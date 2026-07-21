蓝色罚单——不可不知的日本自行车交通新规

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日本自行车交通违规处罚新规已于4月正式实施，然而街头仍可看到各类违规行为。自行车这种交通工具虽无需驾照且机动灵活，但若不熟悉交通规则，则会带来意想不到的危险或额外支出。本文经法律专家审定，通过具体案例对此进行详细解说。

自行车曾与行人混行

在日本，大约每两个人就拥有一辆自行车，利用率达12%，仅次于荷兰、德国与丹麦等欧洲国家。不过，来自“自行车王国”的游客或许会对日本城市的交通现状感到惊讶，因为经常可见自行车骑上人行道、在行人之间穿梭的景象。依据日本《道路交通法》的规定，自行车与摩托车同属“车辆”的一种，但自行车与行人之间的“区域划分”却十分模糊。

1970年日本的交通事故死亡人数达1.6765万人，创下历史新高，当时政府修订了《道路交通法》，允许自行车在人行道上通行。熟悉自行车交通法规的本田聪律师解释道：“那个年代汽车迅速普及，交通事故急剧增加，被称为‘交通战争时代’。当年的修订案是为了保障自行车骑行安全而采取的特别措施。”



通勤高峰时段的东京都内。人行道上行人与自行车交错穿行

近年来，交通事故数量逐渐减少，2025年为28.7023万起，死亡人数2547人，降至历史最低。而自行车相关事故占比却升高至近四分之一，尤其是与行人相撞事故呈增加趋势。在自行车相关的死亡或重伤事故中，四分之三被认定为自行车一方违规。

此前，警方对自行车的恶性、危险违规行为一直采用开具“红色罚单”（违规通知单）的形式进行处置。骑车人被追究刑事责任，若被法院判为有罪，会留下犯罪前科；而轻度违规大多经警方劝导或口头警告即可了结。但自2026年4月起，日本警方为提高民众遵守交通规则的意识，正式实施“蓝色罚单”（交通违规罚单）制度。骑车人若缴纳罚款，即可避免留下前科，但若拒绝缴纳或置之不理，就会转入刑事程序。

日本《道路交通法》规定的自行车违规行为多达113项。除了直接导致事故的“闯入平交道口”（罚款7000日元）、“闯红灯”（罚款6000日元）、“设备不符合规定”（罚款5000日元）之外，也包含许多街头常见行为。例如：将购物袋悬挂在车把上、单手撑伞骑行、配戴耳机等在难以听清周围环境声音的情况下骑行，皆适用“违反公安委员会规定事项”（罚款5000日元）或“违反安全骑行义务”（罚款6000日元）条款。

蓝色罚单的适用对象为16岁以上的违规者，包括外籍人士。本田律师指出：“由于日本未加入《维也纳道路交通公约》，因此有些规则和标识与国际标准不同。”为了避免民众在不知情的情况下受罚，以下对需注意的要点加以解说。



设置在单行道出口处的“禁止车辆进入”标识。几乎都会附上“自行车除外”的辅助标识，但外国人可能不易明白



由上而下分别为德国、波兰、意大利的交通标识，直观表明自行车可通行（photoAC）

人行道通行的特例

首先，骑车的基本原则是“在车道上”“靠左”行驶，必须与汽车行进方向一致，并骑行于车道最左侧。

仅在设有“普通自行车可在人行道通行”标识的路段，或在出于安全迫不得已的情况下，才可在人行道骑行，并须遵守靠车道一侧缓行（时速约6至8公里以下）的规定。同时应遵守行人优先原则，若因人潮拥挤而不断按车铃催促行人“让开”，即属违规行为（罚款3000日元）。穿越人行横道时也是一样，应下车推行，以确保安全。



蓝底自行车图案的标识或“行人专用”标识下方注明“自行车除外”“自行车可通行”等字样，即表示自行车可骑行于人行道



即使在“自行车行人共用道”，行人优先、减速慢行仍为铁则

在部分国家，自行车通过十字路口只需确认安全即可通行，但在日本，只要看到“停止”标识，就必须让车轮完全静止。自行车事故中有五成属迎面碰撞，因此“临时停车违规”会受到严格处罚（罚款5000日元）。



