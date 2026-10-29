從日本高中出發、經由美國大學挑戰大聯盟（MLB）的棒球少年日益增多。2025年的秋季日本職棒（NPB）選秀會上，獲福岡軟銀鷹以第一指名選中，最終卻從美國史丹佛大學加盟邁阿密馬林魚的內野手佐佐木麟太郎，正是其象徵。值此10月22日選秀會前夕，本文試圖探究這條嶄新道路的真實樣貌。

婉拒軟銀鷹第一指名的佐佐木

7月23日（日本時間24日），於美國邁阿密舉行的記者會上，佐佐木未透過翻譯，以流暢的英語暢談入隊的心境。

「這將是一段艱辛的道路，但我會持續做好自己該做的。無論打擊、守備、跑壘，以至於體能層面，我都將全力以赴，力求精進。」佐佐木如此表示，並道出棒球以外的目標：「我並非以英語為母語者，因此首先要學好英語，同時也想學習西班牙語。」此番言論，想必是顧及中南美裔移民眾多的邁阿密球迷。

洛杉磯道奇的大谷翔平與洛杉磯天使的投手菊池雄星，二人皆是他在岩手縣花卷東高中的學長。該校總教練佐佐木洋即是其父，麟太郎在高中時期累計轟出了140支全壘打，以左打重砲之姿備受矚目。然而畢業之後，他並未投身日本職棒，而是選擇負笈名門史丹佛大學。該校為隸屬全美大學體育協會（NCAA）第一級（D1）的勁旅。

在日本，大學在籍球員若欲加入職棒，須向全日本大學野球聯盟提交「職棒志願書」，原則上以最高年級的大四生（或在籍4年以上）為對象。

美國職棒大聯盟的選秀資格，若為4年制大學，須在籍3年以上或年滿21歲。佐佐木於今年4月迎來了21歲生日，從而具備資格。不過，根據相關協議，MLB的選秀對象球員，亦可於前一年的日本職棒選秀會中被指名。因此去年秋季的選秀會上，福岡軟銀鷹與橫濱DeNA海灣之星雙雙登記指名，最終由軟銀鷹抽籤取得交涉權。

即使如此，佐佐木的最終選擇，卻是在7月的MLB選秀會上以第8輪（全體第235順位）指名他的邁阿密馬林魚。

佐佐木的學長大谷翔平，高中畢業時曾在直接挑戰大聯盟與加入日本職棒之間幾經掙扎，最終決定先效力北海道日本火腿鬥士，以投打「二刀流」磨練實力，其後挺進美國大聯盟。菊池雄星亦是在埼玉西武獅累積了9年戰績，才將舞台移往大聯盟。

如大谷與菊池一般，日本棒球界已逐步形成「先經日本職棒，再挑戰大聯盟」的路線。正因如此，佐佐木循著全新路線加盟美國球隊，對於日本棒球界而言想必是一記震撼彈。今後選擇相同出路的球員有所增加，亦不無可能。

今年，橫濱高中的投手織田翔希已提交職棒志願書。其動向不僅在於是否加入日本職棒，連同將來挑戰大聯盟的可能性，皆備受各界關注。