Судзуки Дайсэцу и его неоценимый вклад в распространение Дзэн за пределами Японии

Биографии знаменитых японцев

На протяжении поколений жители Америки и Европы узнают о дзэн-буддизме и его влиянии на японскую культуру из работ Судзуки Дайсэцу (Д. Т. Судзуки). Эта статья посвящена 150-летию со дня рождения Судзуки (11 ноября 2020 г.) и рассказывает о его жизни и работе.

Судзуки Тэйтаро Дайсэцу (1870-1966), который использовал написание Daisetz в качестве своего буддийского имени и был известен многим на Западе как Д. Т. Судзуки, был исследователем и автором, познакомившим несколько поколений жителей Запада с дзэн-буддизмом и, в более широком смысле, с азиатской мыслью и японской культурой.

Сфера тематики работ и преподавания Судзуки никоим образом не ограничивалась только Дзэн. Например, его новаторское исследование мёконин, исповедовавших экстатический культ мирян, последователей буддийской школы Дзёдо синсю, занимает видное место в его работе «Японская духовность» 1944 года, а перевод «Кёгё синсё», сочинения, которое написал основатель Дзёдо синсю Синран, стал важным дополнением к корпусу англоязычной буддийской литературы. Однако больше всего известен Судзуки своей ролью в распространении идей Дзэн на Западе. Многие из западных последователей называли его роси, «мастером Дзэн», хотя сам он на это не претендовал. В действительности он изначально не намеревался привлечь к Дзэн западных новообращённых, или даже разъяснять доктрину с теоретической или философской точки зрения. Его скорее мотивировало желание поделиться с другими мудростью, полученной им в ходе собственной практики дзэн, в соответствии с буддийским обетом спасти (или освободить) все живые существа (судзё мухэн сэйгандо).

Как объяснить Дзэн по-английски?

В Дзэн бытует выражение фурю мондзи, «не полагаться на слова», то есть не опираться на слова или тексты, важнейшее значение придаётся непосредственному личному опыту. В связи с этим передать суть учения, и тем более на английском языке – крайне непростая задача. Но у Судзуки не было выбора – если он хотел пробудить дух Дзэн в людях, ему нужно было начать с общения с ними на их родном языке. Философ Ниситани Кэйдзи (1900-1990), ученик философа Нисиды Китаро, одного из ближайших друзей Судзуки, описывал его задачу следующим образом: «Работа Судзуки сосредоточена на передаче буддизма, в частности Дзэн, и это непростая задача даже для тех, кто знает Дзэн и иностранные языки. Очевидно, что он должен был полностью погрузиться в давние традиции Дзэн. Однако в то же время ему было нужно суметь взглянуть на это глазами современников и переосмыслить как нечто актуальное для сегодняшнего мира». В общем, задача Судзуки выходила далеко за рамки перевода текстов или комментирования.

Помимо написания книг и проведения лекций на английском языке, Судзуки напрямую отвечал на задаваемые ему вопросы в тех местах, которые он посещал. Именно так, наставляя других своим непосредственным присутствием и своими словами, Судзуки обрёл свой статус. Благодаря ему впервые опыт Дзэн оказался в открытом доступе.

Знакомство с дзэнскими монахами в Энгакудзи

Судзуки Тэйтаро родился 11 ноября 1870 года в городе Канадзава префектуры Исикава. Он происходил из рода врачей-самураев, которые служили могущественному клану Хонда, правителям княжества Кага, до Реставрации Мэйдзи. Когда он был ещё ребёнком, умер его отец, и он продолжал учёбу в условиях нехватки денег. Ещё в юности Судзуки познакомился с рядом людей, с которыми потом поддерживал связь на протяжении всей своей жизни, включая философа Нисиду Китаро (1870-1945) и исследователя классической японской литературы Фудзиоку Сакутаро (1870-1910). Отношения между Судзуки и Нисидой оказались особенно плодотворными. В ходе основанного на уважении друг к другу плодотворного взаимного обмена они стали двумя ведущими мыслителями Японии, выйдя за рамки научного мира.

Начало пути Тэйтаро было непростым: поступив в 1888 году в 4-ю высшую среднюю школу в Канадзаве (впоследствии – Университет Канадзавы), он через год бросил учёбу из-за финансовых проблем и стал учителем начальной школы, но и работу ему пришлось оставить. В 1889 году он отправился в Токио, чтобы продолжить учёбу. Там он поступил в частную Токийскую специальную школу (Токё сэммон гакко, впоследствии Университет Васэда), а затем перешёл на философский факультет Токийского императорского университета, но вновь оставил учёбу, не получив учёной степени.

