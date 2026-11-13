Tres años después de Godzilla Minus One (2023), película aclamada mundialmente y la primera producción japonesa en ganar el Óscar a los mejores efectos visuales, el rey de los monstruos regresa a la pantalla con Godzilla Minus Zero, de nuevo en el Japón de posguerra. El director y guionista Yamazaki Takashi ha creado una película de Godzilla completamente nueva.

Kaijū en el Japón de la reconstrucción de posguerra

Desde la primera película de Godzilla, en 1954, el monstruo homónimo ha seguido representando a Japón durante más de 70 años. Ha pasado de ser un símbolo del terror de la guerra y las armas nucleares a un héroe que lucha contra otras amenazas: su forma y su papel han cambiado enormemente con los tiempos, incluyendo las versiones que Hollywood ha producido.

Godzilla Minus Zero (Godzilla -0.0) es una nueva interpretación del cine de Godzilla por parte de Yamazaki Takashi, que combina audazmente varios elementos de la historia del monstruo. Mientras que Godzilla Minus One se ambientaba, por primera vez en la historia de la franquicia, antes de la primera generación (Godzilla aparecía en el Tokio de posguerra), esta entrega se sitúa dos años después, en el Japón de 1949, donde aparecen tanto el propio Godzilla como otro de los monstruos clásicos de la serie.

El impacto de los monstruos gigantes ha aumentado significativamente respecto a la película anterior. (© 2026 TOHO)

Cuatro años después del fin de la guerra, Japón se recupera poco a poco de los daños devastadores que había sufrido por la guerra y el ataque de Godzilla. En ese momento una nueva amenaza, King Ghidorah, aparece en Matsumoto, en la prefectura de Nagano. Con un poder destructivo aterrador, pulveriza la ciudad y causa numerosas víctimas.

Noda Kenji (Yoshioka Hidetaka), el artífice de la estrategia contra Godzilla en la película anterior, asume el cargo de director de la Oficina de Contramedidas para Grandes Desastres y da comienzo a las operaciones contra King Ghidorah. A sus órdenes se reúnen la brillante meteoróloga Aoyama Makoto (Nagasawa Masami), el biólogo Murakami Kanji (Tanaka Min), quien experimentó de primera mano los horrores del nuevo kaijū en Matsumoto, y un grupo variopinto de pilotos.

La élite se reúnen para detener una nueva amenaza. (© 2026 TOHO)

Shikishima Kōichi (Kamiki Ryūnosuke), un expiloto kamikaze que sobrevivió a la batalla contra Godzilla, llevaba una vida tranquila con su esposa Noriko (Hamabe Minami) y su hija Akiko. Shikishima, tras consultar con Noda, termina participando en la operación contra King Ghidorah.

Pero el kaijū posee una fuerza tan terrible que los humanos no pueden hacer nada contra él. Acorralados, deciden usar una estrategia extraordinaria.

El expiloto kamikaze Shikishima Kōichi se enfrenta de nuevo a una batalla a vida o muerte. (© 2026 TOHO)

La simbología de los monstruos

Desde que Godzilla se enfrentara a Anguirus en la segunda película, Gojira no gyakushū (El rey de los monstruos / Godzilla contraataca / Gigantis, el monstruo de fuego, 1955), las batallas entre kaijū se convirtieron en el gran atractivo del cine de Godzilla. La etapa de la franquicia correspondiente a la serie Shōwa, bautizada así por la era imperial que se extendió de 1926 a 1989, pasó a retratar a Godzilla como una figura heroica. Las películas que van desde Gojira vs Biorante (Godzilla contra Biollante, 1989) hasta Gojira vs Desutoroia (Godzilla vs Destoroyah, 1995) conforman la serie VS. de Heisei (la serie Heisei comienza con el Godzilla de 1984), cuyo plato fuerte, como sus títulos indican, fueron los combates entre monstruos. El entretenimiento de esos duelos de kaijū pasó a primer plano, por encima del simbolismo nuclear y bélico que cargaba Godzilla.

