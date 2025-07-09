（视频）5分钟游世博园区：大屋顶回廊和日本国内外展馆

2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

2025年大阪关西世博园区，以世界最大的木结构建筑大屋顶回廊为中心，其内外侧均建造了许许多多的展馆和设施。漫步欣赏各参展国和企业别出心裁的场馆建筑，不知不觉间几个小时就飞逝而过。为此，我们将多姿多彩的各个展馆魅力凝缩在了这段五分钟的视频里！

请点击观赏视频：5分钟快游！2025年大阪关西世博园区 日本国内外展馆

5分钟欣赏世博园区的80多座建筑

大阪关西世博会已经开幕。位于梦洲（大阪市此花区）的世博园区占地达到155公顷，相当于33个东京巨蛋体育馆。除了世博会的标志性建筑“大屋顶回廊”、世博EXPO HALL等主要设施以及8个主题馆、42个各国自行设计的外国国家馆外，还有设置了各国展位的联合展馆和企业馆等。

大屋顶回廊是世界最大的木结构建筑，周长2公里。在回廊上眺望着周围景色环绕一周，就需要30多分钟。展览内容也丰富多彩，很多场馆的参观时间都需要一个多小时。因此，如果是想在一天之内参观10个以上展馆的人，不仅要提前做好计划，还需要有充沛的体力。

本视频剪辑了日本国内外主要展馆的影像，包括夜景在内时长约5分钟。它既可以是你游览世博园区前“做功课”的材料，也可以为那些参观后发现错过了某些看点的游客“拾遗补缺”！

视频：藤井和幸（96BOX）

图片：黑岩正和（96BOX）

标题图片：在大屋顶回廊上眺望世博园区

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