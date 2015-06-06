Можете ли вы сесть, выровнять спину, закрыть глаза и встретить в глубинах сознания подлинного себя? Многие люди стремятся к этому и практикуют дзадзэн, сидячую медитацию.

Что такое дзадзэн?

Сидячая медитация – это одна из буддийских практик, направленных на осознание своей истинной природы, проводящаяся в позе сидя со скрещенными ногами (или в позе лотоса), с прямой спиной и сложенными перед собой руками.

Сейчас в Японии дзадзэн часто воспринимают просто как одну из духовных практик, не связывая её только с какой-то конкретной религией или буддийской школой. Обычные люди могут практиковать дзадзэн и под руководством буддийских монахов в храмах. В городах многие храмы предоставляют возможность ознакомиться с этой практикой, это делается либо бесплатно, либо же за небольшую плату, обычно до 1500 йен. Часто размер платы не установлен, и в таких случаях участник сам решает, платить или нет, и если решает заплатить, то сумму определяет сам.

Большой будда в Камакуре

Правильная поза, правильное дыхание, правильное состояние сознания

Делается это так: нужно сесть на подушку для сидения (дзабутон), скрестив ноги (или в позу лотоса), соединить руки и сложить их перед собой. Спина выпрямлена, глаза полуприкрыты, рот закрыт, дыхание брюшное.

Когда сможете глубоко дышать через нос, считаете вдохи и выдохи, сосредоточившись только на этом, а со временем пропадает и осознание процесса дыхания.

Самое важное в дзадзэн – правильное дыхание. Соединение трёх элементов, правильной позы, правильного дыхания и правильного состояния сознания (тёсин, тёсоку, тёсин), успокаивает мысли и проявляет истинную изначальную природу человека. Когда дыхание становится сущностью человека, душа и тело опустошаются, а окружающий мир воспринимается в его изначальной данности, незамутнённо.

Один сеанс медитации называется иссю, это соответствует времени горения ароматической палочки (примерно 30-40 мин.).

Вада Цуёси, игрок американской бейсбольной команды Chicago Cubs, практикует дзадзэн в монастыре Энрякудзи на горе Хиэй (©Jiji)

Монашеский посох помогает медитации

Одной из необычных для медитаций особенностей дзадзэн является использование палки кэйсаку, как она называется в школе Риндзай (в дзэн-буддизме Сото – кёсаку). Бывает, что человек во время медитации теряет сосредоточение, поза меняется, его одолевает сонливость, – в таких случаях монах, следящий за медитацией, бьёт человека палкой по плечу. Цель этого в том, чтобы привлечь внимание к ошибке, и звуки ударов в тишине зала для медитаций весьма впечатляют. Само собой, бьют не очень больно и без нанесения травм.

Суть дзадзэн в том, чтобы постигнуть собственную природу и избавиться от заблуждений, осознав пустотную сущность бытия. Практикующие сидят без мыслей, отстранившись от всепоглощающей суеты повседневности. Умиротворяющая практика дзадзэн доступна каждому.

Смотрите также:

Список обществ медитации (на английском языке)

Монастырь Токэйдзи, Камакура (на английском языке)

Монастырь Сюнкоин, Киото (на английском языке)

Монастырь Кэнниндзи, Киото (на английском языке)

Монастырь Энрякудзи, Сига (на английском языке)

Фотография к заголовку: Удар палкой во время медитации и жёны глав государств-участников АТЭС. (©Jiji)