В Токио он приехал для продолжения обучения, но при этом он изначально хотел заниматься дзэн-буддизмом, и в 1891 году Судзуки начал практиковать дзэн в храме Энгакудзи в Камакуре, недалеко от Токио, а знакомство с мастером Имакита Косэн (1816-1892), настоятелем монастыря, побудило его полностью погрузиться в занятия дзэн.

Позже в своей карьере Судзуки часто вспоминал свой первый разговор с Косэном. Когда настоятель спросил Судзуки, где он родился, он ответил, что в Канадзаве, на что Косэн заметил: «Люди из региона Хоккоку обладают упорством». Вопрос о месте рождения вполне обыденный, но действительно ли Косэн просто обобщил качества уроженцев определённого региона? Судя по тому, что Судзуки и после получения имени Дайсэцу не раз вспоминал замечание Косэна, он придавал ему большое значение – для него это было скорее указание на возлагаемые учителем надежды, или наставление, каким бы человеком хотел учитель его видеть. Впоследствии Судзуки так и не окончил высшее учебное заведение – вероятно, встреча с Косэном побудила его всецело заняться практикой Дзэн.

Двенадцать лет жизни в США

В 1892 году, на следующий год после того, как Судзуки встретил Косэна, тот скончался, и Судзуки продолжал занятия под руководством ученика и преемника настоятеля Сяку Соэна (1860-1919). Соэн, бывший студент Университета Кэйо, который также изучал языки и обучался буддизму на Цейлоне (современная Шри-Ланка), известен как человек, впервые использовавший название «Дзэн» при описании этой ветви буддизма для мировой аудитории. Именно Соэн дал Судзуки буддийское имя Дайсэцу в 1894 году и организовал поездку Судзуки за границу, оказав большое влияние на его жизнь.

В 1897 году, в возрасте 27 лет, Судзуки впервые приехал в Соединённые Штаты. По рекомендации Соэна он помогал религиоведу Полу Карусу (1852-1919) и работал редактором в издательской компании Open Court в Иллинойсе. Это была нелегкая жизнь, но за 11 лет Судзуки обрёл опыт международного общения и прекрасно овладел английским языком.

Вернувшись в Японию в 1909 году, Судзуки зарабатывал на жизнь преподаванием английского языка в школе Гакусюин (нынешний Университет Гакусюин) и Токийском императорском университете. В следующем году он получил должность профессора в Гакусюине, а через три года после возвращения в Японию в 1911 году женился на американке Беатрис Эрскин Лейн, с которой познакомился в США.

О характере Дайсэцу много говорит количество его учеников, которые впоследствии стали его ближайшими соратниками и сторонниками. Среди них был Янаги Мунэёси (более известен как Соэцу, 1889-1961), который изучал английский у Судзуки, а впоследствии стоял у истоков движения мингэй (народного искусства) в Японии. Знавший Судзуки по годам учёбы и разделявший его взгляды Соэцу активно общался с ним с середины 1940-х годов и сохранял тесные личные и интеллектуальные связи. Вместе с Судзуки он серьёзно занялся изучением не только Дзэн, а также идеях школ Чистой Земли (Дзёдо) и их адептов мёконин, сосредоточившись на концепции мусин, состоянии «не-ума». Благодаря Соэцу Судзуки познакомился с ключевыми деятелями движения мингэй, включая японского художника-керамиста Хамада Сёдзи (1894-1978) и английского художника Бернарда Лича (1887-1979). Судзуки безоговорочно доверял Янаги и считал его человеком, наиболее подходящим на роль преемника на посту главы буддийской библиотеки Мацугаока Бунко, основанной Судзуки в 1946 году. К безграничному горю Судзуки, Янаги умер раньше него.

Получение помощи для зарубежной деятельности

В 1921 году по рекомендации Нисиды Китаро и буддийского учёного Сасаки Гэссё (1875-1926) Судзуки покинул Гакушуин, чтобы стать профессором буддийского Университета Синсю Отани (сейчас – Университет Отани) в Киото. В том же году Судзуки основал Восточное буддийское общество и в сотрудничестве со своей женой Беатрис, Сасаки и другими начал выпускать Eastern Buddhist, «Восточный буддист», первый в Японии англоязычный журнал о буддизме и буддийских исследованиях.

С Университетом Отани и Восточным буддийским обществом в качестве базы своей деятельности Судзуки продолжал публикации ряда новаторских работ на английском и японском языках, в их числе были «Очерки дзэн-буддизма» (1927) и «Японская духовность». За время работы в Отани он стал фигурой мирового уровня.

