民間調查公司的調查顯示，使用生成式AI（人工智慧）的民眾比例首度突破了半數。

50多歲與60多歲族群亦呈現大幅成長

日本研究中心（Nippon Research Center）針對20至69歲男女、每年實施4次的「關於生成式AI」調查顯示，回答「曾使用過」生成式AI的比例在2026年6月的調查中達到56.3%，自2023年開始調查以來首度突破50%。而回答「目前有在使用」的比例亦達50.4%，這也是自2025年12月以來首度超過半數。

從年齡層來看，使用率最高的是20多歲（68%），其次依序為30多歲（61%）與40多歲（58%）；然而50多歲（55%）與60多歲（45%）相較於2025年3月時僅約20%出頭的比例，亦呈現出大幅成長，由此可見生成式AI服務正跨越年齡藩籬，逐漸滲透至各世代的工作與日常生活中。

在各類型服務的目前使用率方面，由ChatGPT（OpenAI）以30.3%居冠，其次依序為Gemini（Google）的29.0%，以及Copilot（微軟）的15%。

使用者需求正逐漸轉變？

在使用目的與用途方面，以「資訊蒐集・調查」占62.9%最多，其次為應用於興趣、創作或日常靈感等的「發想點子」（29.2%），以及「撰寫與校對信件・文章」（26.7%）位居前幾名。

與2025年9月的調查相比，「資訊蒐集、調查」上升了7.8個百分點，相對於此，「發想點子」則下降了8個百分點，顯示使用者對生成式AI的需求可能正逐漸產生變化。