街道最常见的“停止”标识（illustAC）。为了方便外国游客理解，越来越多的标识附设英文标记。若路面有停止线，则应在线前停车

“行人与车辆分离式信号”将车道与人行道的绿灯时间错开，在人行道行进时，须遵守行人信号灯指示；行驶于车道时，则须遵守车辆信号灯指示。若骑行在车道上却跟着行人一起过马路，则被视为闯红灯，需特别注意。



行驶于车道时，应在车辆信号灯为绿灯时通行。左转时须注意视线死角，避免事故发生（插图：Satou Tadasi）



“行人与车辆分离式信号”数量约为5%（photoAC）。全向十字路口也是其中一种，斜穿人行道时应下车推行

此外，务必严格遵守“两次右转”的规定。所谓“两次右转”，是指先直行通过路口，再转向右方，等待前方信号灯转为绿灯后再继续通行。虽然部分国家允许自行车在路口提前靠右侧再右转，但在日本，“在路口两次右转”为基本原则。即使赶时间也不可违规直接右转或斜穿斑马线（罚款6000日元）。



两次右转为直行通过马路后，等待右侧信号灯变为绿灯后再通行。为避免妨碍后续车辆，可至路口前方等候（插图：Satou Tadasi）

近年来，“骑行中使用手机”也与机动车驾驶时一样被视为危险行为。通话或注视屏幕属于蓝色罚单制度中最严重的违规，处1.2万日元罚款；若单手持手机导致发生交通事故，则会开具红色罚单。因此，通话时自不必说，查看地图软件时也请务必在安全地点停车。

此外，导致更严重事故的违规行为则是酒后骑行及醉酒骑行。此类行为性质恶劣，将直接开具红色罚单，并面临与汽车驾驶同等级别的严重处罚，拒绝接受警察的酒精检测也将受到同等处罚。



即使将手机固定在支架上，骑行时也应避免操作或注视屏幕（PIXTA）

蓝色罚单的处罚效果

根据日本警察厅统计，蓝色罚单制度实施后一个月内，全国共开具2147张蓝色罚单、833张红色罚单。虽然合计查处数量较去年同期减少了41%，但“指导警告”（对自行车轻微违规行为予以教育警示的处罚方式——译注）数量却增加了约35%，高达13.5855万件。由此可见，目前的查处方针是聚焦于可能导致重大事故的违规行为，并注重交通规则的宣传普及。

近期，假冒警察、以罚款名义诈取现金的“蓝色罚单诈骗”相关新闻备受关注。实际上，罚款并非“当场缴纳”，而是自次日起7日内到金融机构办理。警方执法时，会通过身份证件或联系家属等方式确认当事人的身份。外国人则应注意随身携带护照或在留卡。



2026年4月1日，冈山市警察查处撑伞骑行违规行为（山阳新闻/共同社）

此外，最近东京都内电动滑板车等“特定小型电动二轮车”的数量也在增加。虽属于电动二轮车的一种，但只要年满16岁，无需驾照即可骑行。在访日游客也能利用的共享单车服务中，提供的车型均可在人行道上行驶。此类车辆虽然方便，但交通违规现象层出不穷，已然成为社会问题。2024年查处数量超过4万件，平均每辆车1.8件，远高于自行车的违规比例。

日本与交通事故“作战”已历时半个多世纪。让我们将交通规则视为“作战装备”并对其充分熟知，在确保自身安全的情况下享受骑行的乐趣。



速限20公里的电动滑板车。搭载速度切换功能，切换至6公里模式时，即可合法行驶于人行道

审定：本田聪（HONDA Satoshi）

律师。任职于鸟饲综合法律事务所，主要处理公司法务相关业务。每日骑公路自行车往返20公里上下班。在自行车协会“ENJOY SPORTS BICYCLE”网上连载自行车规则相关专栏。

采访/撰稿/摄影（未署名图片）：nippon.com日本网 编辑部

标题插图：Satou Tadasi

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