Нельзя обойти вниманием роль японских промышленников, поддержавших работу Судзуки. Наиболее заметен Атака Якити (1873-1949), основатель торговой компании «Атака». В отличие от других, он начал помогать Судзуки ещё до того, как он снискал широкую известность. Атака предоставил резиденцию в Киото, где Судзуки жил с Беатрис во время работы в Университете Отани, он также взял на себя расходы по изданию книги «Дзэн-буддизм и его влияние на японскую культуру» (1938) и разослал копии в исследовательские учреждения и университеты в Японии и за рубежом. Он не прекратил поддержку Судзуки и в годы преследований «вражеского языка», хотя это могло навлечь на него подозрения. Без помощи Якити, вероятно, Судзуки не смог бы реализовать многое из того, чем он сейчас известен.

Многостороннее влияние Судзуки на западную культуру

После войны Судзуки в преклонном возрасте 79 лет отправился в Соединённые Штаты и большую часть следующего десятилетия читал лекции и преподавал за границей. В Колумбийском университете, где он преподавал с 1952 по 1957 год, его лекции посещали деятели культуры, в том числе композитор-авангардист Джон Кейдж (1912-1992) и писатель Дж. Д. Сэлинджера (1919-2010). Он даже появляется в эпизодической роли профессора Судзуки в повести Сэлинджера «Фрэнни и Зуи» 1961 года. Судя по его общению и с важными деятелями поколения битников, такими как Джек Керуак (1922-1969), Судзуки оказал влияние на разнообразный социальный и культурный ландшафт Америки.



Судзуки провёл вторую половину 1950-х годов в Камакуре, погружённый в исследования (© DT Suzuki Museum)

Судзуки характеризовал себя как японца, который является гражданином мира. Он посвятил свою жизнь распространению восточной мысли на Западе, но никогда не говорил о превосходстве Востока над Западом или наоборот. Судзуки вообще ставит под сомнение само противопоставление «Восток-Запад» и дуалистическое мышление, противопоставляющее «да» и «нет» и прочие элементы мира друг другу – как он объяснял, важно суметь увидеть суть вещей до того, как возникает такое противопоставление.

В основе всей жизни Дайсэцу лежало стремление показать другим пример, применив свои убеждения в собственной жизни. Когда Судзуки был номинирован на Нобелевскую премию мира в 1963 году, его определили как японского буддийского философа, но сам он никогда не принимал таких титулов, как «философ» или «учёный». Окамура Михоко, поддерживавший Судзуки на склоне лет, сказал, что тот называл себя простым школьным учителем. Его способность жить своей жизнью, не скованной социальными предрассудками или ограничениями, может служить примером и сегодня, более чем через 50 лет после его смерти.

Хронология жизни и деятельности Д. Т. Судзуки

1870 г. Родился 11 ноября в г. Канадзава преф. Исикава 1888 г. Поступает в 4-ю высшую среднюю школу (впоследствии – Университет Канадзавы) 1892 г. Поступает в Токийский императорский университет (впоследствии – Токийский университет) 1894 г. Получает буддийское имя Дайсэцу как практикующий дзэн мирянин 1897 г. В 27 лет приезжает в США и 11 лет работает в издательстве в Иллинойсе 1909 г. В 39 лет возвращается в Японию, где преподаёт английский язык в Университете Гакусюин и Токийском императорском университете 1911 г. Женится на американке Беатрис Эрскин Лейн 1921 г. В 51 год поступает на должность профессора в Университете Отани в Киото 1936 г. Лекции в Кембридже, Гарварде и других западных учреждениях 1938 г. Публикует книгу «Дзэн-буддизм и его влияние на японскую культуру» 1944 г. Издаёт книгу «Японская духовность» 1949 г. В 79 лет едет в Соединенные Штаты и преподаёт в Гавайском университете 1950 Читает лекции в Принстонском и Нью-Йоркском университетах 1952 г. В 82 года начинает преподавать в Колумбийском университете 1954 г. Отправляется в лекционный тур с остановками в Германии, Великобритании и Швейцарии 1958 г. В 88 лет возвращается в Японию 1961 г. Завершает английский перевод «Кёгё синсё» Синрана 1966 г. Умер в возрасте 95 лет

Фотография к заголовку: Д. Т. Судзуки в возрасте 86 лет в доме Эриха Фромма в Мексике, 1956 г. (© Музей Д. Т. Судзуки, Канадзава)

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