電影《龐貝：雲層之下》榮獲第82屆威尼斯國際影展評審團特別獎，影片中日本考古調查團隊登場，在義大利南部維蘇威火山麓進行遺址挖掘。他們內心究竟懷抱著何種目標，在距離日本如此遙遠之國度，不間斷地進行挖掘工作呢？本文專訪東京大學索馬・維蘇維亞納（Somma Vesuviana）遺址挖掘計劃特聘研究員岩城克洋，聽他談談這項計劃。

日本考古團隊加入古羅馬遺址挖掘工作

從維蘇威火山可以俯瞰拿波里灣，數萬年來發生過多次大規模噴發。其中最廣為人知的一次是西元79年，發生在羅馬帝國的兩個城市龐貝（Pompei）與赫庫蘭尼姆（Herculaneum），兩地在災後一同遭到掩埋，消失於火山灰中。

電影《龐貝：雲層之下》。因西元79年維蘇威火山爆發而遭到掩埋的龐貝遺址 © 21UNO FILM SRL / STEMAL ENTERTAINMENT SRL 2025

東京大學考古團隊自2002年起，便在龐貝另一側維蘇威火山北側山麓的索馬・維蘇維亞納遺址（以下簡稱索馬遺址）進行挖掘調查工作。開辦這項考古計劃者為日本古羅馬研究領域權威、東京大學名譽教授青柳正規（多摩美術大學理事長、前文化廳長官）。

青柳教授於1969年就讀東京大學研究所期間，前往義大利羅馬大學留學三年，回國後在東京大學擔任助理。後來，他為了研究古羅馬文化，持續向義大利政府提出申請，並獲准挖掘龐貝遺跡。據說當時他自掏腰包，僅帶一名攝影助理，便開始進行小規模挖掘。

一直以來，並非只有義大利人進行古羅馬遺跡挖掘工作。亞洲國家並不像歐美各國與羅馬關係較親近，對亞洲來說反而是個遙不可及的世界。青柳教授當時面臨了重重阻礙，幸而獲留學時期的朋友相助，最後順利克服困難。此後，他在龐貝累積諸多豐富研究成果，後續於西西里島、塔齊尼亞等地調查亦獲得學界肯定，最終得以開啟他在索馬遺址的第四地考古計劃。