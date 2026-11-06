El 5 de noviembre se anunció la lista de las 30 expresiones candidatas a palabra o frase del año en Japón. Repasamos la lista de términos que describieron el año 2026 para los japoneses.

Expresiones que representan el 2026 en Japón

Cada año, a principios de noviembre, la editorial Jiyū Kokumin Sha —que publica Gendai yōgo no kiso chishiki (“Conocimiento básico de terminología contemporánea”), una guía anual que presenta las últimas adiciones al idioma japonés— presenta una amplia lista de candidatas a palabra, o palabras, del año. El 5 de noviembre de 2026 se dio a conocer la selección, que ofrece una panorámica de los acontecimientos, personalidades, sucesos y demás hechos que marcaron el año para la sociedad japonesa.

Como de costumbre, los términos proceden de una gran variedad de ámbitos: desde las políticas públicas y las resoluciones judiciales hasta la cultura popular (como la música y el manga), la gastronomía, las finanzas y el deporte, entre otros. A continuación repasamos la lista completa de este año. Las finalistas y ganadoras serán anunciadas en diciembre.

Nominaciones para Palabra del Año 2026

青切符 — Ao kippu. En abril, las reformas de la Ley de Tránsito de Japón extendieron a los ciclistas de 16 años o más el sistema de “tickets azules” (ao kippu) para infracciones leves de tránsito, por el que los infractores pagan una sanción administrativa en lugar de enfrentarse a un proceso penal. El sistema contempla 113 infracciones, con multas que van desde los 3.000 yenes (unos 19 dólares) por llevar a un acompañante hasta los 12.000 yenes (unos 76 dólares) por utilizar el teléfono mientras se pedalea.

あかり、信じてるからな — Akari, shinjiteru kara na. “¡Akari, confío en ti!” es una expresión habitual entre la numerosa comunidad de seguidores en redes sociales de la cocinera y dietista titulada Hasegawa Akari. Sus métodos suelen incluir pasos poco convencionales que llevan a sus admiradores a recrear sus recetas con una mezcla de inquietud ante los atajos que propone y fascinación por los espléndidos resultados.

AI暴走 — AI bōsō. Las noticias sobre la “IA desbocada” han aumentado la preocupación ciudadana por una tecnología que evoluciona rápidamente. La fuga de herramientas recién lanzadas de sus entornos de prueba aislados, que dio lugar a ciberataques, sumada a la rápida proliferación de ataques informáticos impulsados por IA en internet, ha desatado una inquietud generalizada sobre esta tecnología y sus usos.

キオクシア — Kiokushia. Las acciones de Kioxia, uno de los principales fabricantes de semiconductores de Japón, se dispararon gracias a la demanda de chips de memoria vinculada a la IA. En junio llegó a superar a Toyota como la empresa con mayor valor bursátil de Japón, pero sus acciones cayeron con fuerza meses después, lo que reavivó entre los inversores el temor a una burbuja de la inteligencia artificial.

ギルティ — Giruti. Los placeres indulgentes cobraron especial protagonismo este año: los consumidores japoneses dejaron de lado los alimentos “libres de culpa”, bajos en calorías, carbohidratos o grasas, para entregarse a una oferta cada vez mayor de productos que prometen placeres “culpables”.

警戒レベル5 — Keikai reberu 5. En mayo, la Agencia Meteorológica de Japón puso en marcha un nuevo sistema escalonado de alertas meteorológicas ante desastres. Ahora se emiten distintos niveles de alerta por inundaciones, lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra y marejadas ciclónicas. El nivel de alerta 5 es el más elevado e indica que los residentes deben actuar de inmediato para proteger sus vidas.

言語化 — Gengoka. Este término alude a la acción de “poner en palabras” conceptos difusos o deseos difíciles de expresar, o de expresar con claridad las propias opiniones. En Japón ha proliferado la publicación de libros que incluyen gengoka en su portada, mientras que en las redes sociales se exige cada vez más expresar y argumentar las ideas con precisión. Al mismo tiempo, diversos sectores de la sociedad japonesa reivindican el valor de convivir con emociones y sentimientos internos difíciles de expresar con palabras.

声の権利 — Koe no kenri. Los “derechos sobre la voz” cobraron notoriedad tras una sentencia dictada en septiembre por el Tribunal del Distrito de Tokio a raíz de una demanda presentada por el actor de voz Tsuda Kenjirō. El fallo reconoció que la voz de una persona, al igual que su imagen, está protegida por los derechos de publicidad y de imagen. Ante la creciente capacidad de la IA generativa para crear dobles digitales de personas reales, cobra fuerza un movimiento que reclama una protección jurídica sólida para la voz y otros rasgos individuales.

