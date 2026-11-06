Издательство «Дзию кокуминся» 5 ноября объявило ежегодный список номинантов на слова и фразы, которые лучше всего представляют этот год.

Слова, которые рассказывают о событиях года

Ежегодно издательство «Дзию кокуминся», публикующее «Основные сведения по современной терминологии» (Гэндай ё:го-но кисо тисики), ежегодный справочник по новейшим терминам, используемым в японском языке, проводит конкурс на определение «слов года». 5 ноября комитет издательства опубликовал список из 30 слов и выражений, которые стали частью устной и письменной речи в Японии в этом году.

Как всегда, слова и выражения в списке представляют самые разные области жизни, от политики и юридических решений до поп-культуры, музыки и манга, кулинарии, финансов и спорта. Ниже мы приводим полный список, а после финала в декабре мы расскажем о самых популярных словах года Лошади.

Номинанты на премию «Слово 2026 года»

青切符, Ао киппу. В апреле вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении, распространившие практику выдачи «синих билетов» за мелкие нарушения правил дорожного движения, в рамках которой нарушители платят штраф, а не подвергаются уголовному преследованию, на велосипедистов в возрасте 16 лет и старше. Система охватывает 113 нарушений, а штрафы варьируются от 3000 йен за езду на велосипеде вдвоём до 12 000 йен за использование смартфона во время езды на велосипеде.

あかり、信じてるからな, Акари, синдзитэру кара на. «Акари, я тебе верю», – популярная среди огромного количества подписчиков фраза, которой в социальных сетях комментируют сообщения повара и дипломированного диетолога Хасэгавы Акари, чьи методы часто включают в себя неортодоксальные шаги. Поклонники воссоздают её блюда с трепетом из-за непривычных «коротких путей» и восхищением великолепными результатами.

AI暴走, Эй-ай босо. Сообщения о «вышедших из-под контроля ИИ» усилили общественную обеспокоенность по поводу быстро развивающейся технологии искусственного интеллекта. Новые инструменты выходили за пределы своих изолированных сред во время тестирования, что приводило к кибератакам, и растёт число ИИ-ботов в Интернете, что вызывает широкую обеспокоенность по поводу технологий ИИ и их применения.

キオクシア, Киокусиа. Акции Kioxia, крупного японского производителя полупроводников, резко выросли в условиях спроса на микросхемы памяти, обусловленного развитием искусственного интеллекта. В июне компания обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии, но позже в этом году её акции резко упали, что вызвало у инвесторов опасения по поводу «пузыря» искусственного интеллекта.

ギルティ, гирути. В этом году наблюдался всплеск интереса к “guilty pleasures”, «запретным удовольствиям» – многие потребители в Японии перестали довольствоваться продуктами с низким содержанием калорий, углеводов и жиров.

警戒レベル5, кэйкай рэбэру го, «предупреждение пятого уровня». В мае Японское метеорологическое агентство запустило новую систему оповещения о стихийных бедствиях. Сейчас при наводнениях, сильных дождях, оползнях и штормовых приливах об опасности объявляют оповещениями определённого уровня от 1 до 5, при этом 5-й уровень оповещения является самым высоким и указывает на необходимость немедленных действий для защиты жизни.

言語化, гэнгока. Это значит «облечь в слова» расплывчатые мнения или трудновыразимые желания. В Японии растёт число книг, в названиях которых встречается слово гэнгока, поскольку пользователи социальных сетей в Японии все чаще сталкиваются с проблемами, не умея четко сформулировать свои взгляды. При этом в японском обществе также ценят способность описать внутренние переживания, которые нелегко выразить словами.

声の権利, Коэ-но кэнри. «Права на голос» привлекли внимание после сентябрьского решения Токийского окружного суда по делу по иску актёра озвучивания Цуды Кэндзиро, в котором утверждалось, что голос человека, как и его изображение, защищены правами на публичность. По мере того, как возможности генеративного ИИ по созданию цифровых двойников людей возрастают, растёт и движение за установление надёжной правовой защиты голоса и других характеристик человека.

