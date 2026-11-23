«Ведьмина служба доставки», первый крупный кассовый успех студии Ghibli, обладает заметной «феминистской» окраской, отражая идеалы самого Миядзаки Хаяо. Кроме того, это уникальное произведение деликатно изображает физические и психические изменения девочки-подростка.

Трудовой подвиг Миядзаки

Анимационный фильм «Ведьмина служба доставки» вышел 29 июля 1989 года. Это пятый полнометражный анимационный фильм, снятый Миядзаки Хаяо.

Когда проект попал в студию Ghibli, Миядзаки всё ещё работал над фильмом «Мой сосед Тоторо» (1988). Изначально он планировал выступить только в роли продюсера, рассматривался кандидат на роль молодого режиссёра, не работавшего в студии. Среди кандидатов был Катабути Сунао, чья работа позже стала известна благодаря фильму «В этом уголке мира» (2016). Однако в итоге Миядзаки взял на себя все четыре роли: продюсера, режиссёра, сценариста и художника-раскадровщика. Таким образом, два года подряд Миядзаки выпускал полнометражные анимационные фильмы исключительно высокого качества, демонстрируя поразительную, почти сверхчеловеческую работоспособность. В то время ему было под пятьдесят лет.

Положенное в основу оригинальное произведение – это одноимённая серия детских книг Кадоно Эйко. Для фильма была взята первая половина первого тома, опубликованного в 1985 году, но сюжет был значительно изменён.

Кики, 13-летняя девочка-потомок ведьм, следует древней традиции и покидает свой родной город в ночь полнолуния, взяв с собой своего чёрного кота Дзидзи. Она прибывает в прекрасный приморский город Корико, где живёт при пекарне и начинает работать курьером. По пути она встречает разных людей, в том числе Томбо, мальчика в круглых очках, и в ходе этой фэнтезийной истории взрослеет как личность.

(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

«Курьерская служба доставки» (宅急便, таккюбин) – зарегистрированная торговая марка компании «Ямато унъю», из-за чего компания участвовала в производственном комитете. Более того, Nippon Television, которая в 2023 году сделала Studio Ghibli своей дочерней компанией, впервые инвестировала в этот фильм и запустила масштабную рекламную кампанию. Благодаря этому, в то время как предыдущие фильмы Ghibli не имели большого успеха в прокате, данный фильм, вышедший в 1989 году, стал самым большим хитом японского кино года. Он собрал 4,3 миллиарда йен и смог привлечь 2,64 миллиона зрителей, превзойдя рекорд самого кассового анимационного фильма того времени, ранее принадлежавший «Прощание с космическим линкором Ямато: Воины любви» (1978).

Новый образ женственности, воплощённый в Кики

Оригинальное произведение Кадоно изобилует фантастическими элементами, типичными для сказок. Однако Миядзаки показывает способность Кики летать, унаследованную от ведьм, как всего лишь вид таланта или особого умения, и изображает историю с реалистичной точки зрения, основное внимание уделяя тому, как девушка-подросток становится независимой, используя свои собственные особые навыки и индивидуальность.

Учитывая это, одна из возможных интерпретаций этого фильма заключается в том, что это уникальный «феминистский фильм (режиссёра-мужчины)», в котором проявляются ожидания и идеалы Миядзаки в отношении женщин.

Например, как часто отмечалось в японской критической литературе, темы независимости девушки (женщины) и продвижения женщин в обществе, подчёркнутые более явно в анимационной версии Миядзаки, чем в оригинальной работе Кадоно, частично коренятся в рабочей среде и опыте работы в профсоюзе, которые Миядзаки получил в Toei Animation (ранее Toei Doga) в юности. Там он стал свидетелем того, как многочисленные женщины-аниматоры и сотрудники, такие как Окуяма Рэйко, Ясуда Митиё и Ота Акэми (которая позже стала женой Миядзаки), независимо участвовали в творческом процессе и стремились улучшить условия труда, что оказало огромное влияние на Миядзаки. Именно поэтому работающие женщины часто появляются в аниме Миядзаки, включая этот фильм, а также «Порко Россо» (1992), «Принцессу Мононоке» (1997) и «Унесённых призраками» (2001).

