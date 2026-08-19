（视频）世界遗产“飞鸟·藤原宫都”：留存于奈良盆地田园风光中的“日本”诞生之地
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见证古代跨国交流的遗迹
飞鸟时代（592-710年）是大豪族(*1)联合国家的日本，向以天皇为核心的中央集权国家转型的阶段。以奈良盆地南部的飞鸟和藤原地区为据点的政权，仿效中国，完善了律令、政治机构与赋税制度；在外交层面，将国号定为“日本”，也是在这一时期。
自630年起的六十余载，飞鸟宫一直是日本的政治与文化中心。其周边修建有天皇用来祈求国泰民安的“水祭场”，以及引进中国技术打造的“水钟”。这些遗迹向后世展现了作为统治手段的“祈愿”“时间掌控”以及高超的石造建筑技术。
“石舞台古坟”也是一处充满神秘色彩的的石造建筑。石室坟墓由30块巨石堆叠而成，总重达2300吨。一般认为长眠于此的是苏我马子，他将从大陆传入的佛教推为国家正统信仰。这座古坟尽显当时的权势威严，值得一看。
以飞鸟寺为代表的日本早期寺院，也运用了来自大陆的建筑技术。作为国家统治之基础的佛教，还对汉字等日本文化产生了深远影响。而佐证当年日本频繁开展对外交流的顶级国宝，是高松冢古坟、龟虎古坟墓室内留存的壁画。石室内壁绘有色彩鲜艳的星象图、人物群像、神兽等，从绘画题材、分层堆叠夯实泥土的土木工艺中，可以窥见到中国及朝鲜半岛文化的影响。这种留存于古坟中的色彩浓烈的壁画，在日本仅此两处，它们均被指定为日本国宝。
中央集权国家确立，由此向平城京、平安京发展
694年藤原宫开工营建，以天皇为核心的“律令国家”正式成型。宫殿整合了政治和祭祀空间，外围配套官吏居住区及两座官寺(*2)，这是日本历史上第一座真正意义上的都城。这套都城营建范式，也成为之后的平城京（710年启用，今奈良市）和平安京（794年启用，今京都市）的营建原型。
迁都之后，飞鸟、藤原的宫都区域又重归田园地带。也正因如此，宫殿、寺院遗迹与古坟的基础结构才得以完好地沉睡于地下；这些能展现日本国家诞生历程的考古实物证据，实为罕见，获得了高度评价，最终促成了入遗。漫步在这座堪称“日本”故乡的古都，你定会感受到如同打开时光胶囊一般的浪漫情怀。
图片/视频：96BOX（黑岩正和、藤井和幸）
撰文：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：飞鸟的象征——石舞台古坟
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