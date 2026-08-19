（视频）世界遗产“飞鸟·藤原宫都”：留存于奈良盆地田园风光中的“日本”诞生之地

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以奈良县明日香村为中心，散落于橿原市、樱井市的七世纪前后的遗迹，于2026年7月以“飞鸟·藤原宫都”之名，被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。本文将通过视频与图片，带您在绿意盎然的田野风光中，探访这些珍贵古迹，切身感受1400年前日本中央集权国家确立的历程。

视频请看Youtube

见证古代跨国交流的遗迹

飞鸟时代（592-710年）是大豪族(*1)联合国家的日本，向以天皇为核心的中央集权国家转型的阶段。以奈良盆地南部的飞鸟和藤原地区为据点的政权，仿效中国，完善了律令、政治机构与赋税制度；在外交层面，将国号定为“日本”，也是在这一时期。



飞鸟宫遗址。这里是645年“乙巳之变”的发生地。这场政变让天皇从势力强大的豪族手中夺回了政治权力



日本现存最古老的水钟遗址“飞鸟水落遗迹



刻有奇特沟槽的“酒船石”，相传为古时酿酒所用，由此而得名



从酒船石遗址谷部出土的“龟形石槽”（右）等输水设施

自630年起的六十余载，飞鸟宫一直是日本的政治与文化中心。其周边修建有天皇用来祈求国泰民安的“水祭场”，以及引进中国技术打造的“水钟”。这些遗迹向后世展现了作为统治手段的“祈愿”“时间掌控”以及高超的石造建筑技术。

“石舞台古坟”也是一处充满神秘色彩的的石造建筑。石室坟墓由30块巨石堆叠而成，总重达2300吨。一般认为长眠于此的是苏我马子，他将从大陆传入的佛教推为国家正统信仰。这座古坟尽显当时的权势威严，值得一看。

以飞鸟寺为代表的日本早期寺院，也运用了来自大陆的建筑技术。作为国家统治之基础的佛教，还对汉字等日本文化产生了深远影响。而佐证当年日本频繁开展对外交流的顶级国宝，是高松冢古坟、龟虎古坟墓室内留存的壁画。石室内壁绘有色彩鲜艳的星象图、人物群像、神兽等，从绘画题材、分层堆叠夯实泥土的土木工艺中，可以窥见到中国及朝鲜半岛文化的影响。这种留存于古坟中的色彩浓烈的壁画，在日本仅此两处，它们均被指定为日本国宝。



“石舞台古坟”的横穴石室



“高松冢古坟”的国宝壁画，被保管于附近的修复设施中

中央集权国家确立，由此向平城京、平安京发展

694年藤原宫开工营建，以天皇为核心的“律令国家”正式成型。宫殿整合了政治和祭祀空间，外围配套官吏居住区及两座官寺(*2)，这是日本历史上第一座真正意义上的都城。这套都城营建范式，也成为之后的平城京（710年启用，今奈良市）和平安京（794年启用，今京都市）的营建原型。



约5公里见方的都城核心区域“藤原宫遗迹”



藤原京的国家寺院“本药师寺遗迹”

迁都之后，飞鸟、藤原的宫都区域又重归田园地带。也正因如此，宫殿、寺院遗迹与古坟的基础结构才得以完好地沉睡于地下；这些能展现日本国家诞生历程的考古实物证据，实为罕见，获得了高度评价，最终促成了入遗。漫步在这座堪称“日本”故乡的古都，你定会感受到如同打开时光胶囊一般的浪漫情怀。



（从古代中国或朝鲜半岛移居至日本的）“渡来系豪族”的私家佛寺 “桧隈寺遗迹”。平安时代后期的石塔，被作为其纪念碑（日本重要文化遗产）



国家寺院“川原寺遗迹”



2022年复原的罕见八角形坟丘“牵牛子冢古坟”



“菖蒲池古坟”，可参观其横穴石室的内部

图片/视频：96BOX（黑岩正和、藤井和幸）

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：飞鸟的象征——石舞台古坟

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