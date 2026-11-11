Cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Pompeya, a los pies del volcán que sepultó la ciudad hace dos milenios, un equipo de japoneses se dedica desde hace años a excavar en un yacimiento romano. Se trata de los investigadores del Proyecto de Excavación en Somma Vesubiana de la Universidad de Tokio, entre los que se encuentra el arqueólogo Iwaki Katsuhiro y cuya labor aparece retratada en el galardonado documental Pompeya: Bajo las Nubes.

Los difíciles comienzos de un pequeño equipo autofinanciado

El monte Vesubio es un volcán que se alza sobre la bahía de Nápoles cuyas enormes erupciones llevan produciéndose repetidamente desde hace decenas de miles de años. La más famosa, ocurrida en el año 79 d. C., hizo desaparecer las ciudades romanas de Pompeya y Herculano bajo sus cenizas volcánicas.

Imagen del documental Pompeya: Bajo las Nubes en la que se ven las ruinas de Pompeya, ciudad que quedó sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 d. C. (© 21UNO FILM SRL / STEMAL ENTERTAINMENT SRL 2025)

Desde 2002 un equipo de la Universidad de Tokio lleva a cabo excavaciones en el yacimiento de Somma Vesuviana (Somma, en adelante), en la falda norte del Vesubio, al lado opuesto de Pompeya. El proyecto fue fundado por Aoyagi Masanori, profesor emérito de la Universidad de Tokio y principal autoridad en estudios de la antigua Roma en Japón, además de presidente del consejo de la Universidad de Arte de Tama y antiguo comisionado de la Agencia para Asuntos Culturales.

Aoyagi estudió durante tres años en la Universidad de Roma tras viajar a Italia en 1969 como estudiante de posgrado de la Universidad de Tokio. Tras volver a Japón, solicitó al Gobierno italiano permiso para realizar excavaciones en Pompeya, y su petición fue aceptada. Según cuenta, se trataba de un proyecto de excavación minúsculo, financiado de su propio bolsillo y compuesto únicamente por él y un ayudante de fotografía.

La excavación de yacimientos de la antigua Roma ha sido siempre un campo dominado por países occidentales como Italia, parte de un mundo muy lejano para los países de Asia. Aoyagi tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos, logrando por fin salir adelante gracias en parte a la ayuda de amigos que había conocido durante sus años en Italia. Con la experiencia de su excavación en Pompeya bajo el brazo, consiguió hacer excavaciones en Sicilia y Tarquinia, lo que le llevó finalmente a un cuarto lugar: Somma Vesuviana.

El yacimiento de Somma Vesuviana, situado en la falda septentrional del monte Vesubio. (©UTPSV)

El yacimiento que fue vuelto a enterrar

El objetivo de las excavaciones en Somma es descubrir los restos de una villa perteneciente al primer emperador romano, Augusto (63 a. C.–14 d. C.). Geográficamente, la ubicación coincide con las descripciones de los registros históricos del lugar donde el emperador pasó sus últimos días. Fue aquí donde, en la década de 1920, un agricultor de la zona dio por casualidad con una antigua pared romana; unos arqueólogos entonces llevaron a cabo sondeos en los que aparecieron columnas, esculturas y todo tipo de objetos. Pese a esto, en la década de 1930 el entonces primer ministro Mussolini ordenó que se destinaran los fondos de la excavación al yacimiento de Pompeya, y las ruinas de Somma tuvieron que ser enterradas de nuevo.

Unos 70 años más tarde, un equipo de la Universidad de Tokio dirigido por Aoyagi reanudó las excavaciones. Poco después de comenzar las labores, comenzaron a ver que el estilo arquitectónico, los murales y los objetos desenterrados apuntaban a que las estructuras del yacimiento habían sido construidas alrededor del siglo II. Se concluyó por tanto que el complejo había sido sepultado por la erupción del Vesubio del año 472, y toda relación con el emperador Augusto fue descartada.

Suelo con mosaico descubierto en 2007. (©UTPSV)

Sin embargo, en 2019 se descubrió otra enorme estructura bajo aquel edificio. Así lo explica el profesor Iwaki, investigador especialmente designado y parte del equipo de Somma:

“Habíamos tenido que abandonar esa hipótesis, y excavábamos ya con otro propósito. Entonces, veinte años más tarde, aparece algo que parece ser un trozo del mismísimo edificio que buscábamos inicialmente. Nos quedamos boquiabiertos. Al principio no sabíamos si creérnoslo, pero en los años siguientes fueron saliendo más y más restos, y la escala de las excavaciones iba aumentando. Las pruebas se fueron acumulando, y fue en 2024 cuando pensamos que oye, quizá sí que va a ser realmente lo que buscábamos”.

