世界遗产“军舰岛”：封矿50年后的废墟成景点

以“军舰岛”之名广为人知的长崎市端岛，在日本近代是盛极一时的煤炭产地，一度成为日本人口最密集之地。半个世纪前，这里变成无人岛。而今，这座废墟之岛以其充满哀愁的萧瑟景观吸引着众多游客纷至沓来。

明治时期支撑日本近代化的煤矿之岛

端岛位于长崎市中心西南18.5千米的茫茫大海上，因其轮廓酷似大正时代（1912-1926年）的“土佐”号战舰而被通称为“军舰岛”。如今，岛上遗留的近代建筑群已被绿树掩映，荒草丛生，宛如吉卜力动画电影《天空之城》的现实版，登岛游备受欢迎。



矗立在堤岸上的废弃建筑群

端岛原本是一座寸草不生的岩礁。为开采海底煤矿，1890年（明治二十三年），由岩崎弥太郎率领的三菱财阀将这里开发成了一座人工岛。岛上开采的煤炭供应给官营八幡制铁所（福冈县）等，为三菱的繁荣发展和日本的近代化作出了巨大贡献。随着煤炭需求的增长，岛上矿工及其家属人数大增，于是，经过多次填海工程，岛屿面积扩展至原本的三倍左右。



在矿井内部作业的矿工（图片：军舰岛数字博物馆）



祈愿煤矿生产安全的祭典活动（图片：军舰岛数字博物馆）

为了完善这座狭小孤岛的基础设施，三菱在各个时期都投入了当时最先进的土木与建筑技术，1916年建成的七层钢筋混凝土公寓楼和1957年竣工的海底供水管道等多个工程在当时都开创了日本先河。在日本经济高速增长期（20世纪50年代中期至70年代初），岛上不仅有30余栋钢筋混凝土公寓，还有中小学、医院、电影院、弹珠游戏厅，以及神社、寺院等，可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。由于岛上尽是人工建筑，因此一度被称为“无绿之岛”。自20世纪头十年起，人们开始在公寓楼打造楼顶农园。在兴建高楼的同时提升绿化，这可以算得上是现代紧凑型城市的先驱。



日本首座楼顶农园（图片：军舰岛数字博物馆）



热闹的露天市场（图片：军舰岛数字博物馆）

端岛面积仅约6.3万平方千米（约为“鸟巢”的四分之一大——译注）。1960年鼎盛之时，岛上居住着超过5200人，其人口密度远远超过当时的东京和纽约。当时，岛上的生活水平也相当高，日本全国的电视机普及率仅为10%，而端岛上几乎一户一台。

尽管在日本经济高速增长期，石油和天然气逐渐取代煤炭成为其主要能源，但炼钢仍然需要端岛的煤炭。然而，1964年，一场火灾导致岛上的主要矿井被水淹没。挖掘新矿井的难度很大，三菱判断这里“可安全开采的煤炭资源已经枯竭”。 1974年1月，端岛煤矿在盈利状态下关闭，同年4月成为无人岛。



告别派对（图片：军舰岛数字博物馆）

直到21世纪头十年，端岛才重新回到大众的视野。2001年，岛屿所有权从三菱集团转移至长崎市政府。2008年，端岛被列入联合国教科文组织世界遗产预备名单。2009年，面向普通游客的登岛观光游启动，岛上独特的废墟景观非常“出片”，吸引了大量年轻游客。端岛还成为《进击的巨人 ATTACK ON TITAN》（2015年上映）等电影取景地，知名度不断扩大。2015年7月，端岛正式进入世界文化遗产名单。

巡游工业革命历史遗迹

2024年，封矿半个世纪后，以经济高速增长期的端岛为背景拍摄的电视剧《沉眠于海中的钻石》播出，进一步提升了人们对端岛的关注度。现在，共有5家旅游公司运营登岛游项目，无一不受到游客的热烈欢迎。



（上）军舰岛Concierge公司运行的双层游船。游客若在上层就座不仅视野佳，还可获赠纪念品等 （下）下层不要求游客对号入座。每个船舱均配有显示屏，播放带英文字幕的长崎世界遗产解说视频（图片：军舰岛Concierge）

