Higashino Keigo, el autor de Yōgisha X no kenshin, Byakuyakō y otros muchos best sellers, murió en julio. El 5 de agosto se publicó, a título póstumo, la novela Eien no kioku (“El recuerdo eterno”).

El nacimiento de Galileo

Dejando un profundo pesar entre sus incondicionales, este verano falleció el escritor Higashino Keigo, un autor de inmensa popularidad. Produjo muchas obras de calidad, pero entre todas ellas su éxito más sonado sea tal vez la serie Detective Galileo. Y ha sido precisamente una novela de esta serie, publicada poco después de su muerte, la que le ha servido de despedida. Él no dijo en ningún momento que fuera esa su intención, pero para un buen seguidor de esta serie como yo, es algo que se siente en cada página de esta publicación póstuma.

Comenzaré por resumir la historia de Galileo. Permítanme que me explaye un poco en este punto, que tiene su importancia para conocer a este gran autor.

Su inicio se sitúa en noviembre de 1996, cuando la revista literaria All Yomimono publicó el relato “Moeru”. Un genial físico de la Universidad Teito entra en conocimiento de un complicado caso criminal del que se encarga un excompañero de estudios que trabaja para la Primera Brigada de Investigaciones de la Policía Metropolitana. Esta primera serie, en la que los casos van resolviéndose limpiamente desde planteamientos científicos, está formada por cinco relatos reunidos en un volumen en 1998 bajo el título de Tantei Garireo (El detective Galileo).

Los diálogos que se entablaban entre Yukawa Manabu, que por su aspecto es el típico físico sin otros intereses que los científicos, y el agente Kusanagi, siempre consciente de sus obligaciones, no tenían desperdicio. Pero lo que hacía de la lectura una experiencia apasionante eran las deducciones y experimentos probatorios que desmontaban las artimañas de los criminales.

Después viene una segunda serie de enmarañados casos ligados al ocultismo. Los relatos quedaron reunidos en el volumen Yochimu (Sueños premonitorios) en 2000.

En aquella época yo formaba parte de la redacción de la revista All Yomimono. La idea que yo tenía entonces de las obras de Higashino era que flaqueaban un tanto en el aspecto humano ya que, a diferencia de la mayoría de los escritores, Higashino había estudiado una carrera de ciencias y estaba vertiendo en sus obras todo lo que había aprendido, por lo que siempre ponía el peso en los detalles técnicos de las estratagemas de los malvados y en los métodos que conducían al esclarecimiento del caso. Mi juicio no fue muy certero y me avergüenza, pero los fans del misterio, con mejor criterio que yo, le dieron su apoyo. Y no solo ellos. Higashino era visto ya por el sector editorial como un promisorio autor de best sellers, por lo que la editorial que publicaba nuestra revista, Bungei Shunjū, manifestó su deseo de convertir los relatos en novelas largas.

Así fue como se llegó, en 2005, a la publicación de Yōgisha X no kenshin. Muchos recordarán lo que dio que hablar esta esperada obra cuando, en la primera mitad del año siguiente, ganó el Premio Naoki. Hasta aquí, la primera parte de mi relato sobre la serie Galileo.

Un equipo de televisión de la cadena Fuji tomó nota de la popularidad alcanzada por este autor. Su propuesta fue lanzar ese mismo año de 2006 una teleserie que incluyera las historias contenidas en dos de los volúmenes de relatos cortos introduciendo en esas historias un personaje nuevo, una detective. Higashino aceptó el plan y además adoptó ese nuevo personaje, Utsumi Kaoru, para su siguiente obra, cuarta de la serie, que comenzó en septiembre. Utsumi estaba llamada a ocupar un importante papel en la obra que cierra la serie.

Gestada de esta manera, la serie televisiva Galileo tuvo por protagonista a Fukuyama Masaharu, que se encontraba en la cúspide de su popularidad. Su rotundo éxito hizo posible que en 2008 Yōgisha X no kenshin fuera llevada a la pantalla grande, algo que se hizo sin escatimar medios. Fue un gran taquillazo. Desde entonces, Galileo es un personaje archiconocido para el público japonés. Los libros de Higashino fueron sumando ediciones. En total, esta serie compuesta por cuatro colecciones de relatos cortos y siete novelas largas ha vendido un total de 17 millones de ejemplares.

