只要端正姿势，端正呼吸，就能端正内心。我们是否真的可以破除我执，邂逅最本真的自己？无数人为了求得正果，不懈努力，日日修行。

静心，盘腿，两手圜结置于腿上

坐禅是佛教（禅宗）的一种基本修行方法。坐禅时，需要挺直脊背，端正姿势，心无杂念回归自然。

在现代日本，坐禅与宗教、教派无关，它被认为是一种锻炼精神的方法。普通人也可以去寺院，在僧侣的指导下体验坐禅的修行方法。很多寺院都有体验坐禅的活动，一般参加费用从免费到1500日元不等。还有很多地方并不规定具体金额（这种情况下，是否支付参加费用以及支付多少都由参与者自己决定）。

镰仓大佛

调身、调息、调心

首先需要铺上坐垫，然后盘腿而坐，最好是让膝部碰触到地板，保持身体的稳定。双手结印置于腿上。伸直脊背，双眼微阖，双唇紧闭，用腹式呼吸法均匀缓慢地呼吸。

等到可以用鼻子进行深呼吸后，开始静心细数自己的吐纳次数，然后让意识不断集中到自己的呼吸之上。久而久之，就连这种意识也开始淡忘，渐渐消失。

坐禅最重要的就是呼吸。通过三要素，即调身、调息、调心（调整自己的身体、呼吸、内心），而使精神统一，让自己知觉到最真实的自己。当自己的意识与呼吸融为一体后，就会变得身心俱空，从而能够最本真、最直观地观察事物。

坐禅一次所需的时间称为“一炷”，也就是一炷线香烧尽的时间（大约30～40分钟）。

僧侣用打警策的方法指导坐禅

坐禅有一个比较独特的地方，就是会使用“警策”（一种木棒）。负责指导的僧侣一旦发现有人在坐禅的过程中集中力涣散、姿势散乱或昏昏欲睡，便会用警策敲击其肩部，以示提醒。坐禅会上，安静的空气中忽然响起木棒击打人体的声音，啪的一声脆响，给人留下非常深刻的印象。不过木棒其实并未打在骨头上，所以不痛。一般说到坐禅，就有人常常会提到这种“打警策”。

坐禅是一种修行方法，它能让我们观想最本真的自己，消除烦恼，进入无我的境界。远离被各种目的禁锢的日常生活，放下一切，不做他想，只管打坐。你也不妨试试，一边感受四季的变化，一边体会一下静心坐禅的平和一刻。

参考信息 可以体验坐禅的寺院：

坐禅会名单（日本）：http://teishoin.net/zazen/san2.html（英文）

东庆寺（镰仓）：http://www.tokeiji.com/english/about/（英文）

春光院（京都）：http://shunkoinzentemple.blogspot.jp/ （英文）

建仁寺（京都）：http://www.kenninji.jp/english/（英文）

延历寺（滋贺）：

http://www.hieizan.or.jp/_att/english.pdf（英文）

http://www.hieizan.or.jp/_att/chinese.pdf（中文）

标题图片：打警策的场景。参加亚太经合组织会议（APEC）的各国首脑夫人在镰仓建长寺体验坐禅（图片提供：时事通讯社）