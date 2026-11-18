Хигасино Кэйго, автор романов «Жертва подозреваемого Х», «Полуночное солнце» и множества других бестселлеров, скончался в июле 2026 года. Роман «Вечная память», вышедший 5 августа, стал финальным аккордом в творчестве писателя.

Рождение серии «Галилей»

Летом нынешнего года ушёл из жизни всенародно любимый писатель Хигасино Кэйго. Последний том знаменитой серии «Галилей», увидевший свет уже после смерти мастера, стал его творческим завещанием. Хотя автор не заявляет об этом открыто, я, будучи давним знатоком цикла, ощутил, что данный лейтмотив пронизывает всю книгу.

Сначала обратимся к истории создания «Галилея». Наберитесь терпения, поскольку рассказ получится длинным, однако этот цикл имеет большое значение для понимания творчества великого писателя.

Начало серии было положено выходом рассказа «Горит», опубликованного в литературном журнале «Ору Ёмимоно» в ноябре 1996 года. Рассказ открыл цикл из пяти историй о гениальном физике из университета Тэйто, который с помощью блестящей дедукции помогает раскрывать сложные дела своему бывшему однокурснику из первого следственного отдела Управления полиции. В 1998 году эти рассказы объединили в сборник под названием «Детектив Галилей».

Сотрудничество физика Юкавы, интересующегося исключительно наукой, с искренне преданным своему делу полицейским Кусанаги, само по себе является выразительным литературным приёмом. Однако истинная ценность книги кроется в захватывающих умозаключениях и экспериментах, позволяющих распутывать сложные тайны. В 2000 году появился второй книжный цикл «Вещие сны», посвящённый загадочным делам, связанным с оккультизмом.

В то время я работал в редакции журнала «Ору ёмимоно», на страницах которого публиковалась серия «Галилей». С одной стороны, я отдавал должное уникальности этих рассказов, вышедших из-под пера писателя с естественнонаучным образованием. С другой стороны, мне казалось, что автор излишне сосредоточен на раскрытии головоломок в ущерб описанию человеческой драмы. Однако проза Хигасино снискала устойчивую популярность среди искушённых поклонников детективного жанра, а мне остаётся лишь посыпать голову пеплом за собственную близорукость. К тому моменту Хигасино уже прочно закрепил за собой статус автора бестселлеров и был нарасхват у издательств. Издательство «Бунгэй сюндзю», которому принадлежал литературный журнал «Ору ёмимоно», предложило ему написать роман из серии «Галилей».

В 2005 году появилась книга «Жертва подозреваемого Х». Роман был удостоен 134-й премии Наоки за 2005 год и вызвал большой резонанс. Так завершился первый этап истории серии «Галилей».

Бестселлер привлёк внимание творческой группы телевизионной компании Fuji TV. В том же году они разработали сценарий сериала на основе двух сборников рассказов, а также обратились к писателю с просьбой разрешить включить в сериал отсутствующую в оригинале женщину-детектива. Хигасино не только одобрил эту идею, но и ввёл в четвёртый цикл рассказов серии, публикация которого началась в сентябре того же года, женщину-детектива Уцуми Каору, сыгравшую важную роль в заключительном томе.

Сериал «Галилей» со звёздным актёром Фукуямой Масахару в роли Юкавы стал настоящим хитом. Вышедший в 2008 году фильм «Жертва подозреваемого Х» принёс рекордные кассовые сборы, а сыщик Галилей превратился в героя национального масштаба. Книги Хигасино многократно переиздавались. Серия о сыщике Галилее выросла до 11 томов, включая 4 сборника рассказов и 7 романов с совокупным тиражом в 17 миллионов экземпляров.

Душа человека – это тоже наука

Теперь подошёл черёд рассказать о книге «Вечная память».

Уцуми Каору вышла замуж и совмещает службу в полиции с воспитанием детей. Однажды в супермаркете на неё нападает незнакомец с ножом, нанося тяжёлое ранение. После покушения преступник пытается совершить самоубийство, спрыгнув с крыши супермаркета; он выживает, но получает тяжёлые травмы. Нападавший упорно хранит молчание, и следствие заходит в тупик, не имея возможности установить мотивы преступления и найти скрытую связь между ним и Уцуми.

В этот момент, как обычно, появляется Галилей, однако расклад сил меняется. Его верный партнёр Кусанаги из Управления полиции занял руководящую должность и больше не участвует в расследовании уголовных дел. Навестив Юкаву, он рассуждает о завершении своей карьеры. В ответ Юкава пускается в воспоминания о совместно раскрытых делах.

В этот момент читатель остро осознаёт, что история неотвратимо близится к финалу. Разумеется, он понимает, что книга, изданная после смерти автора, не будет иметь продолжения. Однако диалог между двумя героями приобретает невиданный прежде оттенок – пронзительный мотив нарастающего одиночества.

Блестящие умозаключения Юкавы помогают выйти на след загадочной фигуры и пролить свет на отношения между этим человеком и Уцуми, а также на его связь с преступником. Это обнажает жестокое прошлое героя, его подавленный гнев и печаль, придавая детективному сюжету глубокий драматизм. Наряду с этим читатель лучше узнаёт Уцуми Каору, по достоинству оценивая её преданность служебному долгу. Всё это позволяет по-новому взглянуть на содержание книжной серии, и читатель, много лет следивший за серией, ясно ощущает послание автора.

Так заканчивается первая часть «По следам прошлого» (Тадору). Последний том не ограничивается рассказом о расследовании преступления. Во второй части «Переосмысление» (Фурикаэру) хранивший молчание преступник начинает давать показания. Читателю открываются не только мотивы, толкнувшие его на преступление ради другого человека, но и трагизм его прошлого, сокрытая на самом дне правда и тайны лабиринта человеческой души. Даже тот, кто не знаком с предыдущими книгами цикла, воспримет этот детектив как совершенное произведение, раскрывающее суть человеческой природы.

А затем…

В самом конце происходит удивительный поворот. Изумление Юкавы, узнавшего, на чьё имя была оформлена сберегательная книжка, обнаруженная у преступника, передаётся и читателю. Откровенно говоря, по мере приближения к развязке моё сердце билось всё сильнее. Тайна, остававшаяся неразгаданной на протяжении всей серии, – тот самый финальный кусочек пазла, перед которым оказались бессильны даже безупречные умозаключения Юкавы, – раскрывается именно здесь.

Напоследок Юкава обращается к верному напарнику Кусанаги:

Мы раскрыли немало тайн. Ради этого нам приходилось не считаться с чувствами людей. Не знаю, как ты, но лично меня они с самого начала совершенно не интересовали. И именно то дело научило меня тому, что человеческая душа – тоже наука.

«Душа человека – это тоже наука». Мне кажется, что именно в этом заключается последнее послание Хигасино Кэйго, который любил науку и посвятил свою жизнь литературе.

Нам больше не суждено испытать трепет от новых встреч с Галилеем.