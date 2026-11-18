Фильм «Годзилла: минус один» 2023 года стал первым японским фильмом, получившим премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Три года спустя выходит «Годзилла: минус ноль», предлагающий ещё более захватывающие экшн-сцены в виде битвы кайдзю, которая, несомненно, порадует поклонников фильмов о монстрах.

Революция «Годзиллы» и традиционные японские спецэффекты

(© 2026 TOHO)

За семь десятилетий, прошедших с момента первого появления Годзиллы в 1954 году, это гигантское чудовище стало символом японских кайдзю. В то же время оно трансформировалось из олицетворения ужаса войны и атомного оружия в героическую фигуру, находящую союзников для борьбы с более свирепыми монстрами. Годзилла разительно изменилась как по внешности, так и по исполняемой роли, и Голливуд тоже внёс свои коррективы.

В новом фильме «Годзилла: минус ноль», который в Японии называется «Годзилла –0.0», режиссёр Ямадзаки Такаси представляет новое видение одного из самых исторических сражений франшизы. В своём предыдущем фильме «Годзилла: минус один» Ямадзаки перезапустил всю историю франшизы, поместив первое появление Годзиллы в Токио 1947 года, сразу после Второй мировой войны. На этот раз действие происходит два года спустя, когда Япония подвергается нападению трёхголового кайдзю Кинг Гидоры.

(© 2026 Tōhō)

Кинг Гидора в небесах Японии в непростые времена послевоенного восстановления

Спустя всего четыре года после окончания войны Япония всё ещё не оправилась от разрушений, вызванных как войной, так и нападением Годзиллы. Восстановление медленно продвигалось, но внезапно новый кайдзю с ужасающей разрушительной силой атаковал город Мацумото в префектуре Нагано. Он сравнял город с землёй и унёс множество человеческих жизней.

Нода Кэндзи (в исполнении Ёсиоки Хидэтаки), разработавший стратегию победы над Годзиллой два года назад, назначен главой правительственного бюро, занимающегося ликвидацией последствий крупномасштабных катастроф. Теперь ему предстоит столкнуться с новой угрозой – Кинг Гидорой. Он собирает команду, в которую входят блестящий метеоролог Аояма Макото (Нагасава Масами), биолог Мураками Кандзи (Танака Мин), подготовивший доклад об атаке Гидоры, и отряд боевых пилотов.

Бывший пилот-камикадзе и переживший Годзиллу Сикисима Коити (Камики Рюносукэ) теперь живёт простой и счастливой жизнью со своей женой Норико (Хамабэ Минами) и Акико, юной сиротой войны, которую они воспитывают как родную дочь. Хотя Нода беспокоится за него, Сикисима всё же настаивает на участии в борьбе против Кинг Гидоры.

Но сила монстра оказывается слишком велика, чтобы люди могли ей противостоять. Команда на каждом шагу сталкивается с препятствиями, пока не разрабатывает последний и самый отчаянный план.

Бывший пилот-камикадзе Сикисима Коити снова рискует своей жизнью (© 2026 Tōhō)

Кайдзю как метафора

Начиная со второго фильма о Годзилле, «Годзилла снова нападает» 1955 года, масштабные сражения между кайдзю стали стандартной частью франшизы. «Серия Сёва», получившая название по периоду Сёва (1926-1989) в Японии, стала изображать Годзиллу как героическую фигуру. Фильмы от «Годзилла против Биолланте» 1989 года до «Годзилла против Разрушителя» 1995 года составляют «серию Хэйсэй “против”», когда вся серия была посвящена битвам между гигантскими чудовищами. В этих версиях Годзилла больше не олицетворяет ужасы войны и ядерного оружия, основной смысл фильмов становится сугубо развлекательным.

Однако в фильме «Годзилла: минус один» Ямадзаки вернулся к изображению Годзиллы как существа, внушающего чистый ужас. Огромная фигура, бросающая зловещие взгляды на убегающие толпы людей. Чёрный дождь, падающий на Гиндзу, обожжённую радиоактивными лучами. Эти образы словно воплощали души погибших во время войны, предостерегая Японию от забвения трагедии той эпохи.

В этой новой части Ямадзаки показывает Годзиллу не как героя, а как силу, превосходящую человеческое понимание, наделяя её подавляющей мощью и ужасающим видом. Рёв чудовища также кажется более мощным, заставляя зрителя отшатнуться от экрана.

Ужасающий Годзилла в фильме Ямадзаки (© 2026 Tōhō)

Разъярённый Кинг Гидора с лёгкостью разрушает восстанавливающиеся города. Он появляется из ниоткуда, сносит целые кварталы зданий и исчезает. Если Годзилла олицетворяет войну и атом, то, возможно, Кинг Гидора – это олицетворение стихийного бедствия, подобное сильному ветру, который сметает все на своем пути. Возможно, именно на это и намекает включение в команду сопротивления Аоямы, специалиста по предсказанию тайфунов.