酷暑日 — Kokushobi. Para ampliar su escala de términos relacionados con las altas temperaturas, la Agencia Meteorológica de Japón adoptó en abril el vocablo kokushobi para describir las “jornadas de calor extremo”, en las que la temperatura máxima alcanza o supera los 40 °C. Durante el verano se alcanzó un récord histórico de 36 registros de kokushobi en estaciones meteorológicas locales.

消費税1% — Shōhizei 1 %. El Gobierno de la primera ministra Takaichi Sanae aprobó en octubre un proyecto de ley para reducir del 8 % al 1 % el impuesto sobre el consumo aplicado a alimentos y bebidas durante dos años, a partir de abril de 2027. La medida busca aliviar la carga económica de una ciudadanía asfixiada por el creciente costo de la vida. Cuando este impuesto se introdujo por primera vez en Japón, en 1989, su tasa era del 3 %.

好きすぎて滅！ — Suki sugite metsu!. La banda masculina japonesa M!LK cosechó otro gran éxito con este tema, cuyo título puede traducirse aproximadamente como “¡Te quiero hasta la muerte!”. La canción dio lugar a expresiones derivadas para manifestar emociones intensas e incluso a una peculiar pose bautizada como metsu.

スクイーズ — Sukuīzu. Adaptación fonética del inglés squeeze, este término japonés designa los juguetes antiestrés que se pueden apretar o estrujar, conocidos también como squishies. Estos objetos blandos causaron furor en YouTube entre los estudiantes de primaria hacia 2014. Las versiones más recientes, incluidas las que crujen al apretarlas, han experimentado un nuevo auge de popularidad.

スマホ農場 — Sumaho nōjō. Expresión que describe las “granjas de clics” formadas por grandes cantidades de teléfonos móviles o inteligentes que funcionan de manera coordinada para inflar artificialmente las métricas de las redes sociales, como los “me gusta”, el número de seguidores o las visualizaciones. Su objetivo es manipular los algoritmos de las plataformas para dar visibilidad a determinados contenidos, influir en la opinión pública, cometer fraude publicitario o perseguir otros fines ilícitos.

Setlog. Esta aplicación de videoblogs y red social ha ganado adeptos al permitir a los usuarios grabar fragmentos de entre dos y tres segundos a lo largo del día, que después se combinan automáticamente en un video para compartirlo con un círculo cercano de amigos. Al igual que BeReal, nominada en 2024, ofrece una visión espontánea y sin poses de la vida cotidiana. Sin embargo, también ha despertado preocupación por el riesgo de que esta forma de compartir contenidos lleve a divulgar involuntariamente información personal o confidencial.

だけ弁当 — Dake bentō. Estas fiambreras de comida preparada (bentō) de estilo minimalista, comercializadas por la cadena de tiendas de conveniencia de descuento Lawson Store 100, causaron furor en 2026 entre los consumidores preocupados por sus gastos gracias a su bajo precio y su sencilla presentación. Lanzadas originalmente en 2021, consisten únicamente en una base de arroz acompañada de un solo ingrediente, como albóndigas o salchichas de Viena.

ちいかわ（現象） — Chiikawa (genshō). Chiikawa, o el “fenómeno Chiikawa”, hace referencia al impacto de este manga de enorme éxito creado por Nagano, un enigmático ilustrador conocido únicamente por su seudónimo. Surgida en 2020 como una tira cómica en Twitter (actual X), la franquicia se ha expandido a tomos recopilatorios, colaboraciones de sus personajes con restaurantes y marcas comerciales, y un largometraje en 2026. Su universo ha cautivado tanto a niños como a lectores adultos que analizan el trasfondo de sus historias.

データセンター — Dēta sentā. Tanto en Japón como en el resto del mundo, los “centros de datos” ocuparon un lugar destacado en el debate público este año, a medida que la inteligencia artificial disparó la demanda de enormes instalaciones necesarias para alimentar las herramientas disponibles en los dispositivos de uso cotidiano. Este auge también ha despertado una creciente preocupación por el impacto ambiental de estas infraestructuras.

ドパガキ — Dopagaki. Acrónimo formado a partir de la palabra dopamina y el término japonés gaki (chiquillo o mocoso indisciplinado), esta expresión de la jerga juvenil alude a quienes buscan constantemente estímulos fugaces a través de videos cortos en internet, redes sociales o videojuegos basados en dinámicas de azar. Estas personas, que no son necesariamente jóvenes, suelen tener dificultades para concentrarse durante períodos prolongados. Otros neologismos relacionados con dopagaki son dopachū (“adictos a la dopamina”) y sero-oji (“veteranos de la serotonina”).

ナフサ — Nafusa. La nafta, un derivado del petróleo, es una materia prima fundamental para la fabricación de numerosos productos de plástico —incluidas las omnipresentes botellas de PET de las tiendas japonesas— y de tintas utilizadas en envases y embalajes. Japón depende de Oriente Medio para cerca del 40 % de su suministro de nafta. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán durante este año provocaron una gran volatilidad en el mercado, lo que elevó los precios y dificultó el abastecimiento de diversos sectores industriales.