También el corazón humano es ciencia

Y llega entonces su obra póstuma: Eien no kioku. En el arranque aparece la detective Utsumi Kaoru, casada, que compagina su rol de madre con su labor profesional. Un perfecto desconocido la acuchilla gravemente cuando hacía la compra en el supermercado. El agresor trata de suicidarse arrojándose al vacío inmediatamente después de perpetrar la acción. No muere, pero su pertinaz silencio lleva la investigación a un punto muerto, ya que nada se sabe de su móvil ni de su relación con Utsumi.

Es entonces cuando entra en escena el profesor Galileo, pero lo hace de una manera atípica. Kusanagi, el agente de la metropolitana que ha sido uña y carne con Galileo durante toda la serie, ahora es superintendente y ya no está en la calle ocupándose directamente de los casos. Pero aparece ante Galileo y, sintiéndose en la etapa final de su carrera, comparte con él reflexiones. Yukawa adopta un tono de complicidad y repasa en voz alta su trayectoria colaborativa.

Llegado a este punto, el lector se da cuenta. El tiempo ha pasado, ya queda poco para que baje el telón. Lógicamente, en tanto la novela se ha publicado tras la muerte de su autor, el lector sabía desde el principio que será la obra final. Pero, al margen de esta realidad, en este diálogo que leemos en la primera parte del libro percibimos algo diferente. Una sensación de soledad se va adueñando de nosotros.

Las lúcidas deducciones de Yukawa hacen aflorar a un nuevo personaje. Su relación con Utsumi, sus vínculos con el agresor van perfilándose. Se revelan el cruel destino que ha determinado su suerte, la rabia y la tristeza que han ido acumulándose en su corazón, todo lo cual sería suficiente para nutrir una buena obra de misterio. Pero, al mismo tiempo va saliendo a la superficie toda la vida profesional de Utsumi, todo lo que ha sacrificado por su trabajo. Es un nuevo repaso a lo acontecido a lo largo de toda la serie y el lector, que ha recorrido un largo camino junto a estos personajes, recibe con meridiana claridad el mensaje del autor.

Se cierra así la primera parte del libro, titulada Tadoru (“Recorrer”), tanto como decir que la historia no termina con la elucidación completa del caso. Con la segunda parte, titulada Furikaeru (“echar la vista atrás”), el autor material de la agresión comienza a declarar. Explica cómo se prestó a perpetrar la acción por una tercera persona y con esta confesión salen a relucir también otros aspectos de su vida pasada, lo cual revela una verdad todavía más profunda que conduce al lector al intrincado laberinto del alma humana. Hasta el lector que se enfrente por primera vez a una obra de Higashino se percatará del alto grado de perfección de la obra, que ensaya un acercamiento a la verdad que encerramos los seres humanos.

Pero hay más.

Como imaginábamos, el autor nos tenía reservada una gran sorpresa final. El impacto que recibe Yukawa al conocer la identidad de la persona cuyo nombre aparece en la libreta de ahorros que obraba en poder del agresor, se reflejará en una sensación de estupefacción en la mente del lector. A mí, personalmente, me produjo violentas y duraderas palpitaciones. Porque la historia desvela el misterio que se escondía detrás de toda la serie, aporta esa pieza que faltaba y que ni siquiera la agudeza deductiva de Yukawa había podido aportar.

Termina con esta frase que dirige Yukawa a su inseparable compañero Kusanagi:

“¡Tú y yo hemos revelado tantos misterios! Para hacerlo hemos tenido que pasar por alto sentimientos ajenos y, no sé cómo será en tu caso, pero al menos yo no tenía el menor interés en todas esas cosas. Pero ese caso me enseñó que también el corazón humano es ciencia”.

“También el corazón humano es ciencia”. Tal es el mensaje de Higashino Keigo, que amó la ciencia y consagró su vida a la novelística. O al menos, así lo veo yo.

¿Nos hemos quedado ya sin Galileo para siempre?

Eien no kioku

Editorial Bungei Shunjū

Fecha de publicación: 10 de agosto de 2026

Formato: 4-6, 296 pág.

Precio: 2.310 yenes (impuestos incluidos)

ISBN：978-4163921327