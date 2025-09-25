主题公园“JUNGLIA冲绳”开业：丛林巡游、空中漫步，投身大自然的非凡体验！

Guideto Japan

建于冲绳山原亚热带森林中的全新概念主题公园“JUNGLIA冲绳”，于7月25日盛大开幕。从穿越丛林、翱翔天际的惊险游乐设施，到坐拥壮美景观的餐厅、充满南国风情的SPA（水疗），游客在这里可以全方位感受大自然的魅力。

在真正的丛林中体验冒险

位于冲绳本岛北部的“山原国立公园”保存着丰富多样的生态系统，2021年被列入世界自然遗产名录。位于其西南的本部半岛，不仅拥有美丽的海滩，还坐落着日本访客量最多的“美丽海水族馆”、世界文化遗产“今归仁城遗迹”，是一个著名的旅游景区。

就在这片旅游胜地的门户之地，全新的地标“JUNGLIA冲绳”于7月25日正式开门迎客。它的核心理念是体验“能量假期”——感受投身丛林的“兴奋”、独享绝景的“奢华”以及极致的“爽快”。它有别于传统的人造主题公园，最大亮点在于利用原生林打造的、令人震撼的自然体验。



上：景区入口处迎接游客的公园标志性树木，这棵巨树上汇聚了源自冲绳的多种植物 下：园区内还保留有野生榕树



从观景台“INFINITY TERRACE”眺望的景色

JUNGLIA冲绳横跨名护市与今归仁村的山谷地带，占地达60公顷。这里原为高尔夫球场的土地上，原始森林占了三成，后又新栽植了37504棵树木，最终蜕变成自然生态丰富的度假胜地。

从入口处穿过森林，视野豁然开朗。来到可以俯瞰全园的观景台，满眼苍翠的景观之中，最引人注目的是一个巨大的球体“地平线气球（HORIZON BALLOON）”。这是公园的招牌项目，乘上它可升至距地200米的高空，雄壮的原始丛林与地平线尽收眼底。



广阔的公园里，有打造成矿车样式的小电车环线运行。乘着它轻快的节奏穿梭于园区，南国度假氛围瞬间拉满



乘上热气球，俯瞰着森林与地平线畅饮一杯，堪称无上奢华的假日享受

观景台左侧，只见参天大树间，一只蛇颈龙探出头来。这一带是“恐龙游猎（DINOSAUR SAFARI）”区，你可以乘上大型越野车，深入丛林，搜寻恐龙踪迹。

18头恐龙行动逼真，时而喷水，时而对游客发动“袭击”！游客坐上特种车，在起伏的土路上疾驰奔逃，身体屡屡颠离座位，让人发出阵阵惊叫。其惊险刺激程度在日本国内实属罕见，或可成为最受欢迎的项目。



游客化身巨大生物的调查队员，开启丛林狩猟之旅。从腕龙（上）身下穿过，遭遇暴龙的袭击！

对于“想看恐龙但害怕刺激项目”的游客或带小朋友出行的家庭，推荐“寻找小恐龙（FINDING DINOSAURS）”。游客可一边寻找迷路的恐龙宝宝，一边享受丛林漫步。

这里的恐龙会吼叫会走动，栩栩如生。其逼真程度甚至让人忍不住询问向导：“这真的是机器恐龙吗？”向导笑答：“不，它们是栖息在这片森林里的恐龙。”在这里，无论是小孩还是大人，都能尽情体验穿越时空的奇妙感觉。



沿途设有吊桥、洞穴、手动矿车等，让游客沉浸在冒险氛围之中

投身森林与天空的惊险游乐



化身鸟儿飞向丛林上空

“丛林极限”区如其名所示，魅力在于“投身大自然”的极限体验。这里以相当于7层楼高的24.4米巨塔为核心，设有三大高空项目：体验自由落体的“重力坠落（GRAVITY DROP）”、滑翔280米的“空中不死鸟（SKY PHOENIX）”，以及融合了坠落与滑翔双重体验的“蹦极滑翔机（BUNGEE GLIDER）”，游客可以在丛林上空尽情飞舞。



从巨型发射台纵身跃向大森林！

此外，还有将身体如弓箭一般发射出去的“人箭（HUMAN ARROW）”和能把人高速抛向空中的巨型秋千“泰坦之摆(TITAN’S SWING)”。这个区域定能让你沉浸体验投身森林和天空的快感。



乘着巨型秋千荡向天际！

横跨溪谷上空34米的吊桥“天际尽头徒步SKY-END TREKKING”同样惊险刺激。全长84米的桥身摇摇晃晃，极不稳定，必会让你的肾上腺素全程持续飙升。

JUNGLIA冲绳的游乐设施大部分均为露天的，因此夏季前往务必留意强烈的日照和突发的骤雨——当然，这也会提升你的南国风情体验，只是别忘了做好着装准备和心理建设。



令人手心捏一把汗的高空滑索！有的挑战者因过于恐惧而紧拉着向导不松手

治愈体验：冲绳美食，南国SPA

体验了惊险和刺激后，是时候享受一顿奢华的美食了。拥有整面落地玻璃窗、充满畅快之感的餐厅“PANORAMA DINING”，提供大量使用了冲绳特产食材的创意菜品，令人食指大动。餐厅内还设有模仿鸟巢造型的室外座位，游客可一边品尝美食，一边欣赏夕阳、烟花等随时间变幻的景色。



上：“PANORAMA DINING”餐厅内景 下：餐厅外观。中央右侧为“鸟巢座位”

若体验过游乐设施后的兴奋久久不能平复，那么推荐你前去紧邻JUNGLIA冲绳的“SPA JUNGLIA”放松身心。仿佛融入了森林与天空的无边浴池、洞穴浴池、温泉、桑拿等设施，将抚慰你的身心。在充满高级感的休息厅，还可以一边享用美食美酒，一边饱览森林美景。非公园游客亦可使用SPA JUNGLIA的设施，因此这里也是冲绳北部观光后理想的休憩之所。



左：入口大厅尽显雅致气氛 右：洋溢南国风情的露天浴场 下：世界最大规模的无边浴池，开放感十足！

目前公园面临的主要挑战是高速公路拥堵及山路狭窄等交通问题，以及缺乏酒店住宿设施问题。虽然中央和县政府已着手改善交通网络，但现阶段最便捷的方式，是乘坐从那霸机场出发、车程约2小时20分的直达巴士（收费、需预约），或选择提供接送服务的合作酒店。

开园伊始，预约就已爆满。在海滨度假旺季过后，凭借“森林旅游”这一冲绳新魅力，预计这里仍将持续旺盛的人气。



在自然地形上奔驰的“越野激情（BUGGY VOLTAGE）”游乐项目。持有普通驾照即可驾驶（海外游客需持国际驾照）



由冲绳（山原）秧鸡和风狮组成的“山原伙伴（YAMBARU FRIENDS）”卡通角色，在森林中为游客引路



上：野外餐厅“WILD BANQUET” 下：“FOOD CART”餐厅的菜品



商店“VILLAGE BAZAAR”。550种商品中九成为原创

*营业时间、预约方式等详见“JUNGLIA冲绳”官方网站

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。