Такахата Исао, один из величайших деятелей студии Ghibli наряду с Миядзаки Хаяо, в отличие от Миядзаки, стремился к реализму. Ярким примером этого является фильм «Могила светлячков». От «документального» подхода он впоследствии пришёл к «реализму негативного пространства» в своей последней работе, «Сказание о принцессе Кагуя». Проследим, как менялся художественный язык мастера.

Такахата в возрасте 9 лет пережил Великий воздушный налёт на Окаяму

«Могила светлячков» (Хотару-но хака) – шестой полнометражный анимационный фильм Такахаты Исао, он вышел в апреле 1988 года и демонстрировался в составе двойного показа вместе с фильмом Миядзаки Хаяо «Мой сосед Тоторо» (Тонари-но тоторо).

В основу фильма лёг одноимённый рассказ Носаки Акиюки, написанный на основе его собственного военного опыта и удостоенный премии Наоки. Действие рассказа разворачивается в основном в городах Кобэ и Нисиномия в префектуре Хёго и их окрестностях. В нём описывается отчаянная борьба за выживание юных брата и сестры, потерявших родителей во время воздушных налётов в период войны на Тихом океане и ставших военными сиротами посреди хаоса, царившего в конце войны.

Режиссёр Такахата Исао, сентябрь 2016 г., студия Ghibli в городе Коганэи, Токио (Кёдо)

Такахата с бескомпромиссным реализмом показывает судьбу брата и сестры вплоть до их трагической смерти от недоедания. Сам он пережил Великий воздушный налёт на Окаяму в июне 1945 года, когда ему было девять лет, незадолго до окончания войны. Говорят, что в реалистичном изображении сцен воздушного налета в этом фильме нашли отражение его яркие воспоминания о бегстве во время воздушного налёта, превратившего центр города в пепел.

Производственный подход, схожий с подходом к созданию документального фильма.

Одновременный выход двух полнометражных фильмов режиссёров Миядзаки и Такахаты, первое и единственное в своём роде событие, подчеркнул контраст между их личностями. Если Миядзаки – режиссёр, стремившийся к развлекательности и предпочитающий захватывающие экшн-сцены и фэнтези, как это показано в «Мой сосед Тоторо», то Такахату можно охарактеризовать как натуралистического реалиста, чья работа основана на тщательной и продуманной композиции и изображении.

Кадр из фильма «Могила светлячков» (© Носака Акиюки/Синтёся, 1988 г.)

Этот фильм стал первым полнометражным фильмом Такахаты, в котором он в полной мере развил тот глубокий реализм, основы которого он заложил в серии телевизионных анимационных работ 1970-х годов, начиная с «Хайди – девочка Альп» (1974). Он отличается тщательным воспроизведением повседневных жестов и пейзажей, напоминая фильмы итальянского неореализма, и объективной перспективой, избегающей чрезмерного навязывания персонажам идеалов. Такой подход близок к созданию как бы «документального» фильма. В действительности, за год до «Могилы светлячков» он выпустил свой единственный неанимационный документальный фильм «Повесть о каналах Янагавы» (Янагава хорикава моногатари, 1987), который изображает водные пути и жизнь людей в Янагаве, водном городке на севере Кюсю.

Поразительный реализм «Могилы светлячков» во многом стал результатом изучения натуры в Кобэ и Нисиномии, которым съёмочная группа занималась до начала работы над фильмом.

Ему также в значительной степени способствовало то, что Кондо Ёсифуми (1950–1998), известный аниматор, который позже снял «Шёпот сердца» (Мими-о сумасэба, 1995) в студии Ghibli, выступил в качестве дизайнера персонажей и анимационного директора.

«Трилогия дополненной реальности» Такахаты

С другой стороны, режиссура Такахаты в «Могиле светлячков» – это не просто одностороннее стремление к реализму. С точки зрения адаптации оригинального произведения, эта аниме-адаптация практически точно следует сюжету рассказа Носаки. Однако наиболее поразительная оригинальная черта этого произведения заключается в том, что в него вставлены сцены, где главные герои, Сэйта и Сэцуко неоднократно появляются в образе призраков и со стороны наблюдают за собой – такими, какими они были при жизни.

Оригинальным анимационным приемом является то, что в начале и в финале фильма образы станции Санномия и ночного Кобэ из прошлого накладываются на образы современности – времени выхода фильма в 1988 году.

и наложение в начале и конце фильма ночных городских пейзажей станции Санномия и города Кобэ из прошлого на современные, какими они были к моменту выхода фильма в 1988 году. Таким образом, философия Такахаты заключается не просто в изображении объективной реальности такой, какая она есть. В его фильмах всегда есть наблюдатель, который словно на полшага выходит за пределы пространства и времени повествования. С этой точки он смотрит на непосредственно изображённую реальность – реалистический мир в обычном смысле – и позволяет увидеть её в ином свете. В этом можно сказать, что реальность выражается многослойно, подобно «дополненной реальности» (AR). В результате мир произведения переосмысливается критически.

