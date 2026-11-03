接连推出全球爆款作品的动画工作室MAPPA正在举办成立十五周年纪念展。其珍藏的制作资料、等身大角色立像等展品悉数亮相，带参观者沉浸到作品的世界观里。拍照成片效果极佳。

用造型艺术还原名场面

新锐动画制作公司MAPPA（丸山动画）正在东京都千代田区有乐町博物馆举办“MAPPA EXPO 15th Anniversary”，展期将持续至12月7日。现场展出其全部23部作品的原画、分镜、设定资料等。最大看点是在海内外人气极高的三部作品的展区，参观者除了能对照动画视频与制作资料细细品味外，还能进入名场面的沉浸式体验空间，感受作品魅力。

在吉尼斯世界纪录“全球最受欢迎的动画电视节目”持有者《咒术回战》的展区，主角虎杖悠仁乘坐电车的场景被以1:1等比例还原。车窗屏幕上播放着战斗高光片段，仿佛回忆重现，极富创意。

在剧场版《链锯人 蕾塞篇》展区，迎接参观者的是与链锯人展开殊死搏斗的炸弹恶魔蕾塞的等身大立像。作品中出现的白色非洲菊、咖啡厅菜单、电话亭等精细作画所参照的实物也被一并展出，带参观者重温主人公电次和蕾塞从邂逅到别离的过程。

参观者可近距离欣赏并拍摄等身大炸弹恶魔立像

《进击的巨人 最终季》展区的核心亮点是一个立体造型，还原了无数巨人列队行进的高潮场景，那磅礴的气势让人仿佛置身动画世界。故事最后一幕“那座山丘”的原画也被首次公开，以水彩精心绘制的背景原画细腻入微，格外夺目。

将手绘与计算机图形技术（CG）高度融合的画风是MAPPA的拿手绝技，让观众欣赏到如真人电影般质感细腻、充满诗意的影像美学，以及充满速度感的打斗场面，沉浸到最前沿动画片的世界中。

展厅入口是同时播放过往作品的多屏墙面

展厅里也有以作品内容为主题的限定周边商品销售

MAPPA EXPO 15th Anniversary

展期： 截至2026年12月7日

截至2026年12月7日 地点： 有乐町博物馆（东京都千代田区丸之内3-5-1东京国际论坛地下1层）

有乐町博物馆（东京都千代田区丸之内3-5-1东京国际论坛地下1层） 开馆时间： 上午10点至下午6点（下午5点停止入场）

上午10点至下午6点（下午5点停止入场） 门票：普通票2200日元，大学生或高中生票1800日元，初中生或小学生票1400日元

＊观展日期和时段须提前预约。提供英文语音导览。展期结束后计划举办巡回展

＊详情请浏览MAPPA EXPO 官方网站

(C)芥见下下/集英社・《咒术回战》制作委员会 (C)2021《剧场版 咒术回战0》制作委员会 (C)芥见下下/集英社

(C)2025 MAPPA/链锯人项目 (C)藤本Tatsuki/集英社

(C)谏山创・讲谈社/《进击的巨人》最终季制作委员会

(C)2019 河野史代・漫画/《在这世界的角落》制作委员会[智藤2.1]

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。