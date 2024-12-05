Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (17): статуя демона Рютоки

Очарование японской буддийской скульптуры

Статуя Рютоки, Демона Драконьего светильника, в монастыре Кофукудзи внесена в список национального достояния. Поразительный реализм и некоторая юмористичность фигуры, которую создал Кобэн, третий сын знаменитого скульптора Ункэя, свидетельствуют о его удивительном таланте.

Забавное выражение лица демона заставляет улыбнуться.

Статуя Рютоки, Демона Драконьего светильника, хранится в Музее национальных сокровищ монастыря Кофукудзи в городе Нара. У парной к нему статуи Тэнтоки, Демона Небесного светильника, светильник помещён на левом плече, а здесь демон водрузил светильник на голову и старательно балансирует, чтобы предотвратить его падение. Из-за правого плеча выглядывает дракон, обвивающий его за шею – вероятно, подручный демона. Довольно забавно видеть, как он правой рукой придерживает на животе хвост дракона, устремив взгляд вверх на светильник над головой.

Статуя выполнена из кипарисовика хиноки методом ёсэги-дзукури, при которой голова и туловище изготавливаются по частям, а затем соединяются вместе. Внутри статуя выдолблена. Глаза выполнены в технике гёкуган, «яшмовые глаза», со вставками из горного хрусталя, благодаря чему они выглядят очень реалистично. Кроме дерева в статуе использованы и другие материалы : выступающие над изогнутыми губами клыки демона сделаны из хрусталя, мохнатые брови – из медных пластин, а гребень вдоль спины дракона, обвивающего демона, – из кожи. Такое разнообразие материалов для одной статуи очень необычно.

В первую луну 2 года Кёхо (1717) из-за пожара монастырь Кофукудзи потерял большую часть своих построек, включая главный павильон Кондо, западный главный павильон Сайкондо и Великие южные ворота Нандаймон. Согласно записям того же года, внутри статуи «Нисикондо Рюто», то есть Рютоки из павильона Нисикондо, пережившей пожар, обнаружилась надпись о том, что её создал Кобэн, третий сын Ункэя, в 3 году Кэмпо (1215). В созданных в 7 году Канъэй (1795) «Записях о происхождении Кофукудзи» (Кофукудзи юрайки) в разделе, посвященном Сайкондо, упоминается надпись внутри статуи и говорится о «Тэнто и Рюто», то есть Небесном и Драконьем светильниках как о стоящих статуях высотой 2 сяку 5 сун. Это описание указывает на то, что две статуи были изначально установлены как парные.

Павильон Сайкондо, некогда украшенный множеством превосходных буддийских скульптур, не отстраивали заново, и сегодня эту статую Рютоки можно увидеть в Музее национальных сокровищ Кофукудзи на алтаре сюмидан вместе со статуями воинственных существ асуров.

Поскольку во времена создания статуи Рютоки ещё был жив Ункэй, отец мастера, то весьма вероятно, что это уникальное выражение статуи появилось благодаря советам отца.

Несколько комический характер статуи демона позволяет ощутить дух эпохи, когда скульпторы стремились освободиться от предвзятых представлений о буддийских статуях.

Статуя демона Рютоки

Высота: 77,8 см

77,8 см Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: монастырь Кофукудзи

монастырь Кофукудзи Характеристика: Национальное достояние («Деревянная статуя Рютоки»)

Фотография к заголовку: Статуя Рютоки в монастыре Кофукудзи

Фотографии: Муда Томохиро