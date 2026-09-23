在日本眾多食材之中，河豚始終被美食家譽為頂級珍饈。其毒性為氰化鉀的千倍，堪稱劇毒，也因其「一不小心吃到毒素就像中槍一樣致命」的極度危險性，而被喻為「鐵炮」（槍、GUN）。電影《GUN FISH你所不知道的河豚世界》片長110分鐘，將帶領觀眾從各種角度，揭開河豚獨特又神祕的魅力。

除毒所裡發現的奇才

電影一開頭的場景是「河豚除毒所」。2017年拍攝當時，該所位於築地市場（目前已隨搬遷併設於豐洲市場）。顧名思義，此處是負責去除市場內河豚毒素的專門機構，而在河豚季過後的春季至夏季期間，這裡則搖身一變成為考取東京都「河豚料理師證照」（當時名稱。2023年4月後已改名為「河豚處理負責人證照」）的培訓講習所。

日本各都道府縣對於河豚處理皆有條例嚴格規範。由於此證照並非國家資格，因此考取方式與名稱並未全國統一，不過總的來說，其目的是為了讓料理人員掌握必要的專業知識與技能，確保能將危險的河豚安全地提供給消費者。

欲取得河豚料理師證照，需具備河豚品種等專業知識。© GUN FISH FILM PARTNERS

為了取得證照，必須要能鑑別河豚種類、分辨可食用與不可食用的部位，並具備妥善處理的能力。河豚毒素（Tetrodotoxin）主要分布在肝臟及卵巢，但因品種不同，毒素分布位置亦各有差異，這一點十分複雜。棲息於日本近海的70多種河豚中，可食用河豚肉的僅限22種、可食用精囊（白子）者有18種，而可食用魚皮與魚鰭的僅限11種。此外，即使是同品種的河豚，也會因捕獲地區不同，可食用的部位也有所差異。河豚身體構造與其他魚類截然不同，即使是專業廚師，若不具備足夠的知識與經驗也無法安全處理。

宇野導演在採訪除毒所的培訓課程時，「發現」了這部電影的主角行木由香里。當時的她23歲，任職於東京都內某知名婚宴會場，入行第四年。在剛加入培訓的那一陣子，她看起來幾乎無法吸收所學內容。宇野導演回憶道：

「我一開始並不覺得她有什麼特別。當時一邊拍攝培訓課程，一邊想著『拍這個應該派不上用場吧』。沒想到兩週之後，她竟然脫胎換骨，像是變了個人似的熟練地處理著河豚，令人眼睛一亮。我還記得我連忙打電話給一起拍攝的朋友，興奮地說『我找到主角了，這樣電影的故事線就能串起來了』。」