只要端正姿勢，端正呼吸，就能端正內心。我們是否真的可以破除我執，邂逅最本真的自己？無數人為了求得正果，不懈努力，日日修行。

靜心，盤腿，兩手圜結置於腿上

坐禪是佛教禪宗的一種基本修行方法。坐禪時，需要挺直脊背，端正姿勢，心無雜念回歸自然。

在現代日本，坐禪與宗教、教派無關，它被認為是一種鍛煉精神的方法。普通人也可以去寺院，在僧侶的指導下體驗坐禪的修行方法。很多寺院都有體驗坐禪的活動，一般參加費用從免費到1,500日圓不等。還有很多地方並不規定具體金額（這種情況下，是否支付參加費用以及支付多少都由參與者自己決定）。

鎌倉大佛

調身、調息、調心

首先需要鋪上坐墊，然後盤腿而坐，最好是讓膝部碰觸到地板，保持身體的穩定。雙手結印置於腿上。伸直脊背，雙眼微闔，雙唇緊閉，用腹式呼吸法均勻緩慢地呼吸。

等到可以用鼻子進行深呼吸後，開始靜心細數自己的吐納次數，然後讓意識不斷集中到自己的呼吸之上。久而久之，就連這種意識也開始淡忘，漸漸消失。

坐禪最重要的就是呼吸。通過三要素，即調身、調息、調心（調整自己的身體、呼吸、內心），而使精神統一，讓自己知覺到最真實的自己。當自己的意識與呼吸融為一體後，就會變得身心俱空，從而能夠最本真、最直觀地觀察事物。

坐禪一次所需的時間稱為「一炷」，也就是一炷線香燒盡的時間（大約30～40分鐘）。

僧侶用打警策的方法指導坐禪

坐禪有一個比較獨特的地方，就是會使用「警策」（一種木棒）。負責指導的僧侶一旦發現有人在坐禪的過程中精神渙散、姿勢散亂或昏昏欲睡，便會用警策敲擊其肩部，以示提醒。坐禪會上，安靜的空氣中忽然響起木棒擊打人體的聲音，啪的一聲脆響，讓人留下非常深刻的印象。不過木棒其實並未打在骨頭上，所以不痛。一般說到坐禪，就有人常常會提到這種「打警策」。

坐禪是一種修行方法，它能讓我們觀想最本真的自己，消除煩惱，進入無我的境界。遠離被各種目的禁錮的日常生活，放下一切，不做他想，只管打坐。你也不妨試試，一邊感受四季的變化，一邊體會靜心坐禪的平和一刻。

（參考資訊）可以體驗坐禪的寺院：

坐禪會名單（日本）：http://teishoin.net/zazen/san2.html（英文）

東慶寺（鎌倉）：http://www.tokeiji.com/english/about/（英文）

春光院（京都）：http://shunkoinzentemple.blogspot.jp/（英文）

建仁寺（京都）：http://www.kenninji.jp/english/（英文）

延歷寺（滋賀）：

http://www.hieizan.or.jp/_att/english.pdf （英文）

http://www.hieizan.or.jp/_att/chinese.pdf （中文）

標題圖片：打警策的場景。參加APEC的各國首腦夫人在鎌倉建長寺體驗坐禪（圖片提供：時事通信社）