккайдо и в префектурах Аомори, Иватэ и Акита, включая раскопки крупнейшего поселения периода Дзёмон Саннай-Маруяма (город Аомори), кромлех Оою («Каменные круги Акиты», г. Кадзуно) и другие объекты.

Период Дзёмон продолжался более 10 000 лет, с 13 000 лет до н. э. и до начала периода Яёи (III век до н.э. – III век н.э.), когда распространилось культивирование риса. В то время за пределами Японии люди устраивали оседлые поселения, занимаясь земледелием и скотоводством, а для культуры Дзёмон характерны охота, собирательство и рыбная ловля, люди создавали поселения из полуземлянок, у них были общие кладбища и ритуальные места. Поскольку памятники культуры с общими характеристиками, такими как строительство каменных кругов, сконцентрированы вокруг пролива Цугару, предполагается, что между поселениями были и торговые связи. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), консультативный орган ЮНЕСКО, заявил, что памятники показывают быт до-сельскохозяйственных поселений и сложную духовную культуру, а также демонстрируют определённый этап развития оседлого общества и его адаптацию к различным изменениям окружающей среды, рекомендовав их к регистрации.



Каменный крун Мандза, входящий в состав кромлехов Оою, памятников истории национального значения (фотография Jiji Press)



Четыре кромлеха на памятнике Исэдотай в городе Китаакита, префектура Акита (фотография Jiji Press)

Всемирное наследие имеет «значительную универсальную ценность», которую человечество должно разделять на основе «Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия» (Конвенция о Всемирном наследии), принятой Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО в 1972 году. В список вносят после утверждения археологические объекты, ландшафтные, природные памятники и т. д.

В декабре 1993 года буддийские памятники в районе Хорюдзи (префектура Нара) и замок Химэдзи (префектура Хёго) впервые в Японии были зарегистрированы как объекты Всемирного культурного наследия. В этом году количество памятников Всемирного культурного наследия Японии увеличилось до 20, а природного наследия – до 5, в результате чего общее количество памятников Всемирного наследия в Японии достигло 25.

В настоящее время во всем мире зарегистрировано 1154 объекта Всемирного наследия (в том числе 897 объектов культурного наследия, 218 объектов природного наследия и 39 объектов смешанного наследия), в договоре участвует 194 стороны.

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии

(* – природное наследие)

Фотография к заголовку: Поселение Саннай-Маруяма (Jiji Press)