La línea Yamanote se compone de 30 estaciones; el origen del nombre de cada una nos revela sus secretos históricos. Dedicamos esta vigesimoprimera entrega a la historia de Tokio, corazón ferroviario de la capital en el que confluyen líneas convencionales, como la Yamanote, la Chūō y la Tōkaidō principal, y trenes de alta velocidad Shinkansen. El JY01 del título corresponde al código que asigna a la estación la compañía JR East.

La estación central de la capital

El 17 de julio de 1868, el emperador Meiji promulgó el siguiente edicto, que hizo público ante la población:

“Edo pasará a llamarse Tokio”.

Edicto imperial en el que se decreta: “Edo pasará a llamarse Tokio”. (Imagen cedida por la Colección de los Archivos Nacionales de Japón)

Tras unos 260 años de gobierno, el shogunato Tokugawa devolvió el poder político al emperador en el proceso conocido como Taisei hōkan. En enero de 1868, estalló la guerra Boshin (1868-1869). En abril, Tokugawa Yoshinobu se rindió y las fuerzas del nuevo Gobierno tomaron el control del castillo de Edo.

Después de la promulgación del edicto, el 8 de septiembre se proclamó oficialmente el inicio de la era Meiji (1868-1912). El día 20, el emperador salió de Kioto para trasladarse a Tokio y, el 13 de octubre, entró en el castillo de Edo, al que convirtió en residencia imperial y rebautizó como castillo de Tokio, aunque esta última denominación se utilizó durante poco tiempo.

Así nació la nueva capital, Tokio.

El nombre de Tokio (東京), que significa “capital del este”, surgió en contraposición al de Kioto (京都), “ciudad capital”, conocida también como Saikyō (西京), “capital del oeste”. Aunque hoy Tokio es una metrópolis reconocida en todo el mundo, el topónimo apenas cuenta con algo más de 150 años de historia. De hecho, en aquella época era frecuente encontrarse con la lectura “Tōkei”, en vez de “Tōkyō”.

La denominación “Tokio” se ha utilizado para designar tanto la prefectura de Tokio, establecida inmediatamente después del edicto, como la ciudad de Tokio, que existió entre 1889 y 1943 y abarcaba parte de la antigua prefectura, aproximadamente el territorio de los actuales 23 distritos especiales, aunque excluía zonas como Edogawa, Katsushika, Adachi, Nerima y Ōta, que hoy forman parte de la metrópolis de Tokio. Sin embargo, no se trata del nombre administrativo de una localidad menor, como un pueblo o una aldea.

Asimismo, el nombre de la estación de Tokio presenta una particularidad que la diferencia de las demás estaciones ferroviarias. Por ejemplo, la estación de Kanda, en la línea Yamanote, toma su denominación de un barrio cercano. En cambio, en los alrededores de la estación de Tokio no existe ninguno llamado Tokio.

Tampoco es comparable a las estaciones de Nagoya y Osaka, situadas en las ciudades del mismo nombre, puesto que actualmente la estación de Tokio no pertenece a ninguna ciudad administrativa denominada Tokio.

¿Qué significa esto? Que fue concebida desde el principio como la estación central de una extensa área metropolitana y que ha conservado esa posición y esa función hasta nuestros días.

La estación de Tokio se inauguró el 20 de diciembre de 1914.

Las cúpulas de estilo europeo del edificio original desaparecieron durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial

Aunque ya se habían inaugurado nuevas líneas ferroviarias, todavía no existía una conexión por tren entre Shimbashi y Ueno. En este contexto, durante la década de 1880, El Gobierno Meiji valoró la construcción de una línea elevada que uniera ambas estaciones y, en 1889, decidió llevar a cabo el proyecto y establecer una estación central en su trazado.

Se eligió un emplazamiento situado a unos 700 metros al este de los terrenos del Palacio Imperial. Durante el periodo Edo (1603-1868), allí se encontraban las residencias de los dominios de Mikawa-Yoshida y Shinano-Matsumoto. Posteriormente, el Gobierno Meiji se apropió de esos terrenos y los convirtió en un campo de instrucción militar, pero más tarde los vendió a Mitsubishi, el conglomerado dirigido por Iwasaki Yatarō. La extensa explanada era conocida entonces como Mitsubishigahara (“llanura de Mitsubishi”).

Fotografía del lugar cuando todavía se utilizaba como campo de instrucción del ejército. (Cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Mitsubishi tenía previsto transformar aquellos terrenos en un distrito de oficinas semejante a los de Londres, mediante la construcción sucesiva de edificios de ladrillo. A su vez, el Gobierno pretendía establecer allí una estación central en el trazado de la nueva línea elevada, con el objetivo de desarrollar un distrito empresarial en el que convergieran los intereses ferroviarios y los del conglomerado industrial.

Las obras continuaron incluso durante las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa. Finalmente, el 20 de diciembre de 1914 se inauguró la estación, que recibió el nombre de Tokio por su condición de principal centro ferroviario de la capital.