酷暑日, Кокусёби. В апреле Японское метеорологическое агентство, расширяя свою шкалу терминов для обозначения жарких дней, ввело термин кокусёби для описания «дней экстремальной жары», когда максимальная температура достигает 40° Цельсия или выше. Летом было зафиксировано 36, то есть рекордное количество случаев, когда местные метеостанции регистрировали кокусёби.

消費税1%, Сёхидзэй ван па-сэнто. В октябре кабинет премьер-министра Такаити Санаэ одобрил законопроект о снижении налога на потребление для продуктов питания и напитков с 8% до 1% на два года, начиная с апреля 2027 года. Законопроект направлен на облегчение положения населения, испытывающего трудности из-за растущей стоимости жизни. В Японии налог на потребление составлял 3%, когда его ввели в 1989 году.

好きすぎて滅！ Суки сугитэ мэцу. Японская бой-группа M!LK выпустила песню, название которой переводится примерно как «Я люблю тебя до смерти». Трек породил множество аналогичных фраз, описывающих сильные эмоции, и даже позу мэцу.

スクイーズ, Сукуидзу. Название мягких антистрессовых игрушек, происходящее от squeeze, «сжимать». Такие мягкие сжимаемые игрушки впервые стали популярны на YouTube среди детей младшего школьного возраста примерно в 2014 году. Новые версии таких игрушек, в том числе те, которые потрескивают при сжатии, приобрели сейчас большую популярность.

スマホ農場, Сумахо но:дзё:. «Ферма смартфонов» – этот термин описывает предприятия, использующие множество смартфонов для искусственных манипуляций показателей в социальных сетях, таких как лайки, подписчики и посещения страниц. Их цель – манипулировать алгоритмами платформ, чтобы продвигать свой контент, пытаясь повлиять на общественное мнение, совершать мошенничества с рекламой или достигать множества других целей нечестным путём.

Setlog. Это приложение для социальных сетей и видеоблогов приобрело популярность благодаря возможности снимать 2-3-секундные ролики в течение дня, которые затем объединяются в видео, которым можно поделиться с небольшой группой друзей. Как и BeReal, номинированный на премию в 2024 году, оно предоставляет непринужденный взгляд на повседневную жизнь человека, но существуют опасения, что подобный неформальный обмен информацией может привести к тому, что пользователи непреднамеренно опубликуют личную или конфиденциальную информацию.

だけ弁当, Дакэ бэнто. Эти минималистичные бэнто (упакованные обеды) от сети дисконтных магазинов Lawson Store 100 произвели фурор в 2026 году среди экономных покупателей благодаря низкой цене и лаконичному оформлению. Первоначально выпущенные в 2021 году обеденные наборы обычно состоят из риса и одного гарнира – например, фрикаделек или простых сосисок.

ちいかわ（現象）, Тиикава (гэнсё:). Словом «Тиикава» (имя персонажа), или «феномен Тиикавы», называют влияние невероятно популярной манги, созданной загадочным иллюстратором Нагано. Первоначально запущенная в 2020 году как однопанельный комикс в Twitter (X), манга разрослась до изданных книг, сотрудничества с ресторанами и другими компаниями, а также полнометражного фильма, запланированного на 2026 год, привлекая поклонников всех возрастов, от маленьких детей до взрослых, которые всё глубже погружаются в темы мира Тиикавы.

データセンター, Дэ-тасэнта-. В Японии, как и во всём мире, в этом году на первый план вышли дата-центры, поскольку искусственный интеллект резко увеличил спрос на огромные комплексы для обеспечения работы инструментов, доступных на устройствах каждого, и вызвал опасения по поводу воздействия этих установок на окружающую среду.

ドパガキ, Допагаки. «Допаминовые бесенята» – это сленговое выражение, образованное от «допамин» и гаки, «голодный дух», «непослушный ребёнок», обозначает людей, постоянно ищущих очередное мимолётное удовольствие в просмотре коротких онлайн-видео, социальных сетях или видеоиграх, построенных на механике азартных игр. Эти люди, – и далеко не все они сегодня молоды, – как правило, не способны концентрироваться в течение длительного времени. Среди других связанных терминов – допатю, «допаминоголик», и сэро-одзи, «серотониновый дядя».