Sin embargo, en Godzilla Minus One Yamazaki retrata a Godzilla como algo absolutamente aterrador. El kaiju mira fijamente a los humanos que huyen despavoridos, con una expresión que parece incluso cargada de malicia. Tras arrasar Ginza con su aliento radiactivo, una lluvia negra cae sobre la ciudad. Como si instara a las personas que comenzaban una nueva vida en el Japón de posguerra a que no olvidaran el conflicto. Como si fuera el fantasma de aquellos que habían perdido la vida durante la guerra.

El Godzilla de Yamazaki da verdadero miedo. (© 2026 TOHO)

En esencia, Godzilla es un símbolo de las armas nucleares y de la guerra. La nueva película busca, manteniéndose fiel a ese origen, lograr de nuevo el enfrentamiento de monstruos que antaño entusiasmó a los niños del público. El desafío de Godzilla Minus Zero parece haber radicado precisamente en esta idea.

Incluso en esta obra, Yamazaki no retrata a Godzilla como héroe, sino como una existencia que supera la sabiduría humana, y para ello mantiene su imponente presencia y peso específico. El rugido que paraliza de miedo al espectador, que ya resultaba impresionante en la película anterior, da la impresión de haberse fortalecido aún más.

King Ghidorah, por otro lado, posee una energía con la que destruye fácilmente las ciudades japonesas en reconstrucción. De pronto aparece volando, destruye una ciudad y desaparece... Si Godzilla es el símbolo de lo nuclear y la guerra, ¿no será este nuevo enemigo el símbolo de los desastres naturales? Su amenaza es como si un viento huracanado se llevara todo lo que hay. El hecho de que Aoyama, la meteoróloga que participa en la operación contra el nuevo monstruo, sea una experta en predicción de tifones también lo sugiere.

Nagasawa Masami como Aoyama Makoto, en su primera aparición en una película de Godzilla en 22 años. (© 2026 TOHO)

El plan de los humanos para provocar un enfrentamiento con Godzilla, con el fin de repeler a King Ghidorah es, en otras palabras, intentar contener un desastre impredecible con un arma que los humanos tampoco pueden controlar. El grupo de héroes hace uso de la ciencia y la tecnología para enfrentarse a ese choque entre monstruos, algo que conlleva diversas dificultades.

Yamazaki, quien rindió homenaje a Jurassic Park (Parque Jurásico, 1993) y Jaws (Tiburón, 1975) en la película anterior, mantiene en esta obra una dirección de terror y pánico ante los ataques de los monstruos gigantes, mientras que el lado humano se construye como una “película de misiones”, de especialistas que arriesgan sus vidas para exterminar a esos monstruos. Aunque la anterior se centraba en el drama humano, esta vez se añade un toque que se acerca en cierto modo a Shin Godzilla (2016).

El excapitán del destructor Yukikaze, Hotta Tatsuo (Tanaka Miō), se enfrenta de nuevo junto a otros compañeros a los monstruos en la vanguardia. (© 2026 TOHO)

Un hombre que sobrevivió a dos catástrofes: la bomba atómica y Godzilla

Yamazaki intenta ser fiel al origen de la serie Godzilla hasta el final.

El núcleo de la obra es la memoria de la guerra, un elemento que continúa desde Godzilla Minus One. Si en la película anterior Shikishima, el protagonista, cargaba con el peso de ese tema, en esta obra es el profesor Murakami, interpretado por Tanaka Min, el personaje clave, en lugar de Shikishima. Se trata de alguien que perdió a su familia en la guerra y sobrevivió solo, y que también ha sobrevivido a la nueva catástrofe del ataque de Godzilla.

Shikishima fue movilizado como arma humana durante la guerra, y desde entonces carga con la culpa de haber sobrevivido. Murakami, por otro lado, que también es un superviviente, se halla de pronto en la posición de tener que “activar” a Godzilla, que se ha cobrado tantas vidas, como arma para repeler la nueva amenaza.

Tanaka Min (izquierda), quien da vida al profesor Murakami, nació en marzo de 1945, justo antes del final de la guerra. Aporta una sólida credibilidad a la ambientación de la película. (© 2026 TOHO)

La bomba atómica estalló en 1945; Godzilla apareció en 1947. Yamazaki se adentra en una representación espantosa del monstruo como nunca se había visto en la historia de Godzilla, y al hacerlo superpone directamente ambas imágenes, y enfrenta a los espectadores con la amenaza de la guerra y las armas nucleares.

