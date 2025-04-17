2025年大阪关西世博会场馆介绍

Guideto Japan

为期半年的2025年大阪关西世博会于4月13日至10月13日在大阪市此花区的梦洲人工岛举行。本专辑系列为读者介绍世界最大的木结构建筑“大屋顶回廊”等世博会场的主要设施、八个主题馆以及国内外展馆。

2025年大阪关西世博会终于拉开了序幕！本届世博会有158个国家和地区以及7个国际组织参展，它们以“构建未来社会，想象明日生活”为主题，介绍各自的历史、文化和最新技术，同时共同思索解决世界面临的各种问题的良策。

在世博园区内，设计新颖、富于创意的建筑比比皆是。我们将为读者介绍以大屋顶回廊为中心分布着的各国独自设计建设的展馆、世博主要设施、体现世博主题的八大主题馆以及日本国内展馆。

■主要设施

■主题馆

■外国展馆

北欧馆（冰岛、瑞典、丹麦、挪威、芬兰）

爱尔兰馆

阿塞拜疆馆

美国馆

阿拉伯联合酋长国（UAE）馆

意大利&梵蒂冈馆

印度馆

印度尼西亚馆

乌兹别克斯坦馆

英国馆

埃及馆

欧盟（EU）馆

澳大利亚馆

奥地利馆

阿曼馆

荷兰馆

卡塔尔馆

加拿大馆

韩国馆

科威特馆

国际红十字与红新月运动馆

联合国馆

哥伦比亚馆

沙特阿拉伯馆

新加坡馆

瑞士馆

西班牙馆

塞尔维亚馆

泰国馆

捷克馆

中国馆

智力馆

德国馆

土库曼斯坦馆

土耳其馆

尼泊尔馆

巴林馆

波罗的海馆（拉脱维亚、立陶宛）

匈牙利馆

菲律宾馆

法国馆

保加利亚馆

比利时馆

波兰馆

葡萄牙馆

马耳他馆

马来西亚馆

摩纳哥馆

约旦馆

罗马尼亚馆

卢森堡馆

■日本国内展馆

日本館

女性馆

大阪健康管理馆

关西馆

企业馆

NTT馆

电力馆

住友馆

Panasonic集团馆

三菱未来馆

Yoshimoto馆

保圣那自然宇宙馆

BLUE OCEAN DOME馆

高达新一代未来馆

科技世界馆

煤气馆

饭田集团与大阪公立大学联合馆

大阪外食产业协会 外食馆

采访/撰文：内山贤一、nippon.com日本网 编辑部

摄影：黑岩正和（96BOX）、nippon.com日本网 编辑部

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