El profesor Iwaki Katsuhiro, investigador del Proyecto de Excavación en Somma Vesuviana de la Universidad de Tokio. (Fotografía de nippon.com.)

El factor determinante fue descubrir que el flujo piroclástico que había dañado las estructuras recién desenterradas era de la erupción del año 79 d. C. Es más, el hallazgo de una serie de hornos colocados uno junto a otro —siete de ellos, por el momento— sugieren la presencia de un gran baño termal, lo que hace aumentar las probabilidades de que se trate, en efecto, de la villa de algún hombre poderoso.

Siete hornos posiblemente usados para baños termales. (©UTPSV)

Los textos antiguos, además, mencionan un templo erigido tras la muerte del emperador Augusto. El hecho de que haya una gigantesca estructura construida directamente sobre otro edificio antiguo podría usarse como argumento a favor de esta idea. Si las futuras excavaciones confirmaran que este es el lugar donde Augusto pasó sus últimos días, estaríamos ante un hallazgo enorme para la historia universal.

Muramatsu Mariko, actual directora del proyecto y profesora de la Escuela de Posgrado de Artes y Ciencias de la Universidad de Tokio, comenta:

“Esta es una iniciativa que se lleva desarrollando desde 2002, en el que colaboran tanto expertos italianos y japoneses como los ministerios de cultura de ambos países, y todo con la cooperación y comprensión de los lugareños; la historia del proyecto en sí es ya un relato fascinante. Se ha conseguido demostrar vulcanológicamente que las zonas que estamos excavando son restos de una estructura de la época del emperador Augusto. Nuestro objetivo ahora es esclarecer más detalles sobre el estilo arquitectónico de la época, la identidad del propietario y la función del edificio”.

Estatua de mármol de Dioniso, desenterrada en el yacimiento de Somma en 2004. A la derecha, la estatua tal como apareció durante las excavaciones. (©UTPSV)

Un terreno valioso para la arqueología de los desastres

Las excavaciones en el yacimiento de Somma también han aportado una nueva perspectiva al estudio de los volcanes. Hasta ahora se creía que aquella erupción que en el año 79 d. C. sepultó Pompeya y Herculano no había causado grandes daños en las faldas norte y este del Vesubio. La lava, el material piroclástico y las cenizas habrían fluido hacia el suroeste debido a la dirección del viento y la orografía del terreno. Y sin embargo, desde hace dos años las excavaciones han dado con una capa de cenizas volcánicas de un grosor que ha sorprendido hasta a los vulcanólogos.

“Pompeya y Herculano quedaron sepultadas tras una única erupción y, en gran medida, se quedaron así. En cambio, el yacimiento de Somma sufrió desastres en múltiples ocasiones. Estudiar este ciclo de destrucción y regeneración aportará sin duda conclusiones valiosas de todo tipo”.

El yacimiento de Somma constituye así un valioso campo de investigación para la llamada “arqueología de los desastres”, disciplina que indaga en la relación entre las sociedades humanas y los desastres naturales del pasado.

“Lo que merece especial atención es que el lugar se recuperó muy poco después de sufrir el desastre. Hay muchos casos de ruinas romanas que fueron abandonadas a su suerte tras sufrir la erupción de un volcán. En cambio, en el caso de Somma está claro que se utilizaron las anteriores estructuras como cimiento para su reconstrucción”.

Objetos de cerámica encontrados en el yacimiento de Somma. (©UTPSV)

Si el lugar realmente está conectado con el emperador Augusto, serviría como una razón de peso más para explicar por qué no quedaron abandonadas las ruinas.

“El entorno del monte Vesubio es una zona muy densamente poblada desde la antigüedad hasta el día de hoy. Como no se sabe cuándo volverá a entrar en erupción, el Gobierno restringe la llegada de nuevos residentes y ofrece grandes subvenciones para quien quiera mudarse a otro lugar. Y aún así, muy poca gente se va. Así de atractiva es esta tierra. Seguramente por eso volvería la gente una y otra vez a levantar el lugar de nuevo, por muchas erupciones que hubiera”.

