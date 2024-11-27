Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам (16): статуя демона Тэнтоки

Очарование японской буддийской скульптуры

В буддийской скульптуре демонов часто попирают Небесные цари, однако в монастыре Кофукудзи фигура Тэнтоки, Демона Небесного светильника, стоит с фонарём, освещая пространство перед Буддой. Эту статую отличает тень печали на лице могущественного демона.

Статуя Тэнтоки хранится в Музее национальных сокровищ монастыря Кофукудзи в городе Нара. Вместе с парной статуей Рютоки, Демона Драконьего светильника, он обеспечивал освещение буддийского алтаря в храме Сайкондо в период Камакура. Демоны обычно выступают как противники буддизма, и в буддийской скульптуре их часто попирают Четыре Небесных Царя (яп. Ситэнно, санскр. Дэвараджа) – Дзикоку-тэн (санскр. Дхритараштра), Дзотётэн (Вирудхака), Комокутэн (Вирупакша) и Тамонтэн (Вайшравана). Однако, как будто в искупление своих прошлых заблуждений, здесь они держат фонари и освещают тёмный зал.

Тэнтоки с двумя рогами и третьим глазом, вероятно, отражает демонический образ, сложившийся у людей того времени. Глаза выполнены в технике гёкуган, «яшмовые глаза», с хрустальными вставками. Эта техника часто использовалась в период Камакура (1192-1333), и здесь глаза передают настороженность демона, а широко открытый рот как будто выражает его стремление изгнать других демонов.

Слог аум (или ом) имеет особый сакральный смысл в индуизме и буддизме, символизируя начало и конец всего сущего, и он часто находит отражение в скульптуре. В данном случае Тэнтоки изображён с открытым ртом, а рот Рютуки закрыт – таким образом, вместе они как бы произносят этот слог. Аналогичным образом часто изображают привратных стражей Нио (также Конго-рикиси, санскр. Ваджрапани) и охраняющих вход комаину – животных, напоминающих собак, но подобные статуи демонов встречаются крайне редко.

Статуя, окрашенная в красный цвет, выполнена из кипарисовика хиноки методом ёсэги-дзукури, при которой голова и туловище изготавливаются по частям, а затем соединяются вместе. При таком сильном наклоне тела сложно обеспечить равновесие статуи, поэтому верхнюю и нижнюю часть изготовили отдельно и соединили под поясницей для сохранения центра тяжести. Кроме того, для облегчения статуи её выдолбили изнутри, что одновременно снижает вероятность растрескивания при высыхании дерева.

Его правая рука со сжатым кулаком и напряжённые мышцы груди передают мощь демона. Он опирается в основном на левую ногу, правая только немного поддерживает тело в равновесии, и заметно, что большой палец левой ноги приподнят в усилии удержать вес светильника. Статуя поражает неимоверным вниманием к таким деталям. Образ дикой мощи дополняет шкура животного, обёрнутая поверх набедренной повязки.

Говорят, что внутри парной к нему статуи Рютоки была надпись, указывающая на то, что её создал Кобэн, третий сын Ункэя, в 3 году Кэмпо (1215). В точности же мы знаем, что статую Тэнтоки делали буддийские скульпторы школы Кэй.

Что за крик вырывается у этого раскаявшегося демона?

Статуя демона Тэнтоки

Высота: 78,2 см

78,2 см Время создания: период Камакура

период Камакура Местонахождение: монастырь Кофукудзи

монастырь Кофукудзи Характеристика: Национальное достояние («Деревянная статуя Тэнтоки»)

Фотография к заголовку: Статуя Тэнтоки в монастыре Кофукудзи

Фотографии: Муда Томохиро