В «Могиле светлячков» это воплощено в призраках Сэйты и Сэцуко. Похожая тема прослеживается и в последующих работах Такахаты. Окадзима Таэко, героиня «Только вчера» (Омоидэ поропоро, 1991), и тануки, живущие в холмах Тама в «Помпоко: война тануки» (Хэйсэй тануки гассэн помпоко, 1994), перемещаются в пространстве и времени, словно в дополненной реальности. Одной ногой они остаются в «реальности здесь и сейчас», а другой опираются на своё решение – «я хочу поступить так» или «я хочу жить так» – либо на представление о возможном мире: «таким мир должен быть» или «таким он когда-то был». Следуя собственной воле или обращаясь к воспоминаниям, они сами добавляют новые слои к этой реальности и преобразуют её.

«Только вчера» (© 1991 Окамото Хотару, Тонэ Юко/Такахата Исао/Studio Ghibli, NH)

«Помпоко: война тануки» (© 1994 Такахата Исао/Studio Ghibli, NH)

Эти три фильма студии Ghibli можно назвать «трилогией дополненной реальности» Такахаты. Кроме того, во всех трёх фильмах в начале или в финале появляются ночные виды пригородов Токио и других городов.

Кроме того, в «Могиле светлячков» можно увидеть проблески сюрреализма. В этой картине, после того как Сэйта и Сэцуко спасаются от авианалёта, Сэйта оставляет Сэцуко ждать снаружи и идёт в убежище, чтобы встретиться со своей матерью, которая сильно обгорела и находится в критическом состоянии. Следующая сцена на школьном дворе, где фон становится белым, а пространство абстрактным, и Сэйта крутится на турнике, пытаясь утешить Сэцуко, которая капризничает и просится к маме, похожа на сон и напоминает довоенные японские сюрреалистические картины таких художников, как Кога Харуэ (1895-1933). Сюрреализм был широко популярен в японском художественном мире в 1950-х годах, десятилетии, на которое пришлась молодость Такахаты, поэтому неудивительно, что он находился под его влиянием.

Кадр из фильма «Могила светлячков» (© Носака Акиюки/Синтёся, 1988 г.)

Обращение к «реализму негативного пространства» в последние годы жизни

Как описано выше, уникальный реализм Такахаты, начавшийся с аниме-сериала «Хайди» и достигший в «Могиле светлячков», «Только вчера» и «Помпоко» одного из важных рубежей своего развития, претерпел ещё одну значительную трансформацию в его поздних работах с конца 1990-х до 2010-х годов. Эта трансформация проявилась в фильме «Мои соседи Ямада» (1999) и его последней работе, «Сказание о принцессе Кагуя» (2013), в технике, которую можно назвать «реализмом негативного пространства».

Этот стиль, над которым он начал серьезно работать в 1990-х годах во время создания мультфильма «Мои соседи Ямада», отличается простыми контурами, которые выглядят так, будто нарисованы одним мазком, и выразительностью, напоминающей японскую живопись, с незакрашенным белым пространством на экране. Его книга «Анимация XII века: кинематографические и аниме-подобные элементы в свитках с изображениями, являющихся национальным достоянием» (изд-во «Такума сётэн», 1999) является кульминацией уникальных исследований Такахаты, посвящённых средневековым живописным свиткам, и можно сказать, что такой подход возник именно из этих исследований.

«Мои соседи Ямада» (© 1999 Исии Хисаити/Такахата Исао/Studio Ghibli, NHD)

«Сказание о принцессе Кагуя» (© 2013 Такахата Исао, Сакагути Рико/Studio Ghibli, NDHDMTK)

Если раньше реалистичные миниатюрные пространства создавались исключительно в рамках мира произведения искусства, теперь цель состоит в том, чтобы создать бесшовную связь между миром произведения искусства и реальным миром, в котором живёт зритель, чтобы зритель мог сам войти в мир фильма, мысленно дополнить увиденное и ощутить реальность происходящего. В этом и заключается основная идея. Именно поэтому режиссёр намеренно оставляет отдельные участки кадра незакрашенными.

Такахата, открыто заявлявший о своей неприязни к эскапистским фантазиям, в 2000-х годах начал критически анализировать фильмы, которые он называл «вовлекающими» и «построенными на эмоциональном вживании», то есть фильмы, которые безоговорочно пробуждают эмоции и заставляют зрителя сопереживать без вопросов. В итоге он пришёл к новому виду «реализма», который был полной противоположностью этому.

На самом деле, когда «Могила светлячков» впервые вышла в прокат, производство не было завершено вовремя, и некоторые сцены показали в нераскрашенном виде. Это было чистой случайностью, но в каком-то смысле «Могила светлячков», кажется, задолго до этого предвосхитила «реализм негативного пространства», к которому Такахата пришёл в поздних работах.

Спустя почти 40 лет после выхода в свет «Могилы светлячков», анимационный стиль, который Такахата выразил в этом фильме и который он продолжил исследовать в студии Ghibli, продолжает удивлять и трогать зрителей по всему миру благодаря стриминговым сервисам.