2024年，電影《哥吉拉-1.0》（2023）成為了首部獲得美國奧斯卡金像獎最佳視覺效果獎的日本電影，並在全球獲得高度評價。3年後，怪獸之王以《哥吉拉-0.0》重返大銀幕，故事舞台再次回到戰後的日本。導演兼編劇山崎貴這次帶來的是一部截然不同、全新的哥吉拉電影。

第一部《哥吉拉》於1954年上映，自此70多年來，哥吉拉始終是日本最具代表性的怪獸。從象徵戰爭與核武恐懼，到挺身對抗威脅的怪獸英雄，哥吉拉的形象與角色隨著時代變遷經歷了大幅轉變，其中也包括好萊塢版電影的推出。

電影《哥吉拉-0.0》是山崎貴導演對「哥吉拉電影」的全新詮釋，大膽融合哥吉拉歷代作品的各種元素。前作《哥吉拉-1.0》中，哥吉拉首度在系列作品裡現身於戰後東京，而這次的時代背景則設定在2年後。1949年的日本，三頭巨型怪獸王者基多拉與哥吉拉正面交鋒。

王者基多拉出現在戰後復興中的日本

戰爭結束4年後，曾因戰火與哥吉拉襲擊而遭受毀滅性打擊的日本，正逐步走向復興。然而，新的怪獸王者基多拉卻出現在長野縣松本市，以驚人的破壞力摧毀城市，造成大量傷亡。

過去曾擬定哥吉拉對策的野田健治（吉岡秀隆飾），此次以大型災害對策事務局長的身分，著手制定對付王者基多拉的作戰計畫。集結而來的成員包括優秀的氣象預報員青山真琴（長澤雅美飾）、在松本得知王者基多拉威脅的生物學家村上寬治（田中泯飾），以及一群臨時湊合的飛行員。

曾在與哥吉拉的戰鬥中倖存下來的前神風特攻隊員敷島浩一（神木隆之介飾），原本與妻子典子（濱邊美波飾）及女兒明子過著平靜的生活。儘管野田對敷島有所顧慮，仍讓他加入對抗王者基多拉的作戰行列。

然而，王者基多拉的力量過於驚人，人類根本無法與之抗衡。被逼入絕境的一行人，於是策劃了一項極其大膽的作戰計畫。