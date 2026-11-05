El último largometraje del director Koreeda Hirokazu es una adaptación en imagen real del gran éxito de manga Look Back. Analizamos el atractivo único de la versión de Koreeda, la cual obtuvo tres premios en el Festival de Cine de Venecia en 2026.

El viaje del manga a la película

Look Back, dirigida por Koreeda Hirokazu en 2026, está basada en un manga de Fujimoto Tatsuki. Se publicó online por primera vez el 19 de julio de 2021, y se convirtió en un éxito inmediato; en menos de dos semanas superó los cinco millones de visitas. Ese septiembre se publicó en papel y vendió más de un millón de copias. Oshiyama Kiyotaka dirigió una adaptación al anime en junio de 2024, la cual recaudó más de 2.000 millones de yenes en taquilla en Japón, y recibió posteriormente un lanzamiento internacional que incluyó servicios de streaming a partir de noviembre de ese mismo año.

El impacto que tuvo el anime fue bastante impresionante de por sí, y pese a que se podría pensar que este fue el motivo por el que se decidió adaptar la historia a imagen real, en realidad no sucedió así. Según Koide Daiki, productor de la película, él ya había decidido poco después de la publicación del manga pedirle a Koreeda (del que había sido estudiante en la universidad) que dirigiera esa historia, y organizó un encuentro entre el director y Fujimoto, el creador del manga, para discutir la adaptación.

Koreeda recuerda que cuando el manga salió a la venta le intrigó su portada, en la que aparecía la protagonista de espaldas, sentada a su escritorio, antes incluso de que Koide se pusiera en contacto con él. Fue más o menos por la misma época en que el Gobierno japonés declaró el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus; el trabajo de Koreeda se vio detenido, junto con la mayoría de las actividades culturales de todo el país. El director recuerda que su primer contacto con el manga le transmitió una sensación de ánimo, unas “palmadas en la espalda”.

Esa imagen de la espalda de alguien cobra un significado especial en el manga original, donde se representa a los personajes vistos de espaldas para invitar a la reflexión. La inclusión de la palabra back (“atrás”, pero también “espalda”) en el título contiene un mensaje del autor que se hace evidente al final. Koreeda admite que él también se sintió profundamente conmovido por ese sentimiento.

Koreeda Hirokazu (en el centro) junto a (de izquierda a derecha): Nanase Fūri y Deguchi Natsuki, que dan vida a Fujino a través del tiempo, y Makita Aju y Okada Rokka, que interpretan a Kyōmoto, en el 83.º Festival Internacional de Cine de Venecia; 7 de septiembre de 2026. (© Kazuko Wakayama)

La extrovertida y la tímida

Tanto la película como el anime siguen la trama del manga original.

Al principio vemos a la protagonista, Fujino, estudiante de cuarto de primaria de una zona rural de Japón. Se le da muy bien dibujar, y sus cómics de cuatro viñetas se publican en el periódico del colegio. Se emociona con los elogios de sus compañeros, aunque trata de parecer indiferente. Un buen día su profesora le pide que comparta su espacio de cómics con Kyōmoto, una chica que se niega a asistir a clase. Al ver el impresionante talento artístico de Kyōmoto, muy superior a lo que cabría esperar de una alumna de primaria, y compararlo con el suyo propio, Fujino siente su confianza desinflarse.

Negándose a aceptar la derrota, Fujino repasa los fundamentos del dibujo y continúa creando cómics con tesón. En sexto curso, cuando sus compañeros y su familia la animan a concentrarse en la realidad, ella los ignora; pero a medida que el contraste entre su obra y la de Kyōmoto se acentúa todavía más, Fujino deja de pronto de estudiar el arte del dibujo y de publicar sus cómics.

Un tiempo después redescubre la alegría de dibujar, tras una visita inesperada a la casa de Kyōmoto, la cual sigue sin querer ir a clase, pese a estar ya en el primer curso de instituto. La pareja envía un cómic a un concurso de cierta editorial, y ganan el segundo premio. Más adelante, ya bajo el apodo “Fujino Kyō”, publican una obra en colaboración en una revista de manga cuyo editor sugiere que serialicen su obra tras graduarse.

Kyōmoto (en primer plano, interpretada por Makita Aju) y Fujino (Deguchi Natsuki) trabajan en su manga. (© Fujimoto Tatsuki / Shūeisha Inc; © 2026 K2 Pictures / Shūeisha Inc.)

Dos chicas que se convierten en artistas de manga

La primera mitad de la historia describe la época desde que las chicas se conocen hasta que se convierten en profesionales. Para el público japonés, la idea de una mangaka que empieza con cómics de cuatro viñetas en el periódico de la escuela es muy fácil de imaginar. El mundo del manga tiene ejemplos de este “sueño japonés”, en el que un artista gana un concurso de una revista, lo cual le abre las puertas a una carrera profesional. La cultura japonesa del manga se extiende desde la niñez hasta la totalidad de la enorme industria del medio.

Koreeda explica que estudió en profundidad el proceso de producción de manga para retratarlo con exactitud en su película. Antes de rodar, las actrices pasaron muchas horas practicando con el lápiz. La cámara muestra a Fujino y Kyōmoto dibujando sus cómics a lo largo de toda la película. Incluso el ruido de sus implementos evoluciona a medida que se hacen más competentes, lo cual otorga un aspecto auditivo al paso del tiempo, en sus viajes artísticos.

