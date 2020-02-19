Лучшие места любования сакурой в городе Нара, древней японской столице

Сакура в Японии

Путеводительпо Японии

Нара всемирно известна своими историческими памятниками, но здесь также находятся и многие знаменитые места любования сакурой, такие как гора Ёсино и парк Нара.

Парк Нара, монастырь Тодайдзи и святилище Касуга

Парк Нара, одна из известнейших достопримечательностей в городе Нара, представляет собой обширную территорию в 660 гектаров. Там цветёт около 1700 вишнёвых деревьев, в том числе нара-но-яэдзакура, официальный цветок префектуры Нара, а также сорт сомэй-ёсино и дикие вишнёвые деревья. Благодаря широкому разнообразию сортов, в парке можно любоваться цветением в течение долгого периода, с конца марта до конца апреля, и потому парк занимает почётное место в списке 100 лучших мест любования сакурой в Японии.

На территории парка находится ряд интересных мест – религиозные объекты, такие как храм Тодайдзи и святилище Касуга, которые являются частью комплекса исторических памятников древней Нары, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и культурные достопримечательности, такие как Национальный музей Нара. В парке можно любоваться сакурой по-разному – наблюдать за оленями, священными животными святилища Касуга, гуляющими среди цветущих деревьев, или посмотреть на цветы на фоне старинных зданий.



Олени и сакура в парке Нара



Цветущая сакура на фоне главного зала монастыря Тодайдзи, где находится статуя Великого Будды



Построенный в период Нара (710-794) павильон Сангацудо (Хоккэдо) является старейшим сооружением на территории Тодайдзи



Возле красных ворот Саммон святилища Касуга расцветают плачущие вишнёвые деревья



Национальный исследовательский центр буддийского искусства Национального музея Нара, образец современной японской архитектуры и национально значимое культурное достояние

Руины замка и огромное дерево

Цветущей сакурой можно любоваться на руинах замка Коорияма в городе Яматокоорияма, расположенном к югу от Нара. Замок построил в 1580 году Цуцуи Дзюнкэй, даймё периода Воюющих провинций (1467-1568). Потом его занимал Тоётоми Хидэнага, а затем руководители клана Коорияма в период Эдо (1603-1868). Постройки были уничтожены в начале эпохи Мэйдзи (1868-1912), остались только каменная стена и крепостной ров. Ворота Оотэмон (также известные как Байринмон) и две башни замка были восстановлены в 1980-е годы, а в 2017 году была открыта смотровая площадка на донжоне. Замок известен своими плачущими вишнёвыми деревьями, во множестве растущими у башен и каменных стен. Всего здесь растёт около 800 деревьев сакуры и замок находится в списке 100 лучших мест любования сакурой в Японии. Ежегодный праздник замка Ямато-Коорияма привлекает множество туристов – на территории замка проводятся ночное световое шоу и историческое представление с воинами в традиционных японских доспехах.



Плачущая вишня украшает башни и ров замка Коорияма

Район Ооуда-хонго в городе Уда к юго-востоку от Нара известен знаменитым вишнёвым деревом Матабэ-дзакура, возраст которого оценивается в 300 лет. Его высота – 13 метров, в обхвате – более трёх метров. Название дерева происходит из легенды, согласно которой Гото Матабэ, военачальник, сражавшийся в битвах за Осаку (1614-1615), бежал сюда и погиб. Дерево ещё называютХонго-но такидзакура, «Вишня-водопад в Хонго», из-за вида цветущего дерева, цветы которого создают впечатление водного потока.



Матабэ-дзакура и яркие цветущие персиковые деревья на заднем плане

Тысячи деревьев на горе Ёсино

Одна из главных японских достопримечательностей в сезон цветения сакуры – гора Ёсино, на склонах которой растёт около 30 000 вишнёвых деревьев примерно 200 сортов, главным из которых является сиро-ямадзакура (Prunus jamasakura). С горы открывается впечатляющий вид – можно одним взглядом охватить тысячи вишневых деревьев в любом направлении.



Аэрофотоснимок горы Ёсино

История вишнёвых деревьев горы Ёсино началась более 1300 лет назад, когда Эн-но гёдзя, основатель религиозно-аскетического течения сюгэндо, вырезал из горной вишни фигуру Дзао-гонгэн (главного буддийского божества в течении сюгэндо), явившуюся ему в период подвижничества. Приходившие поклониться этой фигуре люди впоследствии сажали вишнёвые деревья на этом месте, и со временем вся гора была покрыта деревьями, расцветающими весной.

Деревья расцветают поэтапно, снизу вверх по склону, как будто постепенно поднимаясь по горным тропам. Начиная от подножья горы последовательные стадии цветения называют симо-сэмбон (нижняя тысяча), нака-сэмбон (средняя тысяча), ками-сэмбон (верхняя тысяча) и оку-сэмбон (дальняя тысяча). В результате цветением можно любоваться в течение длительного периода в апреле. Симо-сэмбон лучше всего наблюдать снизу, а оку-сэмбон – сверху, со смотровой площадки на вершине.



Покрытые цветущими сакурами склоны – знаменитый пейзаж хитомэ-сэмбон (охватить тысячу деревьев одним взглядом)

Сбор материала и текст: Фудзии Кадзуюки, 96Box

Фотографии: Куроива Масакадзу и Фудзии Кадзуюки, 96Box

Фотография к заголовку: Цветущая сакура и Главный павильон монастыря Тодайдзи