План использовать Годзиллу для подавления Кинг Гидоры – это не что иное, как попытка использовать оружие, неподвластное человеческому контролю, чтобы предотвратить катастрофу, ход которой люди не могут предсказать. Команда отчаянно надеется, что наука сможет найти способ выполнить почти невыполнимую задачу – подчинить кайдзю.

Ямадзаки, отдавший в своей предыдущей работе дань уважения таким фильмам, как «Парк Юрского периода» (1993) и «Челюсти» (1975), похоже, представляет новый фильм одновременно и как фильм о катастрофе или ужасах через разрушительные битвы кайдзю, и как фильм о выполнении опасной миссии, в котором опытные специалисты рискуют жизнью, пытаясь взять монстров под контроль. В то время как в фильме «Годзилла: минус один» особенный акцент сделан на человеческой драме сюжета, последняя часть, кажется, ближе по подходу к «Годзилла: возрождение» (Син годзира) Анно Хидэаки 2016 года.

Жена Сикисимы, Норико, неожиданным образом оказывается втянутой в конфликт (© 2026 Tōhō)

Пережить атомную бомбардировку и Годзиллу

При всём этом Ямадзаки, похоже, в первую очередь отдаёт дань уважения истокам франшизы о Годзилле.

В основе этого фильма лежит то же напоминание о войне, что и в «Годзилла: минус один». В предыдущем фильме тяжёлое бремя этой темы было возложено на образ Сикисимы. На этот раз центральной фигурой, воплощающей эту тему, является профессор Мураками в исполнении Танаки Мина. Профессор пережил атомную бомбардировку Хиросимы, унёсшую жизнь всей его семьи, а затем стал свидетелем первой атаки Годзиллы.

Сикисима, пилот-камикадзе, обречённый на смерть, испытывал глубокое чувство вины за то, что выжил. Но Мураками, другой выживший, который своими глазами видел, какую гибель несёт Годзилла, теперь отчаянно борется за выживание, используя монстра как оружие, чтобы избежать ещё большей катастрофы.

В роли Мураками Танака, кажется, воплощает ярость, печаль и стойкость переживших войну. В образе человека, который лучше всех знает ужасающую силу насилия, есть большая ирония: теперь его подталкивают к использованию этой силы. Сочетание Мураками и Годзиллы в фильме настолько мощное, что, кажется, затмевает кропотливое мастерство и визуальные эффекты, с помощью которых фильм воссоздаёт пейзажи послевоенной Японии.

Противоречия Годзиллы

Ямадзаки Такаси: режиссёр, сценарист и художник по визуальным эффектам (© 2026 Tōhō)

«Годзилла: минус ноль» – это фильм, где очень много оружия и насилия. На самом деле неизменная привлекательность фильмов о Годзилле всегда заключалась в захватывающих сценах разрушения и сражений. Всемирный успех предыдущего фильма, «Годзилла: минус один», был обусловлен ​​как дизайном титульного монстра, так и визуальными эффектами, использованными для воплощения этого дизайна.

В новом фильме снова используются передовые технологии, чтобы представить истинную атмосферу фильмов о Годзилле. Битва между кайдзю получилась более пугающей, более величественной и более крутой, чем удавалось даже Голливуду, а кульминация, несомненно, вызовет мурашки по коже у настоящих фанатов.

Однако на этот раз создатели фильма, похоже, ещё более осознанно обращаются к традициям киносерии о Годзилле. Основа сюжета, заключающаяся в том, что человечеству нужен Годзилла как противовес другим кайдзю, является просто обновлённой версией основы более ранних работ, таких как «Кинг-Конг против Годзиллы» (1962), «Годзилла против Разрушителя» (1995) или «Годзилла: Финальные войны» (2004). Тема клеток Годзиллы уже появлялась в фильмах «Годзилла против Биолланте» (1989) и «Годзилла 2000: Миллениум» (1999), а некоторые сцены также отсылали к фильму «Годзилла» 1984 года.

При том, что сам Годзилла на экране выглядит устрашающе, зрелище его противостояния с Кинг Гидорой захватывает дух. Невольно начинаешь надеяться, что он продемонстрирует ещё больше той потрясающей мощи, которую так стараются сдержать персонажи-люди в фильме. Противоречие между страхом перед этой разрушительной силой и непреодолимым влечением к ней присуще не только Мураками. Мы, зрители, очарованы этой подавляющей мощью.

Годзилла – это и воплощение атомной мощи военного времени, и любимая кинозвезда боевиков. В этом фильме Ямадзаки передаёт зрителям все перипетии судьбы Годзиллы за его долгую историю. Фигуры людей, до сих пор несущих на себе шрамы войны, а теперь окружённых ужасным насилием битвы с кайдзю, как будто выражают это противоречие в миниатюре.

Именно поэтому «Годзилла: минус ноль» – чудесный фильм, непохожий на другие фильмы франшизы. Это произведение, сочетающее в себе необычайный страх, красоту и удовольствие.

Трейлер (на японском языке)

(© 2026 TOHO)

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