Tanaka, en el papel de Murakami, encarna la ira, la tristeza y la obsesión de un ser humano que ha experimentado la guerra con su fisicidad única. Un hombre que debería conocer el terror de una violencia abrumadora, se siente irónicamente atraído por ella... Murakami parece superponerse a Godzilla, y esa imagen posee una crudeza que devora la dirección artística y los efectos visuales que recrean con precisión el Japón de posguerra.

La contradicción de Godzilla

El director, guionista y encargado de efectos visuales, Yamazaki Takashi. En su segunda película de Godzilla, ha plasmado aún con más fuerza su propia autoría. (© 2026 TOHO)

Godzilla Minus Zero es una película sobre armas y violencia, pero las verdaderas emociones de una película de Godzilla son, en primer lugar, la destrucción y el combate. La razón por la que la película anterior fue tan aclamada en el extranjero fue, sin duda, por el diseño del monstruo Godzilla, pero también porque logró transmitir su esencia a través de unos efectos visuales asombrosos.

La nueva obra también expresa la emoción del cine de Godzilla con la última tecnología. El choque entre los monstruos transmite un terror, una majestuosidad y una genialidad que ni siquiera las versiones de Hollywood han podido lograr. En el clímax se les pondrá la piel de gallina incluso a los fans de toda la vida.

Esta obra es, además, aún más consciente de ser una película de Godzilla que la anterior. La trama, durante la cual los humanos corren de un lado a otro para hacer que Godzilla se enfrente al monstruo enemigo, es una actualización de precedentes como Kingu Kongu tai Gojira (King Kong contra Godzilla, 1962), Godzilla vs Destoroyah (1995) y Godzilla: Final Wars (2004). La forma en que se representan las células de Godzilla aprovecha la configuración de Godzilla vs Biollante (1989) y Godzilla 2000: Millennium (1999), y cierta operación recuerda al Godzilla de 1984.

La esposa de Shikishima, Noriko (Hamabe Minami), se ve envuelta en la operación para subyugar al monstruo gigante. (© 2026 TOHO)

Aunque el espectador sienta terror cada vez que aparece Godzilla, su corazón latirá con fuerza ante su enfrentamiento con King Ghidorah, y terminará deseando ver todavía más de ese poder que los humanos tratan de controlar con desesperación. Sí, temer la destrucción y sentirse atraído por ese poder no es una contradicción exclusiva del profesor Murakami. Nosotros, que miramos esa pantalla en la que luchan los monstruos, también nos sentimos fascinados por ese abrumador poder destructivo.

Godzilla es un símbolo de lo nuclear y de la guerra, y al mismo tiempo una estrella de acción que entusiasma al público. Yamazaki hace que los espectadores experimenten una distorsión que la existencia de Godzilla ha arrastrado a lo largo de su dilatada historia, una contradicción que se condensa precisamente en las figuras de los humanos heridos en el campo de batalla y en las batallas de monstruos, violentas como nunca.

Por eso Godzilla Minus Zero es una película de Godzilla sin precedentes, y un verdadero milagro de Godzilla: terriblemente aterradora, hermosa y, sobre todo, puro entretenimiento.

Información de la película

© 2026 TOHO

Reparto: Kamiki Ryūnosuke, Hamabe Minami, Yamada Yūki, Sasaki Kuranosuke, Kunimura Jun, Tanaka Miō, Andō Sakura, Nagasawa Masami, Tanaka Min, Yoshioka Hidetaka

Dirección / guion / efectos visuales: Yamazaki Takashi

Producción: Toho

Dirección de producción: Toho, Studio Robot

Efectos visuales: Shirogumi

Año: 2026

País: Japón

Duración: 135 minutos

Página web oficial (en japonés): https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/

Estrenada el 3 de noviembre de 2026 en salas de Toho de todo el país.

Tráiler

© 2026 TOHO

(Traducido al español del original en japonés.)