なんとかなれーッ — Nantoka narē. Hachiware, uno de los entrañables personajes de la saga Chiikawa, suele exclamar “¡Que se arregle como sea!” o “¡Seguro que todo sale bien!” en momentos decisivos de la trama. El optimismo incondicional que transmite esta frase ha calado hondo entre los seguidores que afrontan las dificultades de la vida cotidiana.

NISA貧乏 — NISA binbō. Las NISA, o cuentas individuales de ahorro de Japón, están ampliamente extendidas, pero estos instrumentos de inversión exentos de impuestos se ampliarán en 2027 para incluir cuentas destinadas a menores de edad. Algunas familias, en su afán por asegurar fondos para el futuro de sus seres queridos, caen en lo que se conoce como “pobreza por NISA”, al destinar cantidades tan elevadas a estas inversiones que terminan perjudicando su economía doméstica cotidiana.

パンチくん — Panchi-kun. “Punch-kun” es el nombre que recibió un macaco japonés nacido en julio de 2025 en el zoológico municipal de Ichikawa, en la prefectura de Chiba. Tras ser abandonado por su madre durante sus primeros días de vida, el pequeño primate desarrolló un fuerte apego por un orangután de peluche al que adoptó como figura materna. Su historia despertó una oleada de ternura entre el público y disparó las visitas al zoológico.

ピックルボール — Pikkuru-bōru. El auge del pickleball en Estados Unidos y otros países también se dejó sentir con fuerza en Japón este año, donde este deporte de paleta, dinámico y fácil de aprender, despertó rápidamente un gran interés.

フィジカルAI — Fijikaru AI. La “IA física” hace referencia a la aplicación práctica de soluciones de inteligencia artificial en el mundo real, mediante la combinación de sistemas informáticos con operaciones físicas en sectores como la manufactura, la logística, los drones y la movilidad automatizada.

フレネミー — Furenemī. Procedente del término inglés frenemy (amigo-enemigo), esta palabra se ha incorporado al vocabulario japonés con el mismo significado: una persona con la que se mantiene una relación aparentemente cordial, pese a la rivalidad o el recelo que existe entre ambas partes.

ホビ垢 — Hobi aka. Abreviatura de “cuenta para aficiones”, este término alude a un perfil secundario en redes sociales, distinto de la hon-aka o “cuenta principal”, que utilizan principalmente los jóvenes para publicar contenidos y apoyar a grupos musicales, personajes de ficción u otras creaciones a las que desean dar visibilidad.

ボンボンドロップシール（ボンドロ） — Bonbon doroppu shīru (Bondoro). Estas pegatinas o calcomanías abombadas con aspecto de caramelo se convirtieron en un fenómeno de ventas entre estudiantes de primaria y coleccionistas en 2026. Los álbumes engrosados por estos codiciados adhesivos acolchados no solo cautivaron a los niños, sino también a sus padres y a jóvenes de entre veinte y treinta años que redescubrieron una afición de su infancia. Muchos valoran positivamente este entretenimiento completamente analógico en un entorno cada vez más digitalizado.

モナキ — Monaki. Cuarteto vocal masculino apadrinado por Sakai Kazuyoshi, miembro del grupo Junretsu, que irrumpió con fuerza este año gracias al éxito de su primer sencillo, “Honma ya de, nande ya nen, shiran kedo” (“Es verdad, ¿por qué será?, vete a saber”). Con una edad media algo superior a la de los grupos de idols tradicionales, inicialmente se concibió para atraer al público maduro que ya seguía a Junretsu. Sin embargo, sus coreografías fáciles de imitar y sus letras directas terminaron conquistando también al público joven.

夜の踊り子 — Yoru no odoriko. El tema de 2012 “Yoru no odoriko” (“La bailarina de la noche”), de la banda Sakanaction, volvió a ponerse de moda gracias a un fenómeno viral. La canción vivió una segunda juventud cuando creadores de contenido de Japón y otros países comenzaron a compartir en redes sociales coreografías al ritmo de su música.

りくりゅう — Riku-Ryū. Miura Riku y su compañero Kihara Ryūichi forman la laureada pareja de patinaje artístico Riku-Ryū, que conquistó la medalla de oro en la modalidad por parejas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (Italia), celebrados en febrero de este año. La compenetración que demostraron sobre el hielo también se trasladó a su vida personal y, en agosto, ambos anunciaron públicamente su compromiso matrimonial.

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado, en el sentido de las agujas del reloj desde la parte superior izquierda: Pegatinas Bonbon Drop [© Pixta]; Patatas fritas Calbee impresas sin color debido a la escasez de nafta [© Calbee]; Ilustración del kanji “metsu” [© Illust AC]; El mono Punch [© Jiji]; Monaki [© Kyōdō]; Ilustración de “frenemy” [© Illust AC]; Riku-Ryū [© Jiji]).