它们当中的一家“军舰岛Concierge”，还提供巡游多处工业革命历史遗迹的特色服务。该船每日两班，从常盘港出发，再回到常盘港。常盘港港口位于同为世界遗产组成部分的托马斯·哥拉巴故居附近。航行途中，游客可以看到三菱长崎造船厂的非公开设施，包括日本最古老且仍在使用的电动起重机（1909年建成）、曾用于接待日本国内外政要的西式迎宾馆（1904年建成）等。沿途经过的高岛上亦有哥拉巴参与开发的三菱煤矿。一边欣赏风景，一边听生动的讲解，40分钟的船程转瞬即逝。



（左）高62米的巨型悬臂式起重机 （右）西式洋馆“占胜阁”，因其矗立于高处，独揽长崎港美景而得名



图片中心偏右有一道绿色的水闸，闸门后是用于造船、修船的船坞，那也是工业革命遗址之一

游船继续前行，而后端岛现身海面。为了加固明治时期（1868-1912年）修建的砌石护岸，后人绕海岛一周建造了混凝土海堤，最高处可达15米。陡峭的堤岸和地下深达1千米的海底矿井被列入世界遗产的组成部分，而整座岛屿则是用于保护世界遗产的缓冲区。



（上）图片右下方为船舶泊位，左上方醒目的白色灯塔是岛屿变成无人岛后建造的 （下）堤岸长期受海浪侵袭，部分区域已经露出了早期的砌石护岸



游客们从码头出发，参观矿场（图片：军舰岛Concierge）

登岛时间为40-50分钟。游客在导游的带领下穿过采矿遗址，单程步行距离约220米，接着参观地下600米深、建有电梯的竖井，以及内设矿工公共浴场的综合办公楼等，最终到达30号公寓楼。这是日本最古老的钢筋混凝土高层公寓楼，如今已经破败，甚至随时可能倒塌。近距离看到这萧瑟的废墟远比在海上遥望更让人震撼。



游客在综合办公楼（上图左侧）、竖井栈桥（上图右侧）、30号公寓楼（下图正前）听取讲解（图片：军舰岛Concierge）

由于住宅区存在建筑崩塌风险，因此禁止游客进入。极少数情况下，登岛游也可能因海浪过大，游船无法靠岸而取消，并调整为乘船绕岛游览。笔者希望大家能亲眼一见，从一点点消失的遗迹中遥想当日繁盛而生机勃勃的景象。



在绕岛游览时，游客可仔细欣赏到小岛另一面即岛屿西侧的景观

在军舰岛数字博物馆体验“废墟VR探险”

游览行程还包含军舰岛数字博物馆。博物馆位于常盘港港口附近，步行五分钟即可到达，适合登岛前预习或登岛后回味。



（上）博物馆是一栋四层建筑，内设咖啡厅 （下）一名自由摄影师的作品长廊。这名摄影师曾于1972年入住30号公寓楼，并工作了三个月



（上）带楼顶农园的公寓建筑模型 （下）再现了20世纪50年代后期公寓楼房间内的景象

博物馆内展出了曾经的岛上居民捐赠的各种资料，以及热爱端岛的内容创作者们制作的数字展品。VR区播放着无人机航拍的影像，让人感觉在废墟之城空中漫步一样。如果您来长崎旅游时没能赶上登岛游团，那可以来博物馆及其附近的哥拉巴园看看。



（左上）通过3D CG技术再现了刚封矿之后的端岛景象 （右上）“通往采矿作业区”，供游客模拟体验高速运行的矿井电梯和矿车 （下）互动展示区“Wonder Island”，如果有影子盖住画中建筑物，相应区域的灯光就会被点亮

在长崎市政府的协助下，军舰岛Concierge计划于2025年推出特别游览路线，届时游客将能进入岛上住宅区参观。那片承载着日本近代至经济高速增长期生活痕迹的住宅群，正在风雨侵蚀下破碎、坍塌，每时每刻都在改变模样。每一次造访时见到的“昭和遗迹”都是“一期一遇的绝景”，这也是端岛的独特魅力。



端岛的景色随着时光的流逝不断变化着（图片：军舰岛Concierge）