Ещё один важный момент заключается в том, что упомянутые мотивы ярко отражают различные изменения в социальных нормах и положении женщин в японском обществе на момент выхода фильма (конец 1980-х годов). В 1986 году, через год после публикации оригинальной книги, был принят Закон о равных возможностях для мужчин и женщин при трудоустройстве. С этого времени дискриминация женщин в сфере труда стала постепенно сокращаться, а их участие в общественной и профессиональной жизни – расширяться.

На рекламном плакате фильма была использована фраза, которую сейчас знают многие люди в Японии: «У меня были трудные времена, но я справляюсь» (Отикондари мо сита кэрэдо, ватаси ва гэнки дэсу). Миядзаки спроецировал на Кики образ новых женщин 1980-х годов, которые энергично работали в обществе, где доминировали мужчины, находя собственную идентичность.

Изображение физиологических изменений у девочек-подростков

«Ведьмина служба доставки» – уникальное произведение ещё и тем, что с беспрецедентной в истории японской анимации чуткостью изображает физические и психические изменения девочки-подростка, а также изменение социального статуса женщин.

Во второй половине фильма, когда Кики, благодаря работе курьером, начинает сближаться с Томбо, между ними неожиданно возникает неловкость. Именно в этот момент Кики перестаёт понимать речь Дзидзи, теряет способность летать и переживает кризис идентичности.

Примерно в то же время Кики теряет способность понимать слова Дзидзи, теряет умение летать и переживает кризис идентичности. В кульминации фильма сильное желание спасти Томбо, повисшего в воздухе после аварии гигантского дирижабля, пробуждает в Кики утраченную способность летать, и ей удаётся благополучно спасти дорогого ей друга. Благодаря этому опыту она преодолевает свой кризис.

(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

(© 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N)

Это событие приводит к тому, что Кики становится широко известна среди жителей Корико. То, что Дзидзи, с которым Кики прежде разговаривала словно с воображаемым другом, по-прежнему не говорит на человеческом языке, служит наглядной аллегорией её окончательного расставания с детством и превращения в социально самостоятельного «взрослого» человека. Однако при более внимательном рассмотрении эта последовательность событий может также интерпретироваться как метафора менархе (наступления менструаций), показывая изменение физических возможностей девочки-подростка, переживающей половое созревание и переходящей в более зрелое состояние.

На самом деле, во время работы над фильмом Миядзаки в качестве варианта рекламного плаката фильма предложил изобразить Кики, сидящую на унитазе с меланхоличным выражением лица, чтобы представить её как девушку-подростка. Этот вариант, разумеется, в конечном итоге был отклонён как могущий «ввести в заблуждение». Однако в самом фильме есть сцена, где Кики спешит в туалет возле своей комнаты утром после того, как поселяется при пекарне «Гутёки».

Насколько мне известно, об этом прежде почти не говорили, однако в фильмах студии Ghibli, в том числе в «Ведьминой службе доставки», нередко изображается менструация — физиологическое изменение, которое девочки переживают в процессе взросления.

Типичным примером могут служить работы Такахаты Исао. В фильме Такахаты Исао «Только вчера» (1991), созданном после «Ведьминой службы доставки», в одном из воспоминаний главной героини Окадзимы Таэко о пятом классе начальной школы речь идёт о менструации её одноклассницы Риэ.

Кроме того, в своей последней работе, «Сказание о принцессе Кагуя» (2013), Такахата изобразил сцену первой менструации принцессы Кагуя. Подобные эпизоды можно увидеть и в работах других режиссёров, помимо Такахаты и Миядзаки. В телефильме студии Ghibli 1993 года «Я слышу океан», снятом Мотидзуки Томоми, героиня Муто Рикако, заболевшая в аэропорту Коти, говорит главному герою Морисаки Таку: «Первый день месячных у меня проходит очень тяжело. Иногда у меня случается приступ малокровия, и приходится лежать в постели». Вероятно, даже в мировом масштабе найдётся немного анимационных студий, которые на протяжении столь длительного времени столь последовательно обращались бы в своих произведениях к теме менструации у женщин.

Учитывая всё вышесказанное, «Ведьмину служба доставки» можно назвать произведением, заслуживающим особого упоминания в истории японской анимации, если рассматривать фильм как представляющий феминистскую точку зрения. Хотя вся фильмография студии Ghibli до настоящего времени была сделана режиссёрами-мужчинами, её часто обсуждают с гендерной точки зрения, и этот фильм является ярким тому примером.