ナフサ, Нафуса. Нафта, один из нефтепродуктов, является ключевым компонентом при производстве многих пластмассовых изделий, включая повсеместно распространенные ПЭТ-бутылки на японских полках магазинов, а также чернила, используемые для упаковки продукции . Япония зависит от Ближнего Востока примерно на 40% в плане поставок нафты, а американо-израильские атаки на Иран в этом году привели к масштабной нестабильности на рынке, росту цен и затруднили закупку материалов, необходимых во многих отраслях промышленности.

なんとかなれーッ, Нантока нарэ-. «Как-нибудь да будет» – эта фраза Хативарэ, одного из очаровательных персонажей франшизы «Тиикава», нашла отклик у зрителей, сталкивающихся с трудностями реального мира.

NISA貧乏, Ниса бимбо. NISA, или японские индивидуальные сберегательные счета, существуют уже довольно давно, но в 2027 году эти инвестиционные инструменты с налоговыми льготами будут расширены и включат счета для детей. Люди, откладывающие средства на будущее своих семей, порой оказываются в состоянии «NISA-бедности», поскольку они вкладывают в инвестиции так много, что это негативно сказывается на повседневных финансах домохозяйства.

パンチくん, Панти-кун. Панч – так назвали японскую макаку, родившуюся в июле 2025 года в зоопарке города Итикава в префектуре Тиба. Панч был брошен матерью в раннем детстве и привязался к игрушечному орангутану, что вызвало широкую симпатию и значительно повысило популярность вольера с обезьянами и зоопарка в целом.

ピックルボール, Пиккуру бо-ру. Бум популярности пиклбола в США и других странах мира в этом году особенно ярко проявился в Японии, где всё больше людей увлеклись этой динамичной и несложной игрой.

フィジカルＡＩ, Фидзикару эй ай. Термин «Физический ИИ» описывает применение решений в области искусственного интеллекта в реальном мире, интегрируя компьютерные системы ИИ с работой на местах в производстве, логистике, беспилотных летательных аппаратах, автоматизированной мобильности или других областях.

フレネミー, Фурэнэми-. Заимствованное из английского слово frenemy, «заклятый друг», этот термин вошел в японский язык и имеет то же значение: человек, отношения с которым на первый взгляд дружеские, но с которым существует скрытое соперничество или недоверие.

ホビ垢, Хоби ака. «Хобби-аккаунт» – это дополнительный (отдельный от «основного») аккаунт в социальных сетях, создаваемый в основном молодыми людьми для публикации информации о группах, персонажах или других медиа-ресурсах, которые они хотят продвигать в интернете, и для поддержки этих ресурсов.

ボンボンドロップシール（ボンドロ）, Бомбом дороппу си-ру (Бондоро). Объёмные наклейки пользовались огромным успехом у учеников начальной школы и других коллекционеров в 2026 году. Книги с коллекциями наклеек напоминали их родителям и другим об их собственном детстве. Многие положительно относятся к этому увлечению как к чисто аналоговому развлечению в эпоху всё более цифрового мира.

モナキ, Монаки. Вокальная группа из четырех человек, продюсером которой выступил Сакаи Кадзуёси из группы Junretsu, ворвалась на сцену в этом году со своим дебютным хитом «Это и правда так – и не знаю, почему» (Хомма я дэ, нандэ я нэн, сиран кэдо). Они немного старше среднего возраста исполнителей айдол-музыки и должны были понравиться в основном более старшей аудитории, уже знакомой с Junretsu, но их легко имитируемые танцевальные движения и запоминающиеся тексты песен обеспечили им место и в плейлистах более молодой аудитории.

夜の踊り子, Ёру-но одорико. Хит 2012 года группы Sakanaction «Ночная танцовщица» (Ёру-но одорико) вновь обрёл популярность, когда онлайн-исполнители в Японии и по всему миру стали демонстрировать его в сочетании с танцевальными движениями на своих страницах в социальных сетях.

りくりゅう, Рикурю:. Миура Рику и её партнёр Кихара Рюити образовали пару Рику-Рю, завоевав золотую медаль в парном фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине в Италии в феврале этого года. Их взаимопонимание на льду продолжилось и в реальной жизни, и в августе они объявили о своей помолвке.