«Ёцуба!» Адзумы Киёхико – это история о детстве и тех крошечных, но невероятно ярких открытиях, из которых состоит каждый день. В Японии популярную мангу обычно экранизируют, однако у «Ёцубы!» до сих пор нет аниме-версии. Манга выходит уже более двадцати лет, причём новые главы публикуются с огромными паузами. Тем не менее, её тираж в Японии превысил 15 миллионов экземпляров, а за рубежом — 3,5 миллиона. В чём секрет этой истории, привлекающей читателей самых разных поколений и культур?

Ценность тихих будней

История начинается с того, как однажды летом пятилетняя Коиваи Ёцуба, этакая маленькая чудачка, вместе с отцом Ёсукэ переезжает в другой город. Большинство глав манги представляют собой законченные истории о событиях из повседневной жизни Ёцубы – от игр в парке и похода за покупками до варки карри на природе и полёта на воздушном шаре. Ёцубу окружают колоритные персонажи – три сестры Аясэ, живущие по соседству, а также друзья отца по имени Джамбо и Янда. В манге есть намёки на то, что Ёцуба и Ёсукэ не связаны кровным родством, однако подробности пока не раскрываются.

За Ёцубой присматривает не только отец, но и все окружающие - взрослые и старшие дети. Непредсказуемые выходки девочки часто ставят их в тупик, однако они стараются смотреть на мир её глазами и радоваться каждому мгновению.

Сцены из повседневной жизни Ёцубы, её отца и соседей на обложках 2-го и 8-го томов манги (Адзума Киёхико, Kadokawa/Dengeki Comics)

Ёцуба – энергичный и непосредственный ребёнок, чья жизнь полна эмоций: она то плачет, то смеётся. Познавая незнакомый мир, девочка постепенно взрослеет.

Главная тема манги лучше всего выражена восклицательным знаком в её названии – это восторг от удивительных открытий, случающихся в жизни главной героини. Вместе с ней читатель заново открывает для себя простые радости, о которых часто забывают взрослые: например, как приятно промокнуть под проливным дождём или как здорово, когда впервые удалось перевернуть блинчик на сковороде. Читая мангу, вспоминаешь, что в детстве любая мелочь казалась настоящим приключением.

Магия неспешного повествования

Автор «Ёцубы!» Адзума Киёхико стал популярным благодаря четырёхкадровой манге о старшеклассницах «Адзуманга Дайо», начавшей выходить в 1999 году. В ней нет драматизма и романтических историй, однако своеобразный ритм диалогов и яркие, характерные персонажи делают её невероятно смешной. «Адзуманга» стала одной из отправных точек бума 2000-х годов на четырёхкадровую мангу, которую относили к таким направлениям, как «куки-кэй», «нитидзё-кэй» и «моэ-ёнкома» – соответственно «атмосферная», «повседневная» и четырёхкадровая моэ-манга. Изображение повседневной жизни, в которой не происходит крупных событий, — тема, которую автор развивал ещё до «Ёцубы!».

В 2003 году, когда появилась «Ёцуба!», общество открывало для себя философию «медленной жизни». Среди видеоигр успехом пользовались «Мои летние каникулы» (Боку но нацуясуми) и «Лес животных» (Добуцу-но мори), погружавшие игроков в беззаботные будни, полные маленьких радостей. Возможно, совпадение духа времени с темами, которые развивал автор, и помогло «Ёцубе!» завоевать сердца множества читателей.

Новый ракурс изображения

Ещё одним фактором популярности манги стал проработанный до мелочей визуальный стиль. На передвижной выставке «Рисуя мангу!», проходившей по всей Японии с 2015 года, был представлен глубокий анализ художественного стиля «Ёцубы!».

Куратор выставки Ито Го комментирует ракурс манги следующим образом: «Кадр редко показывает мир глазами самой Ёцубы, но это и не взгляд взрослого. Читатель не сливается с героиней, но и не наблюдает за ней со стороны. Он будто гуляет вместе с ней, разглядывая всё вокруг» (из буклета выставки).

Мангака Танака Кэйити отмечает, что реалистично прорисованный фон придаёт изображённому пространству убедительность, тогда как сами персонажи изображены условно, в характерной для манги знаковой манере. Благодаря этому их эмоции передаются интуитивно, а у читателя возникает сильное ощущение присутствия.

Реалистичный фон и авторский ракурс формируют уникальную атмосферу манги «Ёцуба!». Обложка 9-го и 14-го томов (Адзума Киёхико, Kadokawa/Dengeki Comics)

«Ёцуба!» пробуждает у читателя ностальгию по ярким детским открытиям, однако по своей природе эта манга ближе не к рефлексии о прошлом, а к утопии. Можно сказать, что она существует на стыке этих двух жанров.

Мой ребёнок – ровесник Ёцубы, и в поведении героини я часто узнаю своего дошкольника. Но это несколько иное ощущение, чем реалистичное узнавание, возникающее при чтении так называемой манги-эссе о воспитании детей.

Мир Ёцубы и её переживания кажутся смутно знакомыми и напоминают о чём-то давно забытом. Но в то же время они словно принадлежат нереальному идеальному миру. Этому чувству способствует и отсутствие информации о жизни девочки до начала повествования, и чересчур добрый сеттинг, где практически не показаны тяготы и сложности воспитания детей, а окружающие безоговорочно принимают Ёцубу со всеми её странностями.

«Несуществующее место, которое кажется знакомым» – эта фраза на оби – бумажной ленте вокруг обложки третьего тома — наиболее точно передаёт саму суть «Ёцубы!». Этот уникальный мир воплощается на страницах с помощью особого ракурса, не принадлежащего ни взрослому, ни ребёнку, и контрастного сочетания реалистичного фона со стилизованными персонажами.

Секрет появления вселенной манги «Ёцуба!»

Уникальный мир манги «Ёцуба!» сформировался в стенах «Студии Ёцуба», возглавляемой Сатоми Хидэки. Майский номер журнала о дизайне «Idea» за 2009 год наглядно показал, чем эта студия отличается от традиционной системы, где главную роль играет издательство. Здесь применяют комплексный подход, предусматривающий самостоятельную разработку всех элементов произведения – от дизайна обложки и текста на бумажной ленте до сувенирной продукции и рекламных материалов для книжных магазинов. Кроме того, студия прилагает усилия, чтобы творчество Адзумы Киёхико было доступно гораздо более широкой публике, а не ограничивалось узкой средой отаку. Это достигается за счёт точного позиционирования и грамотного брендинга. А аудитория, объединяющая читателей самых разных поколений и предпочтений, – лучшее подтверждение успеха такого подхода.

Аналогичный принцип используется и на международном рынке. Публикуемые во всём мире переводы манги точно воспроизводят оригинальный формат японского издания, сохраняя неповторимую атмосферу этого произведения.

Медленная смена времён года

История о Ёцубе начинается в жаркий летний день. За двадцать с лишним лет существования манги лето неторопливо сменяется осенью, и вот-вот наступит Рождество. В неспешном ритме повествования девочка постепенно взрослеет — учится кататься на велосипеде без страховочных колёсиков и поднимается на гору Такао в западной части Токио.

Новый, 16-й том приготовил для читателей приятные сюрпризы. В нём появляется неожиданный персонаж, что особенно порадует давних поклонников автора ещё со времён «Адзуманги Дайо».

Читатели по всему миру с нетерпением ждут, каким предстанет перед ними следующее время года в этой истории, которая продолжает вести нас в это «несуществующее место, которое кажется знакомым».