En consonancia con los edificios de los alrededores, la estación se construyó en ladrillo y se dotó de dos suntuosas cubiertas en forma de cúpula. Se dice que su diseño reflejaba la firme voluntad de Gotō Shinpei, presidente de la Agencia Ferroviaria, quien sostenía que “la estación central de la capital imperial debe ser un símbolo de modernización”.

El primer edificio de la estación de Tokio durante su construcción, con las estructuras de las cúpulas todavía visibles. Tōkyō shigaichi kōka tetsudō kenchiku gaiyō “Descripción general de la construcción del ferrocarril elevado urbano de Tokio”. (Fotografía cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Interior de una de las cúpulas en la época de la inauguración. Tōkyō shigaichi kōka tetsudō kenchiku gaiyō. (Fotografía cedida por la Colección de la Biblioteca Nacional de la Dieta)

Dada la proximidad del Palacio Imperial, el acceso central se reservó como entrada y salida de honor para la familia imperial, una función que todavía conserva. En cambio, cuando se inauguró la estación, la salida sur de Marunouchi se utilizaba exclusivamente para subir a los trenes y la norte, para bajar de ellos. Tampoco existían accesos en el lado de Yaesu, lo que hacía que la distribución resultara poco práctica para los pasajeros.

El edificio original resistió el Gran Terremoto de Kantō de 1923, pero sufrió graves daños durante los bombardeos estadounidenses del 25 de mayo de 1945, en los que se incendiaron sus cubiertas. Durante la reconstrucción de posguerra, la escasez de materiales obligó a sustituir las cúpulas por tejados octogonales. Probablemente sea esta versión la que recuerden mejor quienes vivieron la era Shōwa (1926-1989).

Entrada norte de Marunouchi de la estación de Tokio, cuando todavía conservaba el tejado octogonal. Fotografía tomada en septiembre de 2004. (Jiji)

Entrada norte de Marunouchi de la estación de Tokio, con las cúpulas recuperadas. Fotografía tomada en agosto de 2016. (Jiji)

Fue el ya fallecido gobernador de Tokio Ishihara Shintarō quien propuso devolver al edificio sus cúpulas originales. JR East aceptó la iniciativa y el proyecto comenzó en 1999. Las obras de restauración concluyeron en 2012, cuando las cubiertas recuperaron su aspecto de la época de la inauguración, que conservan hasta hoy.

Las puertas Ōtemon y Kikyōmon

Los alrededores de la estación de Tokio cuentan con numerosos edificios y lugares históricos que permiten acercarse al pasado de la ciudad.

A unos 700 metros al oeste de la estación se encuentra Ōtemon, una de las puertas del Palacio Imperial. Durante el periodo Edo, los daimyō (señores feudales) que permanecían en la ciudad para cumplir con el sistema de residencia alterna, conocido como sankin kōtai, la utilizaban para acceder al castillo de Edo. Lo habitual era que entraran por Ōtemon o Kikyōmon.

Los señores feudales llegaban en procesión, acompañados de sus vasallos. Junto a Ōtemon había una zona denominada geba (“desmontar del caballo”), donde debían apearse antes de entrar en el castillo. Sus acompañantes permanecían esperando fuera hasta que regresara su señor, por lo que la entrada se llenaba de samuráis. Se calcula que podían llegar a congregarse unas 10.000 personas.

Representación de Ōtemon durante la celebración de gencho, el primer día del jabalí del décimo mes del antiguo calendario lunar. Chiyoda no on'omote: gencho shokō tōjō Ōte geba no zu “Escenas del castillo de Chiyoda: los señores feudales llegan a la geba junto a la entrada de Ōtemon durante la celebración de gencho”. (Imagen cedida por la Colección Especial de la Biblioteca Metropolitana Central de Tokio)

En la actualidad, Ōtemon sirve de acceso a los Jardines Orientales del Palacio Imperial, abiertos al público. Imaginar cómo era aquel lugar cuando los samuráis se agolpaban ante la puerta puede ser también una forma interesante de acercarse a su historia.

Puerta Ōtemon del Palacio Imperial. Los Jardines Orientales permanecen cerrados los lunes y viernes. Si el lunes es festivo, abren ese día y cierran el martes siguiente. También cierran del 28 de diciembre al 3 de enero y el 23 de febrero, día del cumpleaños del emperador. (Pixta)

Por otra parte, Kikyōmon se encuentra a cinco minutos a pie hacia el sur de Ōtemon. Allí se realiza la inscripción presencial para las visitas gratuitas al Palacio Imperial, organizadas dos veces al día. Se admiten hasta 300 personas por turno, por orden de llegada, y es necesario obtener un número para realizar la visita.

Entre ambas puertas se encuentra también Hyakunin Bansho, un antiguo puesto de guardia de unos 50 metros de longitud en el que prestaba servicio un cuerpo de cien arcabuceros encargado de proteger el castillo de Edo. Es otro de los lugares que merece la pena visitar.

La evolución del topónimo Yaesu

Pasemos ahora a Yaesu, situado al este de la estación.

