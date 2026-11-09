在时代从江户到明治的更迭之际，深陷空前之围城战中心的便是鹤城（若松城）。如今，这里已成为福岛县极具代表性的名胜古迹，广阔的城址公园内矗立着一座罕见的红瓦天守阁。幕府时代虽已走向终结，但武士们仍对将军家恪守忠义——本文就为大家介绍彰显其生存风貌的看点。

红瓦映衬的白色天守阁

会津若松市的鹤城是日本全国唯一一座覆盖着红瓦顶的天守阁（日式城堡中最高、最核心的标志性塔楼，具有瞭望、指挥功能，也是封建领主权力的最高象征——译注），因其红瓦与灰泥白墙的色彩搭配形成鲜明对比而闻名。起源于中世纪城馆(*1)的该城堡，在丰臣政权下发展为建有天守阁的正规城郭。相传当时将城堡名改为“鹤城”，城下町（日本历史上以城郭为核心形成的都市形态——译注）则改名为“若松”。由于最初的天守阁是黑瓦黑墙，因此据说“鹤城”这一优美的名称与其外观并无关联。

现今的设计诞生于江户时代前期的1648年。若松地处强降雪地带，由于结冰易使瓦片破裂，因此采用了以含铁釉料为涂层的红瓦。它不仅具有装饰性，在功能性上也很出色，这正是鹤城被誉为东北屈指可数名城的原因之所在。

城内建筑虽在1874年全部被拆除，但在期盼重建的市民们的捐助下，1965年，一座地上五层、地下一层的钢筋混凝土结构天守阁得以重建。2011年，为重现昔日风貌，屋顶又重新铺设了红瓦。

约6.9万坪（约22.8公顷）的鹤城城址公园，如今既是市民休闲的好去处，也成为县内数一数二的旅游景点。天守阁内部设为乡土博物馆，以史料和影像相结合的形式介绍城池的历史以及野口英世等当地名人。顶层设有360度全景观景台，可将城下町风光尽收眼底。

借助雕像和头盔复制品介绍历代城主

与天守阁相连的铁门、南走长屋及干饭橹也不容错过。这些建筑以江户时代的图纸和明治初期的老照片为蓝本，采用木结构建筑工艺予以忠实再现。内部不仅复原了军事设备，还通过数字展示让游客亲身体验鹤城的历史。

参观完城堡内部后，还可以去公园里的茶室“麟阁”看看。相传它是安土桃山时代的茶道宗师千利休之子建造的茶室，历经整体搬迁与重建后保存至今。来到这里，可在充满风情的日本庭园中品尝抹茶，这间茶室因此深受外国游客的喜爱。

铁门上方是通道

茅草屋顶的茶室至今仍用于举办茶会

坚强不屈的会津武士的象征

江户时代以前，会津的领主中不乏伊达政宗 、蒲生氏乡、上杉景胜等实力强劲的武将。1643年，幕府第二代将军德川秀忠的四子保科正之成为藩主，其家族以会津松平家的身份统治会津，直至幕府末期。在讲述这段历史时，幕末的最终决战“会津战争”是不可忽略的事件。

将军将政权交还天皇后，1868年年初，对此心怀不满的前幕府家臣、佐幕派各藩与新政府之间爆发了内战。对将军家恪守忠义的第9代藩主松平容保镇守的会津被冠以“朝敌”的恶名，遭到新政府军的进攻。藩士及其家属等约5000人据守在鹤城中，在承受每日数千发炮弹轰击的情况下顽强抵抗。在持续约一个月的守城战期间，年号从庆应改成了明治。由于同盟藩接连投降，容保最终以“不能让领民彻底灭绝”为由竖起了白旗。

如今的城址公园完全保留了当时的城郭布局，四周环绕着护城河与高大的石墙，曾抵挡近代兵器猛烈攻击的石墙也留存至今，向后世诉说着这座城池曾是坚不可摧的要塞。

由最高达19米的石墙守护的入城口

各处石墙上都残留着弹痕

在参观会津的经典景点“螺旋堂”时，还建议您顺道前往同一座饭盛山上的“白虎队士兵自尽之地”。白虎队是会津战争中由十五六岁的年轻藩士组成的部队。他们出城迎战却惨败而退，在此处望见城下升起滚滚黑烟，便放弃了归城的念头，为不做俘虏而选择了集体自杀。这一悲剧多次成为小说和电影的创作题材，至今来自全国各地的悼念者仍络绎不绝。

随着四季更迭，鹤城一年中相继掩映在樱花、红叶与雪景之中，静静诉说着顽强不屈的会津精神。让我们眺望壮丽的天守阁，遥想当年傲骨铮铮的武士们的身姿。

鹤城（天守阁博物馆）

地址： 福岛县会津若松市追手町1-1

福岛县会津若松市追手町1-1 开放时间： 每日8:30-17:00（入馆截止时间16:30）

每日8:30-17:00（入馆截止时间16:30） 闭馆日： 全年无休

全年无休 门票：成人410日元、小学生和初中生150日元

※含茶室“麟阁”通票：成人520日元

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采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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