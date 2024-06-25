Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (5): статуя бодхисаттвы Асанга (Мудзяку)

Очарование японской буддийской скульптуры

Спокойный взгляд бодхисаттвы Асанга (яп. Мудзяку) обращён на верующих с периода Камакура (1192-1333). Это один из лучших примеров реалистичной буддийской скульптуры в Японии.

Статуя производит удивительное впечатление своим реализмом и выглядит как живая. В изображении чувствуется вес и присутствие, заставляя поверить, что вы смотрите на настоящего живого человека. Глаза, выполненные из горного хрусталя, кажется, сосредоточены на чём-то где-то вдалеке, их блестящие зрачки отражают мягкий свет.

Бодхисаттва стоит, выставив правую ногу немного вперёд, как будто вот-вот начнёт двигаться.

Эта деревянная скульптура, выполненная методом ёсэги-дзукури, при которой голова и туловище изготавливаются по частям, а затем соединяются вместе, образуя единую статую, представляет собой изображение стоящего бодхисаттвы Асанга (по-японски имя переводится как Мудзяку), которое находится в Северном круглом павильоне (Хокуэндо) монастыря Кофукудзи в городе Нара. Асанга был исторической личностью, он жил в регионе Гандхара на севере Индии в V веке. Вместе со своим братом Васубандху (яп. Сэсин) Асанга был монахом и учёным, основавшим школу Йогачара буддизма Махаяны, согласно учению которой то, что мы воспринимаем как реальность, не существует, реально только сознание. Говорят, что братья получили это учение от Майтрейи (Будды будущего), и по этой причине статуи Асанги и Васубандху стоят в храме Хокуэндо по бокам от главного изображения Майтрейи (яп. Мироку). Майтрейя – это предсказанный Будда Будущего, который в конечном итоге восстановит в мире Учение (Дхарму) после того, как жизнь и учение будды Шакьямуни будут забыты. Это учение лежит в основе доктрины школы Хоссо, к которой принадлежит монастырь Кофукудзи.

Павильон Хокуэндо в Кофукудзи был построен в первой половине VIII для заупокойных служб по Фудзивара-но Фухито (659-720). Решение посвятить этот павильон Майтрее, вероятно, имело целью помочь Фухито переродиться в раю Чистой Земли Майтреи. Но в 1181 году храмы Нары были сожжены во время войны Гэмпэй между родами Минамото и Тайра. Реставрационные работы начались в 1208 году, и были созданы новые буддийские изображения, в том числе и эта статуя бодхисаттвы. Источники сообщают, что над новыми изображениями работал скульптор Ункэй (1150-1223), и предполагают, что знаменитый скульптор руководил командой мастеров буддийской скульптуры школы Кэй.

Металлическую застёжку, удерживающую рясу на левом плече фигуры, можно увидеть на китайских картинах династии Северная Сун (960-1127), но считается, что мастера школы Кэй были первыми, кто включил этот элемент в скульптуру. В левой руке Асанга держит реликварий, который, как предполагают, содержит либо сутры, либо прах Будды, и он осторожно поддерживает его правой рукой. Скульптура прекрасно изображает жест человека, который держит в руках что-то очень важное, и представляет собой новую вершину реализма в буддийской скульптуре.

Статуя бодхисаттвы Асанга (Мудзяку)

Высота: 193 см

193 см Время создания: период Камакура (1192-1333)

период Камакура (1192-1333) Местонахождение: монастырь Кофукудзи, преф. Нара (перед посещением следует уточнить, экспонируется ли статуя в это время)

Фотография к заголовку: Статуя бодхисаттвы Асанга (Мудзяку)

Фотографии: Муда Томохиро