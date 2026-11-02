將破損的器物用漆重新黏合，並在接縫處覆以金粉進行裝飾，這就是日本傳統技藝「金繕」。其修復理念在於不掩飾器物的裂痕或缺口，而是一併接納其殘缺的歷史，並賦之以新的美感。如今，這種技藝在世界各地受到了廣泛關注。漆藝修復師末崎廣樹致力於透過金繕工藝，向人們展現日本人的價值觀與精神世界。

金繕修復的理念：接納裂痕

「有形之物，終將破損，」漆藝修復師末崎廣樹說道，「正因為如此，才會在破損的器物上施以金粉，使其獨具特色，被人們更長久地珍愛與使用——這就是金繕的理念。金繕修復其實就是替器物『補妝』。」

末崎對母親傳給他的糖罐與牛奶壺也進行了金繕修復

所謂金繕，是指將破裂或缺損的陶瓷器用以漆為主要材料製成的漆糊進行黏合，再用金粉、銀粉、鉑金粉等對接縫處進行裝飾。金繕修復的目的並非隱藏器物的破損處並使其恢復如初，而是把裂紋或缺口視為器物自身歷史的一部分，賦予其新的美感而使其重生。如今，這項傳統技藝以「Kintsugi」之名在世界範圍內受到關注。

漆藝修復師末崎廣樹正是推動金繕影響力不斷擴大的關鍵人物之一。

在那場給全球無數人的生活留下創傷的新冠疫情中，BBC來到末崎的工作室對他進行了採訪，並報導了金繕工藝——這是一種「在不完美中發現美，幫助人們接納缺憾」的技藝。2024年，「Kintsugi」被收錄進《牛津英語辭典》，這也反映了國際社會對金繕工藝的關注日益高漲。