Alzándose a 1.281 metros de altura sobre la bahía de Nápoles, el monte Vesubio es en realidad un volcán activo. Imagen tomada del documental “Pompeya: Bajo las Nubes”. (© 21UNO FILM SRL / STEMAL ENTERTAINMENT SRL 2025)

Bajo la mirada de un maestro del documental

La película “Pompeya: Bajo las Nubes” retrata con imágenes rebosantes de poesía el día a día de esa gente que hace su vida en las faldas del volcán. Es la última obra del aclamado director Gianfranco Rosi, cineasta premiado con los máximos galardones en dos de los tres festivales de cine más importantes del mundo: el de Venecia y el de Berlín.

Adentrándose en la zona de excavación de las ruinas de Somma, la cámara capta la figura de Iwaki; con la tez morena por el sol y ataviado con calzado y pantalones de trabajo típicamente japoneses, cava en silencio. En la siguiente escena, el fundador del proyecto, Aoyagi, se dirige a un grupo de jóvenes estudiantes que han venido al yacimiento como parte de su formación. “Investigar requiere hacer trabajo manual”, les explica. En sucesiones de escenas como esta se aprecia la mirada particular de Rosi, un director que se niega a hacer un simple registro de imágenes documentales.

El propio Iwaki comenzó como estudiante participando en la excavación en Tarquinia dirigida por Aoyagi. Desde entonces y durante más de treinta años ha seguido sacando tierra en primera línea, cavando sin cesar en capas de más de dos milenios de antigüedad .

“Creo que la frase del profesor Aoyagi refleja su convicción de que, para hacer investigación, es esencial conseguir primero tus propios datos a través del trabajo de campo”.

Se entiende que el “trabajo manual” mencionado no se refiere únicamente al acto de excavar, sino también a registrar la información y analizarla. La cámara de Rosi capta al compañero de Iwaki, el investigador Sugiyama Kōhei, mientras anota meticulosamente en su cuaderno algunos datos obtenidos. El valor de las civilizaciones que construyeron nuestros antecesores se transmite a las generaciones venideras gracias a esta minuciosa y constante labor.

Estudiantes de la Universidad de Tokio participan por vez primera en una excavación arqueológica como parte de un programa internacional de formación. (© 21UNO FILM SRL / STEMAL ENTERTAINMENT SRL 2025)

“Probablemente no habrá mucha gente que siga excavando con tanta intensidad a mi edad”, dice Iwaki, nacido en 1970. “Como en nuestro yacimiento solo tenemos estudiantes que vienen a hacer estancias cortas como parte de sus prácticas, nos toca cavar a nosotros. Aunque bueno, yo me metí a la arqueología porque me gustaba el trabajo de campo, así que agradezco poder seguir excavando”.

Iwaki supervisa a los estudiantes en prácticas. (© 21UNO FILM SRL / STEMAL ENTERTAINMENT SRL 2025)

Proyecto de Excavación en Somma Vesuviana de la Universidad de Tokio Proyecto de investigación interdisciplinario de la Universidad de Tokio centrado en las excavaciones de un yacimiento romano, en curso desde 2002. La iniciativa busca rescatar vestigios de hace 2000 años que quedaron enterrados tras la erupción del monte Vesubio, al sur de Italia, con el fin de esclarecer uno de los grandes enigmas de la historia de Roma. El yacimiento es un enclave arqueológico de primera clase que permite estudiar de manera integral el ciclo de la destrucción por desastres naturales y su consiguiente recuperación, repetido aquí durante siglos. Estos últimos años ha despertado un renovado interés debido a la posibilidad de que se trate del lugar donde pasó sus últimos días Augusto, el primer emperador de Roma. Sitio web oficial (en inglés): https://utf.u-tokyo.ac.jp/en/project/pjt007 Instagram oficial: https://www.instagram.com/somma_project_staffs “Pompeya: Bajo las nubes”, de Gianfranco Rosi En el año 79 d. C., la erupción del monte Vesubio borra del mapa la antigua ciudad de Pompeya. En veinticuatro horas desaparece bajo la ceniza la próspera población, cuyo aspecto queda intacto. Y sin embargo, las excavaciones y el expolio hacen que su estado original no llegue a nuestros días. En las faldas del aquel monte, bajo un cielo plagado de nubes que se ciernen sobre ella, se extiende hoy la ciudad de Nápoles; aquí la vida continúa. Un señor mayor ayuda a unos niños con sus estudios. Suena el teléfono en una estación de bomberos. Un equipo de la Universidad de Tokio excava en unas ruinas. De la penumbra de un museo emerge la estatua de una diosa. El maestro del documental Gianfranco Rosi captura el pasado y el presente de esta ciudad volcánica con impresionantes imágenes en blanco y negro. Página web oficial (en japonés): https://www.bitters.co.jp/pompei/

(Traducido al español del original en japonés.)