El origen de este nombre está relacionado con Jan Joosten, un marinero neerlandés que llegó accidentalmente a las costas de la provincia de Bungo (actual prefectura de Ōita) en 1600, junto con William Adams, conocido en Japón como Miura Anjin. Ambos viajaban a bordo de un barco mercante neerlandés y acabaron al servicio de Tokugawa Ieyasu. Joosten recibió una residencia cerca del foso exterior del castillo de Edo. Según Tōkyō-fu shiryō (“Documentación histórica de la prefectura de Tokio”), el topónimo procede de la pronunciación japonesa de su nombre, que se transformó en “Yan Yausu”.

Sin embargo, su residencia se encontraba al oeste de la actual estación de Tokio, mientras que el barrio de Yaesu está hoy situado en el lado opuesto, al este. El topónimo llegó a desaparecer, pero resurgió en 1929, cuando una nueva entrada de la estación, construida en el lado oriental, recibió el nombre de Yaesu-guchi, salida de Yaesu. Posteriormente, la zona se desarrolló y el nombre pasó a utilizarse oficialmente como denominación administrativa de un barrio, dividido actualmente en Yaesu 1-chōme y Yaesu 2-chōme.

Junto a la salida Nihonbashi de la estación de Tokio se encuentra un monumento que señala el antiguo emplazamiento de la oficina del magistrado del norte de Edo. Está situado entre los arbustos del edificio N de Marunouchi Trust Tower, también muy cerca de la salida Yaesu.

Monumento que señala el antiguo emplazamiento de la oficina del magistrado del norte de Edo. (Pixta)

La oficina del magistrado del norte se trasladó a este lugar en 1806 y permaneció allí hasta su desaparición tras la Restauración Meiji. Tōyama Kagemoto, que sirvió de inspiración para el protagonista del drama histórico Tōyama no Kin-san (“Señor Kin de Tōyama”), ocupó el cargo de magistrado del norte entre 1840 y 1843.

Por otra parte, en el pasaje exterior del edificio principal de Marunouchi Trust Tower se conserva un tramo original de la muralla de piedra del foso exterior del castillo de Edo. A ambos lados se añadieron piedras nuevas para reconstruir el conjunto. En la parte central, que conserva la estructura original, todavía pueden observarse las hendiduras practicadas para partir los bloques con herramientas, un detalle que permite apreciar las técnicas de construcción de la época.

A unos 500 metros al norte del antiguo emplazamiento de la oficina del magistrado, frente a la sede central del Banco de Japón, se encuentra el parque Tokiwabashi. Allí se conservan restos de la muralla de piedra de la antigua puerta Tokiwabashi Gomon.

Esta puerta fue construida en 1629 como uno de los accesos que comunicaban el castillo de Edo con las principales rutas terrestres. Como también estaba conectada con Ōtemon, constituía un punto estratégico cuya vigilancia se encomendaba a señores feudales tozama (ajenos al círculo original de vasallos de los Tokugawa) con dominios valorados en al menos 30.000 koku (medida equivalente a unos 180 litros de arroz por unidad, aproximadamente 4.500 toneladas en total). En 1873 fue demolida, aunque se decidió conservar parte de sus muros de piedra dentro del parque.

Antigua puerta Tokiwabashi Gomon, reproducida en Kyū Edo-jō shashinchō (“Álbum fotográfico del antiguo castillo de Edo”). (Fuente: ColBase)

Restos de la muralla de piedra de la puerta Tokiwabashi Gomon conservados en el parque Tokiwabashi. (Pixta)

En el parque también se alza una estatua de Shibusawa Eiichi, conocido como el “padre del capitalismo japonés”. Su figura parece vigilar los alrededores de la estación de Tokio, convertidos con el tiempo en un importante distrito empresarial.

Datos de la estación de Tokio

Inauguración: 20 de diciembre de 1914.

Media diaria de pasajeros: 346.658 (tercera estación más utilizada de las 30 de la línea, según un estudio realizado por JR East en el año fiscal 2022).

Conexión con otras líneas: línea Marunouchi del metro de Tokio; líneas JR Tōkaidō, Keihin-Tōhoku, Yokosuka, Sōbu, Keiyō, Chūō y Ueno-Tokyo; y líneas de shinkansen Tōkaidō, Tōhoku, Jōetsu y Hokuriku.

Bibliografía

Zoku ekimei de yomu Edo-Tōkyō (“Continuación de Leer Edo y Tokio a través de los nombres de las estaciones”). Ōishi Manabu / PHP Shinsho

Yamanote-sen Oedo meguri (“Recorriendo Edo con la línea Yamanote”). Andō Yūichirō / Ushio Shuppan

Tōkyō no chimei yurai jiten (“Diccionario del origen de los topónimos de Tokio”). Editado por Takeuchi Makoto / Tōkyōdō Shuppan

Tōkyō-fu shiryō (“Documentación histórica de la prefectura de Tokio”). Archivo Histórico del Gobierno Metropolitano de Tokio

(Traducido al español del original en japonés.)