Las dibujantes, aún en el instituto, no caben en sí de gozo por haber ganado el millón de yenes del segundo premio, en el concurso de la revista Shōnen Jump. (© Fujimoto Tatsuki / Shūeisha Inc; © 2026 K2 Pictures / Shūeisha Inc.)

Momentos cinematográficos únicos

El manga también puede saltar a través del tiempo en unas pocas páginas, o incluso en un par de paneles. Y es cierto que la obra original es corta; solo cuenta con 143 páginas. El paso del tiempo se ve truncado de forma significativa, lo cual permite que la historia evolucione con rapidez para crear el máximo impacto posible. La versión de anime, con solo 58 minutos de duración, también poseía un ritmo muy ágil.

La dramatización dura 99 minutos, los cuales permiten al público una experiencia muy diferente. Koreeda consideró el significado de cada panel del manga, y se esforzó por retratarlo con lógica cinematográfica, presentando escenas individuales de su obra con vistas a ofrecerlas como exploraciones de cada viñeta del original. La película también se toma algo más de tiempo para mostrar a Fujino y Kyōmoto juntas, lo cual añade más profundidad a su relación.

Pero las películas también realizan elipsis. Las chicas pasan más de una década juntas, aunque a cada una le dan vida solo dos actrices. Las actrices infantiles Nanase Fūri y Okada Rokka interpretan a las chicas en primaria. El cine suele reemplazar a actores a medida que los personajes envejecen, pero este fue un proyecto nuevo para Koreeda, y para él era crucial cuándo hacer las cosas. El director usa el cambio de actrices para saltar hacia el futuro y producir un cambio significativo de tono en las partes finales de la película.

Fujino (izquierda) y Kyōmoto de niñas, interpretadas por Nanase Fūri y Okada Rokka. (© Fujimoto Tatsuki / Shūeisha Inc; © 2026 K2 Pictures / Shūeisha Inc.)

Luz, sonidos y el cambio de las estaciones

Las películas de imagen real destacan por su descripción del cambio de las estaciones con el paso del tiempo. Es algo que queda muy claro al comparar Look Back, la película, con el manga y el anime que la precedieron. Koreeda eligió rodar en la ciudad de Nihako, en la prefectura de Akita, donde nació y creció Fujimoto Tatsuki. Desde la fase de preproducción Koreeda sentía grandes deseos de utilizar los variados escenarios estacionales del lugar. Su plan inicial incluía su visión de rodar las variaciones de luz de las diferentes estaciones.

El rodaje tuvo lugar entre febrero y noviembre de 2025, y se ajustó para que coincidiera con cada estación, comenzando con la nieve derritiéndose con la proximidad de la primavera. La película muestra los cerezos en flor de Akita, el proceso de plantación del arroz en el verano y su dorada madurez final en el otoño. La película de 35 milímetros recoge el cambio de las estaciones contra el majestuoso monte Chōkai al fondo.

Pero no son solo el paisaje, la luz y las ropas lo que expresa el paso del tiempo. Koreeda también añade con habilidad alimentos de temporada: sakura mochi, pastelitos de arroz en primavera, sōmen, fideos fríos de verano, las cazuelas calientes de meses más fríos... todos se suman al sonido de las campanillas, los insectos, y otros muchos detalles que los japoneses asocian con cada estación.

El rodaje en la belleza natural de Nikaho, Akita. (© Fujimoto Tatsuki / Shūeisha Inc; © 2026 K2 Pictures / Shūeisha Inc.)

Ilustración de sueños de juventud

La historia alcanza su clímax cuando se acerca la graduación de Fujino y Kyōmoto en el instituto, momento en que se enfoca en la madurez de las chicas. La mayoría de edad hace que las chicas se den cuenta de que deben valerse por sí mismas. Pese a su estrecha colaboración como adolescentes, se aproxima la siguiente fase de sus vidas. Pero cuando se disponen para adentrarse en los caminos que han elegido, descubren un destino que no podían haber imaginado.

La última viñeta muestra a Fujino de espaldas, dibujando en su mesa, ya crecida, y convertida en una mangaka profesional. Tanto el anime como la versión de Koreeda terminan con este plano. Pero la diferente representación de la chica por parte de Fujimoto, en su manga, de Oshiyama en la versión de anime y de Koreeda en la versión en imagen real revelan sus perspectivas propias sobre el viaje hasta ese punto.

Koreeda luchó conscientemente para hacer realidad la narrativa como solo puede hacerlo una película de imagen real. Paradójicamente, optó por una escena final de animación. A decir verdad, lo que usa es una técnica llamada rotoscoping, con la cual los animadores trazan sus dibujos sobre imágenes reales para obtener una animación muy realista. El público se ve transportado a un espacio cinematográfico que se mueve entre el recuerdo de cuando ambas chicas estaban juntas y un futuro imaginado. La sensibilidad y la atención al detalle de Koreeda, tan características en su cine, brillan a lo largo de esta conmovedora ilustración de los sueños de juventud de dos chicas.

Look Back. (© Fujimoto Tatsuki / Shūeisha Inc; © 2026 K2 Pictures / Shūeisha Inc.) Koreeda y Deguchi en el set de rodaje de. (© Fujimoto Tatsuki / Shūeisha Inc; © 2026 K2 Pictures / Shūeisha Inc.)

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