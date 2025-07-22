“航海王新干线”闪亮登场！跟着路飞的“草帽一伙”走一走濑户内海沿岸的“伟大线路”

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山阳新干线迎来全线开通50周年之际，“航海王（ONE PIECE）新干线”闪亮登场。车身涂装自不待言，就连座椅的头枕巾、列车车门、盥洗台等，处处都有“草帽一伙”的身影。

跟着“草帽一伙”疾驰在海盗曾经活跃的濑户内

JR西日本从4月12日起，与人气漫画《航海王》合作，在山阳新干线新大阪至博多区间开行“航海王新干线”系列联名列车。乘客可以与梦想成为航海王的路飞，以及他的“草帽一伙”们一起跳上列车，开启一段兴致勃勃的冒险之旅。

该系列运行的第1辆列车是“濑户内蓝号”，车身涂装灵感来自从山阳新干线车窗看到的美丽海洋。从平安时代到战国时代，在濑户内海沿岸活跃着以村上海盗（水军）为首的众多海盗。于是，设计者效仿路飞一伙一往无前的“伟大航路”，将濑户内海沿岸这条线路称为“伟大线路”，让乘客们在停靠站寻得观光名胜和土特产品等“魅力宝藏”。



在博多综合车辆所拍摄的“濑户内蓝号”



头节车厢上的路飞，左边是五档白色路飞



车窗上方也有路飞和罗罗诺亚·佐罗



香克斯率领的红发海盗团“红色势力号”也亮相了

全明星阵容，乔巴号和路飞号将陆续登场！

包括座椅头枕巾、车厢门等在内，车厢内也随处可见设计时尚的人气角色。盥洗台的镜子还被设计成通缉海报，让你可以体验一下做为海盗头目被巨额悬赏的感觉。

列车在沿线各站进出站时，车厢里都会响起首版电视动画片的片头曲《We are!》。此外，部分车站还在车内广播中采用了由路飞、乔巴等的配音演员录制的出发和到达通知，不容错过。



人气角色齐聚一堂的原创座椅头枕巾



车厢门设计得让人忍不住想来回多走几趟



车厢内也到处都贴着海军发布的通缉海报？！



在盥洗台乘客可以化身香克斯，过一把被巨额悬赏的瘾。这个盥洗台成为人气打卡点



列车车门处也有路飞和佐罗亲自相送

“航海王新干线”采用的是“回声”号，主要运行在新大阪至博多区间。5月28日“托尼托尼·乔巴号”也投入了运行，7月22日还将增开“蒙奇·D·路飞号”。各列车均为随机运行。

由于运行时间、停靠车站等每日不同，因此，你在制定跟着路飞他们一起踏上旅途的行程时，请事先查看官网的“列车指南”。

1964年，东海道新干线（东京-新大阪）投入运营，至今已60年时间。这些年来，多条新干线相继开通，时至今日，其交通网络仍在不断扩大。



2号车车厢门上大字写着妮可·罗宾的名字



展现列车设计的海报



巴基（左上）和薇薇（右上）。寻找自己喜欢的角色也是乘坐“航海王新干线”的一大乐趣

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：草野清一郎

标题图片：“濑户内蓝号”及画在头节车厢上的路飞

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